Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"747be38e-1dd9-4bbb-a33b-b6d4a662f145","c_author":"Szentgyörgyi Rita","category":"360","description":"Már tavaly októberben beszélt színházigazgatói terveiről Rudolf Péterrel, akkor még erősen feltételes módban. A színész-rendezővel készült portréinterjúnkat most annak apropóján olvashatják újra, hogy kinevezték a Vígszínház élére.","shortLead":"Már tavaly októberben beszélt színházigazgatói terveiről Rudolf Péterrel, akkor még erősen feltételes módban...","id":"201943_rudolf_peter","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=747be38e-1dd9-4bbb-a33b-b6d4a662f145&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd97d066-ad46-4987-8f07-4d5c72300ef3","keywords":null,"link":"/360/201943_rudolf_peter","timestamp":"2020. március. 24. 18:00","title":"Rudolf Péter: Merő önzésből próbálok rendet teremteni magam körül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c651ec5-b34e-4fbd-aa91-f24e02875738","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"B. Nagy László maga jelezte a hétvégén, hogy családostul otthoni karanténba vonul, miután egy hete együtt koszorúzott a szegedi egyetem koronavírusosnak bizonyult rektorával. Ennek ellenére hétfőn elment szavazni a parlamentbe. Erről a hvg.hu-nak azt mondta: ez morális kötelessége volt, és legközelebb is megtenné, sőt, amíg csak él, meg is teszi majd hasonló helyzetben. ","shortLead":"B. Nagy László maga jelezte a hétvégén, hogy családostul otthoni karanténba vonul, miután egy hete együtt koszorúzott...","id":"20200323_Erkolcsi_kotelessegem_volt_hogy_jelen_legyek__ezzel_indokolta_a_fideszes_kepviselo_hogy_elhagyta_a_hazi_karantent","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2c651ec5-b34e-4fbd-aa91-f24e02875738&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e830b825-41ca-404e-bb37-d646db80beef","keywords":null,"link":"/itthon/20200323_Erkolcsi_kotelessegem_volt_hogy_jelen_legyek__ezzel_indokolta_a_fideszes_kepviselo_hogy_elhagyta_a_hazi_karantent","timestamp":"2020. március. 23. 18:50","title":"A házi karantént elhagyó fideszes képviselő szerint erkölcsi kötelessége volt, hogy ott legyen hétfőn a parlamentben ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f241a97-85fa-47bc-a1a6-20305317ead7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ihász Sándor nem adott át a nyomozóknak több, a gyilkossággal kapcsolatos bizonyítékot.","shortLead":"Ihász Sándor nem adott át a nyomozóknak több, a gyilkossággal kapcsolatos bizonyítékot.","id":"20200323_Fenyougy_vadat_emeltek_a_volt_fougyesz_ellen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8f241a97-85fa-47bc-a1a6-20305317ead7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1df3eaa-7c23-46a9-9bd0-eb308a2ab352","keywords":null,"link":"/itthon/20200323_Fenyougy_vadat_emeltek_a_volt_fougyesz_ellen","timestamp":"2020. március. 23. 10:23","title":"Fenyő-ügy: vádat emeltek a volt fővárosi főügyész ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06158f20-6727-4d41-a47c-7e2e2360cde8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Főleg Dél-Magyarországon érdemes havazásra készülni.","shortLead":"Főleg Dél-Magyarországon érdemes havazásra készülni.","id":"20200324_havazas_ho_idojaras","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=06158f20-6727-4d41-a47c-7e2e2360cde8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa1db45c-fb90-40be-b298-6e67ec5ff5d2","keywords":null,"link":"/itthon/20200324_havazas_ho_idojaras","timestamp":"2020. március. 24. 06:19","title":"Több centi hó hullhat ma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70a7f3f3-b2b0-4cc6-a329-e3364faf0c1b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Közel hétszázzal nőtt a születésszám, és most nem volt januárban olyan durva influenzajárvány, mint tavaly, így majdnem a felére csökkent a természetes fogyás 2019 januárjához képest.","shortLead":"Közel hétszázzal nőtt a születésszám, és most nem volt januárban olyan durva influenzajárvány, mint tavaly, így majdnem...","id":"20200324_szuletes_halal_termeszetes_fogyas_ksh","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=70a7f3f3-b2b0-4cc6-a329-e3364faf0c1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98f216b2-4338-4fcd-ab8c-0d3d2eb2dead","keywords":null,"link":"/itthon/20200324_szuletes_halal_termeszetes_fogyas_ksh","timestamp":"2020. március. 24. 09:29","title":"Nagyot nőtt a születések száma, egy hónap alatt 3500 fő volt a természetes fogyás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5f112c3-a45f-45d1-aad0-9d3a22981dd7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Minden szempontból hiánypótló oldal született néhány napja, amit elsőre csak viccnek szántak, de hamar kiderült: komoly segítség lehet a pánikból vásároló emberek számára.","shortLead":"Minden szempontból hiánypótló oldal született néhány napja, amit elsőre csak viccnek szántak, de hamar kiderült: komoly...","id":"20200323_wc_papir_kalkulator_koronavirus_jarvany_karanten","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b5f112c3-a45f-45d1-aad0-9d3a22981dd7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7c32940-e51b-4225-89c0-c0be86b17a0b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200323_wc_papir_kalkulator_koronavirus_jarvany_karanten","timestamp":"2020. március. 23. 10:33","title":"A járvány idejére WC-papír kalkulátor készült a vicc kedvéért, de már milliók kattantak rá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87ae5e43-20b6-4cd0-87bf-acc8e9363ec2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Közéleti szereplőként szerinte nem teheti meg, hogy otthon marad, amikor fontos döntések várhatók. ","shortLead":"Közéleti szereplőként szerinte nem teheti meg, hogy otthon marad, amikor fontos döntések várhatók. ","id":"20200323_Harrach_Peter_tudja_hogy_maganemberkent_otthon_lenne_biztonsagban_megis_elindul_a_Parlamentbe","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=87ae5e43-20b6-4cd0-87bf-acc8e9363ec2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9240538e-2b95-46da-958e-4d971b759050","keywords":null,"link":"/itthon/20200323_Harrach_Peter_tudja_hogy_maganemberkent_otthon_lenne_biztonsagban_megis_elindul_a_Parlamentbe","timestamp":"2020. március. 23. 10:38","title":"Harrach Péter tudja, hogy otthon lenne biztonságban, mégis elindul a Parlamentbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d29781b-4e74-4574-98d7-be2d4d22a151","c_author":"Lengyel Miklós","category":"vilag","description":"A kínai protokollal pedig elégedett a sanghaji orvos.","shortLead":"A kínai protokollal pedig elégedett a sanghaji orvos.","id":"20200323_Egy_kinai_szakerto_szerint_jovo_tavasszal_ujra_kezdodhet_a_koronavirusjarvany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7d29781b-4e74-4574-98d7-be2d4d22a151&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47a62afd-812d-4c42-95ee-f2f9a3fb78ac","keywords":null,"link":"/vilag/20200323_Egy_kinai_szakerto_szerint_jovo_tavasszal_ujra_kezdodhet_a_koronavirusjarvany","timestamp":"2020. március. 23. 17:45","title":"Egy kínai szakértő szerint jövő tavasszal újra kezdődhet a koronavírus-járvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]