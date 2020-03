Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0c6e86b3-2088-45c5-95ef-02678b0c49b9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Magyar Újságírók Országos Szövetsége szerint a rendkívüli jogrendről szóló törvényjavaslat csökkenti az emberek biztonságát.","shortLead":"A Magyar Újságírók Országos Szövetsége szerint a rendkívüli jogrendről szóló törvényjavaslat csökkenti az emberek...","id":"20200326_koronavirus_jarvany_felhatalmazasi_torveny_muosz_sajtoszabadsag_alhirterjesztes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0c6e86b3-2088-45c5-95ef-02678b0c49b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e586900-35b5-436a-96ea-74c746646e95","keywords":null,"link":"/itthon/20200326_koronavirus_jarvany_felhatalmazasi_torveny_muosz_sajtoszabadsag_alhirterjesztes","timestamp":"2020. március. 26. 13:42","title":"MÚOSZ: Aki a sajtó ellen harcol, az nem a járványt akarja legyőzni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79d6dd95-9f74-42db-b869-98023bff6e0e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egyre több, Afrikában tartózkodó európai számol be arról, hogy a kontinens országaiban növekvő ellenszenv övezi az európaiakat, akik a helyi vádak szerint tömegesen fertőzik meg a környezetükben lévőket. Fizikai támadások is történtek már. Korábban az olasz Matteo Salvini azt követelte, hogy golyóálló határzárral csukják be Európát az általa vírusterjesztéssel vádolt afrikaiak előtt. ","shortLead":"Egyre több, Afrikában tartózkodó európai számol be arról, hogy a kontinens országaiban növekvő ellenszenv övezi...","id":"20200327_Afrikaban_mar_zaklatjak_a_jarvanyert_felelosnek_tartott_europaiakat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=79d6dd95-9f74-42db-b869-98023bff6e0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ce95f2b-d308-45ed-ad49-3ee76ceca248","keywords":null,"link":"/vilag/20200327_Afrikaban_mar_zaklatjak_a_jarvanyert_felelosnek_tartott_europaiakat","timestamp":"2020. március. 27. 14:30","title":"Afrikában már zaklatják a járványért felelősnek tartott európaiakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06ae5cf1-8263-4e1d-8be0-6bf29f5aaf5b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A NOB tokiói szervezéssel foglalkozó koordinációs bizottságának vezetője azt mondta, hogy július 11. és augusztus 30. közé tervezik az elhalasztott olimpiát.","shortLead":"A NOB tokiói szervezéssel foglalkozó koordinációs bizottságának vezetője azt mondta, hogy július 11. és augusztus 30...","id":"20200326_koronavirus_tokio_olimpia_halasztas_idopont","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=06ae5cf1-8263-4e1d-8be0-6bf29f5aaf5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e2ff5f3-edf8-4f60-92fc-05e8de419636","keywords":null,"link":"/sport/20200326_koronavirus_tokio_olimpia_halasztas_idopont","timestamp":"2020. március. 26. 08:52","title":"Mégis jövő nyárra tervezik a tokiói olimpiát?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ca50ea9-6c86-418f-9594-650818550717","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Szerbiában és Romániában is megugrott az igazoltan koronavírussal fertőzöttek száma. Horvátországban több ezren vannak házi karanténban, de sokan nem tartják be a szabályait.","shortLead":"Szerbiában és Romániában is megugrott az igazoltan koronavírussal fertőzöttek száma. Horvátországban több ezren vannak...","id":"20200326_koronavirus_jarvany_romania_halalos_aldozatok_fertozes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4ca50ea9-6c86-418f-9594-650818550717&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0bfd12b0-107c-4cb9-a6f3-f6c299b1c5f7","keywords":null,"link":"/vilag/20200326_koronavirus_jarvany_romania_halalos_aldozatok_fertozes","timestamp":"2020. március. 26. 11:45","title":"Romániában 906 fertőzöttről és 17 elhunytról tudnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9768176d-3771-490a-a7e5-28762efb170f","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"A járvány első időszakát kedvezően vészeltük át – mondta Kásler Miklós miniszter.","shortLead":"A járvány első időszakát kedvezően vészeltük át – mondta Kásler Miklós miniszter.","id":"20200327_Operativ_Torzs_fel_kell_keszulni_a_tobb_ezres_megbetegedesre","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9768176d-3771-490a-a7e5-28762efb170f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db7ce724-a9a4-408f-9392-e18a31b860ae","keywords":null,"link":"/itthon/20200327_Operativ_Torzs_fel_kell_keszulni_a_tobb_ezres_megbetegedesre","timestamp":"2020. március. 27. 11:11","title":"Operatív Törzs: További korlátozások jöhetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa2757d4-abb4-4571-8558-f51c4660f97c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A biztonsági kamera rögzítette, ahogy a tolvaj elemeli a fertőtlenítőt, és egy furgonhoz rohan vele.","shortLead":"A biztonsági kamera rögzítette, ahogy a tolvaj elemeli a fertőtlenítőt, és egy furgonhoz rohan vele.","id":"20200326_koronavirus_fertozes_jarvany_kezfertotlenito_gyogyszertar_lopas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aa2757d4-abb4-4571-8558-f51c4660f97c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c15ef57-f809-4ca9-ae83-5239be9308a6","keywords":null,"link":"/itthon/20200326_koronavirus_fertozes_jarvany_kezfertotlenito_gyogyszertar_lopas","timestamp":"2020. március. 26. 12:37","title":"Kézfertőtlenítőt loptak egy érdi patikától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea010df7-aeb7-4ad9-a450-27b3365eb462","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A New York-i színész 69 éves volt.","shortLead":"A New York-i színész 69 éves volt.","id":"20200326_Belehalt_a_koronavirusba_Mark_Blum_a_Krokodil_Dundee_sztarja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ea010df7-aeb7-4ad9-a450-27b3365eb462&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"230837df-2012-4f8a-a5b0-a0e1a18f7ccf","keywords":null,"link":"/kultura/20200326_Belehalt_a_koronavirusba_Mark_Blum_a_Krokodil_Dundee_sztarja","timestamp":"2020. március. 26. 19:43","title":"Belehalt a koronavírusba Mark Blum, a Krokodil Dundee főgonosza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d164cdf-4423-4e65-b1d9-defa87977cb1","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Ukrajna teljesen leállítja a nemzetközi utasszállítást.","shortLead":"Ukrajna teljesen leállítja a nemzetközi utasszállítást.","id":"20200327_ukrajna_koronavirus_hataratkelohely","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6d164cdf-4423-4e65-b1d9-defa87977cb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c39d4eb7-604a-4bf7-94d5-7ce3b601e912","keywords":null,"link":"/vilag/20200327_ukrajna_koronavirus_hataratkelohely","timestamp":"2020. március. 27. 05:50","title":"Ukrajna a saját polgárai előtt is lezárja a határokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]