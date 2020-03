Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a24a735f-9370-484a-96ea-af4924338478","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bizonytalanság uralkodik a kórházban, a megfigyeltek nem tudják, mikor mehetnek haza.","shortLead":"Bizonytalanság uralkodik a kórházban, a megfigyeltek nem tudják, mikor mehetnek haza.","id":"20200315_RTL_Hirado_kiabalas_feszultseg_a_karantenban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a24a735f-9370-484a-96ea-af4924338478&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"269d9d0f-d42c-4df2-b2e9-55a1fa109125","keywords":null,"link":"/itthon/20200315_RTL_Hirado_kiabalas_feszultseg_a_karantenban","timestamp":"2020. március. 15. 20:30","title":"RTL Híradó: kiabálás, feszültség a karanténban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b1544d9-cec6-4e59-8ca8-8bdcc8ac1677","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Napsütést, szelet, enyhe időt ígér az Országos Meteorológiai Szolgálat.","shortLead":"Napsütést, szelet, enyhe időt ígér az Országos Meteorológiai Szolgálat.","id":"20200316_kora_tavasz_idojaras_marcius16","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3b1544d9-cec6-4e59-8ca8-8bdcc8ac1677&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3eb3a215-b507-41f0-9a7f-f639c71a34b1","keywords":null,"link":"/itthon/20200316_kora_tavasz_idojaras_marcius16","timestamp":"2020. március. 16. 05:51","title":"Hamisítatlan kora tavaszi idő lesz ma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63668af1-f2ed-4193-a4ed-4c15e196ca29","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Vodafone Magyarország is reagál a járvány miatt növekvő adatforgalmi igényekre. A mindenkinek válogatás nélkül járó adatkeretbővítés mellett a szolgáltató úgy döntött, a havi keretet a tanévév végéig nem csökkentik a legnépszerűbb oktatási oldalak és szolgáltatások.



","shortLead":"A Vodafone Magyarország is reagál a járvány miatt növekvő adatforgalmi igényekre. A mindenkinek válogatás nélkül járó...","id":"20200315_vodafone_ingyen_mobilnet_15_gb_koronavirus_jarvany_mobilinternes_adatkeret","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=63668af1-f2ed-4193-a4ed-4c15e196ca29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f6ce80d-a086-4380-861c-9333b8b5803d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200315_vodafone_ingyen_mobilnet_15_gb_koronavirus_jarvany_mobilinternes_adatkeret","timestamp":"2020. március. 15. 16:43","title":"3x5 GB ingyenes mobilnetet kapcsol be a Vodafone mindenkinél a koronavírus-járvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be0469d7-5325-4bf0-87c9-255c7071db4e","c_author":"Kenyeres András","category":"360","description":"A koronavírus terjedése jó pár olyan kérdést felvetett, amely eddig nem volt reflektorfényben, ezek egyike a távmunka. Mit kell tennünk, hogy jól működjön ez a módszer? Kenyeres András coach, a vízilabda-válogatott mentális trénere saját tapasztalatairól ír.\r

","shortLead":"A koronavírus terjedése jó pár olyan kérdést felvetett, amely eddig nem volt reflektorfényben, ezek egyike a távmunka...","id":"20200314_Otthon_a_csalad__home_office_maskepp","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=be0469d7-5325-4bf0-87c9-255c7071db4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5098be0-922d-49ee-b061-f6282b90336d","keywords":null,"link":"/360/20200314_Otthon_a_csalad__home_office_maskepp","timestamp":"2020. március. 15. 09:00","title":"A koronavírus miatti home office nem az, amire gondol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4d01bd1-8317-441b-84c0-8c3a0f6e412d","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Életünk folyása nem egyszerűen A pontból B pontba tart, hanem tipikus szakaszok, ciklusok jellemzik. Nézzük sorban, hogyan állapítja meg a pszichológia e szakaszokat, és mit tart róluk meghatározónak.","shortLead":"Életünk folyása nem egyszerűen A pontból B pontba tart, hanem tipikus szakaszok, ciklusok jellemzik. Nézzük sorban...","id":"20200315_Ezeket_a_feladatokat_allitjak_elenk_az_eletciklusaink","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b4d01bd1-8317-441b-84c0-8c3a0f6e412d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8aef9b9-f32e-4e5e-96d9-3125a468e396","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20200315_Ezeket_a_feladatokat_allitjak_elenk_az_eletciklusaink","timestamp":"2020. március. 15. 20:15","title":"Ezeket a feladatokat állítják elénk az életciklusaink","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"931be110-999e-424c-9afa-372efd4197fa","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A mostanihoz hasonló lehetett a táj a mai Észak-Szibériában a jégkorszak idején, amikor még mamutok és gyapjas orrszarvúk lakták a területet – állapították meg a brnói Masaryk Egyetem botanikusai, a hatalmas növényevők gyomortartalmának elemzése révén.","shortLead":"A mostanihoz hasonló lehetett a táj a mai Észak-Szibériában a jégkorszak idején, amikor még mamutok és gyapjas...","id":"20200314_mamutok_gyomortartalma_jegkorszak_sziberia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=931be110-999e-424c-9afa-372efd4197fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"076ceb45-5b8e-4e20-8ef9-b2d6f1c084ea","keywords":null,"link":"/tudomany/20200314_mamutok_gyomortartalma_jegkorszak_sziberia","timestamp":"2020. március. 14. 12:03","title":"Mamutok gyomortartalma mesél a jégkorszakbeli Szibériáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7bdf3402-e6ae-4c88-bad9-d42fa4d8ca0a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két nappal az első igazolt magyarországi koronavírusos esetek bejelentése előtt lázasodott be az édesanyja - állítja egy fiú, aki a Kútvölgyi kórházban kialakított karanténban készített videót. Ebben elmondja, mi történt a családjával az elmúlt két hétben, és milyen körülmények között tölti elkülönítve az előírt 14 napot.","shortLead":"Két nappal az első igazolt magyarországi koronavírusos esetek bejelentése előtt lázasodott be az édesanyja - állítja...","id":"20200316_koronavirus_jarvany_szent_laszlo_kutvolgyi_korhaz_karanten","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7bdf3402-e6ae-4c88-bad9-d42fa4d8ca0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8af616c9-16df-4428-8e9d-c519ffae7848","keywords":null,"link":"/itthon/20200316_koronavirus_jarvany_szent_laszlo_kutvolgyi_korhaz_karanten","timestamp":"2020. március. 16. 07:50","title":"Vlogot indított a karanténban az egyik koronavírusos nő fia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ad325bb-4716-4a91-ab22-e65cd23d980d","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnököt Aleksandar Vucic, Szerbia elnöke fogadta, akivel a migrációról is tárgyalnak. ","shortLead":"A miniszterelnököt Aleksandar Vucic, Szerbia elnöke fogadta, akivel a migrációról is tárgyalnak. ","id":"20200315_Orban_Viktor_elutazott_Belgradba_a_koronavirus_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8ad325bb-4716-4a91-ab22-e65cd23d980d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd4282c0-9f48-4e83-a0a5-8b8b779dffac","keywords":null,"link":"/itthon/20200315_Orban_Viktor_elutazott_Belgradba_a_koronavirus_miatt","timestamp":"2020. március. 15. 10:54","title":"Orbán Viktor elutazott Belgrádba a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]