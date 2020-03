Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2a603ec3-1167-4aba-b631-776f1d12adb8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az „Összefogás a koronavírus ellen” című kiadvány narancssárga és többek között a választókerület fideszes képviselője ad tájékoztatást benne.","shortLead":"Az „Összefogás a koronavírus ellen” című kiadvány narancssárga és többek között a választókerület fideszes képviselője...","id":"20200325_Bicsken_a_Fideszt_informal_ha_a_koronavirussal_kapcsolatos_kerdes_akad","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2a603ec3-1167-4aba-b631-776f1d12adb8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e058a25b-340b-4b4b-8472-4b5139e7a0ca","keywords":null,"link":"/itthon/20200325_Bicsken_a_Fideszt_informal_ha_a_koronavirussal_kapcsolatos_kerdes_akad","timestamp":"2020. március. 25. 21:37","title":"Bicskén a Fidesz informál, ha a koronavírussal kapcsolatos kérdés akad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d31b3f9-d098-426f-8c52-46d50da77eaa","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Sokféleképp próbálnak túlélni a cégek a koronavírus miatti válságban, az egyik jellemző reakció a munkavállalók bérének a csökkentése. De megteheti-e ezt a munkáltató? Ennek nézett utána az Adózóna.","shortLead":"Sokféleképp próbálnak túlélni a cégek a koronavírus miatti válságban, az egyik jellemző reakció a munkavállalók bérének...","id":"20200326_adozona_koronavirus_fizetes_munka","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9d31b3f9-d098-426f-8c52-46d50da77eaa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"411c976e-1767-4ee4-9a85-3e01142d274f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200326_adozona_koronavirus_fizetes_munka","timestamp":"2020. március. 26. 17:22","title":"Nem sok jóra számíthat, akinek a járvány miatt csökkentenék a fizetését, kivéve, ha gyereket vár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c1c2aa7-41fb-45ef-b2fa-48718a5ef04f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ha kiderülne, kik váltak immunissá, akkor azok számára újra indulhatna az élet – így okoskodnak a németek.","shortLead":"Ha kiderülne, kik váltak immunissá, akkor azok számára újra indulhatna az élet – így okoskodnak a németek.","id":"20200327_Nemetorszagban_tomegesen_teszttel_akarjak_kideriteni_ki_esett_at_a_fertozesen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7c1c2aa7-41fb-45ef-b2fa-48718a5ef04f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1766b45-0699-4b6e-86c9-536cab012477","keywords":null,"link":"/vilag/20200327_Nemetorszagban_tomegesen_teszttel_akarjak_kideriteni_ki_esett_at_a_fertozesen","timestamp":"2020. március. 27. 16:24","title":"Németországban tömeges teszttel akarják kideríteni, ki esett át a fertőzésen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"604c6789-8e44-4594-b6c1-986adf68a382","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Ha okostelefonokkal figyelik a koronavírus-fertőzés útját, akkor kevésbé kell bezárkózniuk az embereknek.","shortLead":"Ha okostelefonokkal figyelik a koronavírus-fertőzés útját, akkor kevésbé kell bezárkózniuk az embereknek.","id":"202013__mobillal_avirus_ellen__adat_es_egeszsegvedelem__metrokod__megfigyelok_jelentik","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=604c6789-8e44-4594-b6c1-986adf68a382&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3811356f-7a24-4c86-95ba-63aa01140cb0","keywords":null,"link":"/360/202013__mobillal_avirus_ellen__adat_es_egeszsegvedelem__metrokod__megfigyelok_jelentik","timestamp":"2020. március. 27. 13:00","title":"A koronavírus-járvány a demokráciákba is elhozza a mobilos állami megfigyelést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0331a70-aaea-42f9-9244-ce51c224ea35","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A politológus nehezen érthető interjút adott Skype-on keresztül az ATV-nek. Azt mondta: minden, ami most történik, 2022-ről szól.","shortLead":"A politológus nehezen érthető interjút adott Skype-on keresztül az ATV-nek. Azt mondta: minden, ami most történik...","id":"20200326_torok_gabor_orban_viktor_felhatalmazasi_torveny_koronavirus_jarvany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e0331a70-aaea-42f9-9244-ce51c224ea35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff7124a9-647b-4af6-8362-80e6c2da3bf5","keywords":null,"link":"/itthon/20200326_torok_gabor_orban_viktor_felhatalmazasi_torveny_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. március. 26. 09:01","title":"Török Gábor: Nem lepődnék meg, ha Orbánék előrehozott választás felé vinnék az országot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68643d89-e0bf-418b-892a-e5f9ce63503a","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"tudomany","description":"Műholdfelvételek segítségével hasonlították össze a spanyol tudósok, hogy milyen mértékű volt a nitrogén-oxidok koncentrációja március 10-14. és 15-20. között. Az eredmény magáért beszélt.","shortLead":"Műholdfelvételek segítségével hasonlították össze a spanyol tudósok, hogy milyen mértékű volt a nitrogén-oxidok...","id":"20200326_spanyolorszag_koronavirus_jarvany_legszennyezettseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=68643d89-e0bf-418b-892a-e5f9ce63503a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b411fc66-6efa-46f8-a55f-c261e78379f2","keywords":null,"link":"/tudomany/20200326_spanyolorszag_koronavirus_jarvany_legszennyezettseg","timestamp":"2020. március. 26. 16:03","title":"Rendkívüli mértékben csökkent a légszennyezettség a járvány miatt Spanyolországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2962e6d2-742b-4a9f-9e8c-6e23cd51f80d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy nap alatt 40 ezer egészségügyi tartalékos és 100 ezer önkéntes jelentkezett a kórházak toborzó akcióira.","shortLead":"Egy nap alatt 40 ezer egészségügyi tartalékos és 100 ezer önkéntes jelentkezett a kórházak toborzó akcióira.","id":"20200326_Egy_nap_alatt_231en_haltak_meg_Franciaorszagban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2962e6d2-742b-4a9f-9e8c-6e23cd51f80d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2140d62-35ee-4784-9ae7-aed7d481bed7","keywords":null,"link":"/vilag/20200326_Egy_nap_alatt_231en_haltak_meg_Franciaorszagban","timestamp":"2020. március. 26. 05:15","title":"Egy nap alatt 231-en haltak meg Franciaországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c1fba60-bc0d-47e4-919a-706b919a8675","c_author":"Szentgyörgyi Rita","category":"360","description":"Hegyi Barbara színésznő, 1996 óta a Vígszínház a második otthona. \"Megpróbáltuk házon belül rendezni a konfliktusokat\" - mondja, amikor Eszenyi Enikőről kérdezzük. Szerinte mindmáig nem vizsgálják, hogy az igazgatóságra pályázók alkalmasak-e arra, hogy emberekkel bánjanak. Portré.","shortLead":"Hegyi Barbara színésznő, 1996 óta a Vígszínház a második otthona. \"Megpróbáltuk házon belül rendezni a konfliktusokat\"...","id":"202013_hegyi_barbara","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4c1fba60-bc0d-47e4-919a-706b919a8675&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b4c1225-5b1d-4370-addf-88b4c12c498c","keywords":null,"link":"/360/202013_hegyi_barbara","timestamp":"2020. március. 26. 16:30","title":"Hegyi Barbara: Eszenyi azt gondolta, a Vígszínház a lakása, mi meg a cselédek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]