[{"available":true,"c_guid":"d52b7298-346e-42c3-b402-c5898245fc6e","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A magyar női kardválogatott bronzérmet nyert az athéni világkupa-versenyen, ezzel közelebb került az olimpiai részvétel kiharcolásához.","shortLead":"A magyar női kardválogatott bronzérmet nyert az athéni világkupa-versenyen, ezzel közelebb került az olimpiai részvétel...","id":"20200308_Bronzermes_a_noi_kardvalogatott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d52b7298-346e-42c3-b402-c5898245fc6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed006f38-e7a6-4b90-972e-2c983cd47c13","keywords":null,"link":"/sport/20200308_Bronzermes_a_noi_kardvalogatott","timestamp":"2020. március. 08. 16:02","title":"Bronzérmes a női kardválogatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac214295-0e76-47e3-ba55-b6bbb73feda3","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Valahogy így néz ki a velünk élő történelem.



","shortLead":"Valahogy így néz ki a velünk élő történelem.



","id":"20200308_Varborton_es_kinzokamra_mindketto_van_nalunk__a_siklosi_var_dolgozoi_zsenialis_klipet_csinaltak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ac214295-0e76-47e3-ba55-b6bbb73feda3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a279355-db4c-4f55-929f-cad3a6022606","keywords":null,"link":"/kultura/20200308_Varborton_es_kinzokamra_mindketto_van_nalunk__a_siklosi_var_dolgozoi_zsenialis_klipet_csinaltak","timestamp":"2020. március. 08. 07:46","title":"„Várbörtön és kínzókamra, mindkettő van nálunk” – a siklósi vár dolgozói zseniális klipet csináltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22c10cc3-4497-4317-acb3-f500b37cb277","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Huszonnégy óra alatt 1145 új fertőzöttet regisztráltak. ","shortLead":"Huszonnégy óra alatt 1145 új fertőzöttet regisztráltak. ","id":"20200307_koronavirus_fertozes_jarvany_olaszorszag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=22c10cc3-4497-4317-acb3-f500b37cb277&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3fcfd40-3ec8-42c2-9e8b-87283fb045bf","keywords":null,"link":"/vilag/20200307_koronavirus_fertozes_jarvany_olaszorszag","timestamp":"2020. március. 07. 18:56","title":"Nagyon megugrott a fertőzöttek száma Olaszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e31f38c5-ae5b-4dc9-8116-edf0f75d58c8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Oppónál nem szívbajosak, az új termékekhez simán lenyúlják a konkurens cég formaterveit, de még azt is, ahogy a másik előadta saját termékét.","shortLead":"Az Oppónál nem szívbajosak, az új termékekhez simán lenyúlják a konkurens cég formaterveit, de még azt is, ahogy...","id":"20200307_oppo_watch_apple_watch_masolat_okosora","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e31f38c5-ae5b-4dc9-8116-edf0f75d58c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55d74bf5-696d-4457-b4ab-824c13f22391","keywords":null,"link":"/tudomany/20200307_oppo_watch_apple_watch_masolat_okosora","timestamp":"2020. március. 07. 21:40","title":"Az hagyján, hogy gátlástalanul lemásolták az Apple óráját, de még a bemutatót is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29470cbe-69cf-4429-a2c4-03a859d49e3d","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Telekom Veszprém 31-26-ra győzött a szerb RK Vojvodina otthonában a férfi kézilabda SEHA Liga negyeddöntőjének vasárnapi, első mérkőzésén.","shortLead":"A Telekom Veszprém 31-26-ra győzött a szerb RK Vojvodina otthonában a férfi kézilabda SEHA Liga negyeddöntőjének...","id":"20200308_Kezilabda_Otgolos_veszpremi_elony_a_negyeddontoben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=29470cbe-69cf-4429-a2c4-03a859d49e3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03a557c6-1941-44b5-988d-501ee16babc0","keywords":null,"link":"/sport/20200308_Kezilabda_Otgolos_veszpremi_elony_a_negyeddontoben","timestamp":"2020. március. 08. 15:19","title":"Öt gólos veszprémi előny a SEHA Liga negyeddöntőjében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7d5fb15-450f-42c5-91fe-04ef4fac6d26","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A rijadi uralkodócsalád három tagját vitték el a hatóságok ismeretlen okokból, az őrizetbe vételek mögött az olajtermelő ország valós ura, Mohamed bin Szalmán trónörökös állhat.","shortLead":"A rijadi uralkodócsalád három tagját vitték el a hatóságok ismeretlen okokból, az őrizetbe vételek mögött...","id":"20200307_A_kiralyi_csalad_tobb_tagjat_orizetbe_vettek_SzaudArabiaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b7d5fb15-450f-42c5-91fe-04ef4fac6d26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77ef3786-acb8-418a-9b36-d73b5546d5fb","keywords":null,"link":"/vilag/20200307_A_kiralyi_csalad_tobb_tagjat_orizetbe_vettek_SzaudArabiaban","timestamp":"2020. március. 07. 08:15","title":"A királyi család több tagját őrizetbe vették Szaúd-Arábiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6072bfad-33c5-4064-b7e3-bf3daf220c9c","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Fucsovics Márton és Balázs Attila három szettben kikapott a belga Joran Vliegentől és Sander Gille-től szombaton a debreceni tenisz Davis Kupa-selejtezőben, így az ellenfél 2-1-re vezet a párharcban, és már csak egy sikerre van a továbbjutástól.\r

