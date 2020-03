A rendezvényszervezés az adózási szempontból sem egyszerű: többféle szolgáltatást is magába foglal, a megrendelő felé mégis egységes szolgáltatásként jelenik meg. Az Adózóna átnézte, hogy mire érdemes figyelni a számlázásnál.

Az esetek jelentős részében a rendezvényszervezők a megrendelő számára egyetlen számlát állítanak ki, amelyen jellemzően a rendezvényszervezés megnevezés szerepel, és nem tüntetik fel külön a bizonylaton a vállalkozó által más gazdasági szereplők közbeiktatásával végzett, egyéb szolgáltatások ellenértékét – írja az Adózóna.

A rendezvényszervezés az általános, 27 százalékos adómértékkel adózik. A csomag részeként megjelenő szolgáltatások (például ingatlanbérlet, catering) értéke beépül a rendezvényszervezési szolgáltatás adóalapjába, abban az esetben is, ha ezek külön megállapodáson alapuló tételek. Ez tehát azt jelenti, hogy a rendezvényszervezőnek az általa a rendezvény lebonyolításához igénybe vett egyéb szolgáltatásokat szintén 27 százalékos áfával kell továbbszámláznia, még akkor is, ha adott esetben a bejövő számlán 5 százalékos kedvezményes adókulcs szerepelt.

Gyakori az is, hogy a konferencia díja mellett külön lehet igényelni étkezést is. Ha megállapítható, hogy elsődlegesen a konferencián való részvétel a cél, az étel- és ital, illetve egyéb szolgáltatások adójogi sorsa is magához a rendezvényszervezéshez, és annak 27 százalékos áfájához igazodik.

