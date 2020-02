A hazai Lidl üzletekbe is érkezett abból a fügedesszertből, amely ochratoxin A-val szennyezett. Az ochratoxinok egyes penészgombák által termelt méreganyagok, ezek közül az ochratoxin A a legjelentősebb, mert egy erősen toxikus anyagról van szó – írta a Nébih a honlapján.

Az ochratoxin A-t tartalmazó élelmiszerek hosszú időn át történő fogyasztása vesebetegséget okozhat. A problémás termék, amelyet a Lidl most vissza is hívott, a 200g-os Deluxe Aszalt füge tallér egész mandulával. A termék tételszáma: L-65409.

© Lidl Magyarország

A lánc arra kéri a vásárlókat, hogy ha a fenti termékből vittek haza, ne fogyasszák el azt, hanem vigyék vissza az üzletbe. A vételárat – a vásárlást igazoló nyugta nélkül is – visszatérítik. A termékvisszahívás kizárólag a 20.03.2020 minőségmegőrzési idejű és L-65409-es tételszámú Deluxe Aszalt füge tallér egész mandulával, 200g terméket érinti.