\r

\r

","shortLead":"Fucsovics Márton és Balázs Attila három szettben kikapott a belga Joran Vliegentől és Sander Gille-től szombaton...","id":"20200307_Fucsovicsek_kikaptak_a_tovabbjutas_kuszoben_a_belgak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6072bfad-33c5-4064-b7e3-bf3daf220c9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2dc380de-958b-4ab9-9aac-56c9e6495d74","keywords":null,"link":"/sport/20200307_Fucsovicsek_kikaptak_a_tovabbjutas_kuszoben_a_belgak","timestamp":"2020. március. 07. 14:59","title":"Fucsovicsék kikaptak, a továbbjutás küszöbén a belgák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8455a6cf-f932-4e32-9717-2033fc0f5592","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Legyen nőnap! címmel szervezett jótékonysági eseményt többek között a Nem tehetsz róla, tehetsz ellene civil szervezet és a Patent Egyesület. A demonstráció és koncert lényege, hogy a nőnap ne az ajándékba adott bonbonokról szóljon, hanem inkább a családon belüli és a párkapcsolati erőszak visszaszorításáról. Legyen ez a nap a női egyenjogúságért folytatott harc ünnepe is. A nők elleni erőszak áldozatainak jogi képviselete céljából gyűjtést is szerveztek, az esemény fővédnöke Karácsony Gergely volt, a fellépők között szerepelt Halász Judit, Oláh Ibolya és Kollár-Klemencz László. Meglepetés volt Varga Judit igazságügyi miniszter személyes levele, amelyben a támogatásáról biztosította a szervezőket. ","shortLead":"Legyen nőnap! címmel szervezett jótékonysági eseményt többek között a Nem tehetsz róla, tehetsz ellene civil szervezet...","id":"20200308_Virag_helyett_jogokat__sarga_rozsas_nonapi_demonstracio_kezdodott_a_Hosok_teren","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8455a6cf-f932-4e32-9717-2033fc0f5592&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba6d0020-6351-4e99-96da-464de7bd7301","keywords":null,"link":"/elet/20200308_Virag_helyett_jogokat__sarga_rozsas_nonapi_demonstracio_kezdodott_a_Hosok_teren","timestamp":"2020. március. 08. 17:06","title":"Virág helyett jogokat - sárga rózsás nőnapi demonstráció a Hősök terén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]