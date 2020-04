Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"daefe2d7-06d5-4f4d-9773-254cbc03df0e","c_author":"Windisch Judit - Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Megkerülte a kormány Karácsony Gergelyt, a főpolgármesterrel nem egyeztettek arról a törvénytervezetről, amely gyámság alá vonná a polgármestereket veszélyhelyzet idejére. Ha a Parlament elfogadja a törvényjavaslatot, a főpolgármester, illetve a polgármesterek csak a helyi védelmi bizottság jóváhagyásával dönthetnének védelmi kérdésekben. Karácsony Gergely írásban válaszolt a hvg.hu kérdéseire.","shortLead":"Megkerülte a kormány Karácsony Gergelyt, a főpolgármesterrel nem egyeztettek arról a törvénytervezetről, amely gyámság...","id":"20200401_Karacsony_torvenyjavaslat_kormany_veszelyhelyzet_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=daefe2d7-06d5-4f4d-9773-254cbc03df0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fada17d-3901-4eb8-b520-e008a64c0fbe","keywords":null,"link":"/itthon/20200401_Karacsony_torvenyjavaslat_kormany_veszelyhelyzet_koronavirus","timestamp":"2020. április. 01. 14:01","title":"Karácsony: Ez a javaslat emberéletekbe is kerülhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7f0878e-be82-49c1-ad96-128cfd6eeaa5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Németország felé tartó tehervonat a Budapest–Belgrád-vasútvonalhoz is visz pár konténernyi ellátmányt.","shortLead":"A Németország felé tartó tehervonat a Budapest–Belgrád-vasútvonalhoz is visz pár konténernyi ellátmányt.","id":"20200402_budapest_belgrad_tehervonat_vuhan_meszaros","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f7f0878e-be82-49c1-ad96-128cfd6eeaa5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebd3ef08-578e-4160-8bca-146b2140140c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200402_budapest_belgrad_tehervonat_vuhan_meszaros","timestamp":"2020. április. 02. 14:41","title":"Elindult Vuhanból a vonat, amelyik Mészáros cégének is szállít","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7334b748-fe89-4b7e-b330-162ff286294c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A The Daily Show műsorvezetője diktátorozva beszél a magyar miniszterelnökről, és arról, mire tanított meg minket a koronavírus.","shortLead":"A The Daily Show műsorvezetője diktátorozva beszél a magyar miniszterelnökről, és arról, mire tanított meg minket...","id":"20200402_orban_viktor_felhatalmazasi_torveny_daily_show_trevor_noah","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7334b748-fe89-4b7e-b330-162ff286294c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"784d97e7-22b5-4856-96f0-0dde5d3e1280","keywords":null,"link":"/itthon/20200402_orban_viktor_felhatalmazasi_torveny_daily_show_trevor_noah","timestamp":"2020. április. 02. 07:24","title":"Orbán lett az elrettentő példa egy híres amerikai tévéműsorban a felhatalmazási törvény miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8bdadd0-7aa6-4775-b85c-21642f33f0d6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A klinika összes munkatársánál elvégezték a koronavírus-tesztet, március 26-a óta nem tudnak újabb megbetegedésről.","shortLead":"A klinika összes munkatársánál elvégezték a koronavírus-tesztet, március 26-a óta nem tudnak újabb megbetegedésről.","id":"20200402_semmelweis_egyetem_neurologia_koronavirusos_betegek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f8bdadd0-7aa6-4775-b85c-21642f33f0d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1c6ab82-f3b5-48ee-b15b-6025e323e269","keywords":null,"link":"/itthon/20200402_semmelweis_egyetem_neurologia_koronavirusos_betegek","timestamp":"2020. április. 02. 10:15","title":"Többen koronavírusosak a Semmelweis Egyetem Neurológiai Klinikáján dolgozók közül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5afc28b-8885-4e59-bab7-ebdd374a6277","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Keményen küzdenek a frontvonalban dolgozók. ","shortLead":"Keményen küzdenek a frontvonalban dolgozók. ","id":"20200402_Garazs_sator_karanten_orvos_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a5afc28b-8885-4e59-bab7-ebdd374a6277&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"813703d9-a8b7-4c95-85ab-572c4c5a4909","keywords":null,"link":"/elet/20200402_Garazs_sator_karanten_orvos_koronavirus","timestamp":"2020. április. 02. 15:32","title":"A garázsban sátrazik egy kaliforniai orvos, hogy megvédje a családját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d87320f3-6da5-4ad8-a371-9148357d8756","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A tervezettnél nagyobb hiányt hozott össze a kormányzati szektor 2019-ben. A pénzügyminisztérium az államadósság csökkenését, illetve az eredményeket, egyebek mellett a béremeléseket és a rezsiutalványokat hangsúlyozta.","shortLead":"A tervezettnél nagyobb hiányt hozott össze a kormányzati szektor 2019-ben. A pénzügyminisztérium az államadósság...","id":"20200401_Az_allam_958_milliard_forint_hianyt_hozott_ossze_2019ben_a_miniszterium_a_rezsiutalvanyokra_mutogat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d87320f3-6da5-4ad8-a371-9148357d8756&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6aa14fd-6bc0-4e73-be37-d3a5a46f18bb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200401_Az_allam_958_milliard_forint_hianyt_hozott_ossze_2019ben_a_miniszterium_a_rezsiutalvanyokra_mutogat","timestamp":"2020. április. 01. 10:19","title":"Az állam 958 milliárd forint hiányt hozott össze 2019-ben, a minisztérium a rezsiutalványokra mutogat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"050e9ae4-7dc7-4e15-9bb4-36fea6b563f7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Darabja ebben a formájában minden extrával együtt mintegy 80 ezer euróba kerül.","shortLead":"Darabja ebben a formájában minden extrával együtt mintegy 80 ezer euróba kerül.","id":"20200402_Csak_125_darab_keszul_az_igazan_radikalis_Audi_RS7bol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=050e9ae4-7dc7-4e15-9bb4-36fea6b563f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca51d024-d3f4-41ad-a2cf-c750fc2dcbd5","keywords":null,"link":"/cegauto/20200402_Csak_125_darab_keszul_az_igazan_radikalis_Audi_RS7bol","timestamp":"2020. április. 02. 15:33","title":"Csak 125 darab készül ebből a radikális Audi RS7-ből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f64025f-ae52-43eb-a937-7b0a1a0d3825","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Beültetnék föléjük a védelmi bizottságokat.","shortLead":"Beültetnék föléjük a védelmi bizottságokat.","id":"20200401_A_veszelyhelyzet_idejere_megkotne_a_polgarmesterek_kezet_a_kormany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9f64025f-ae52-43eb-a937-7b0a1a0d3825&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77b39115-48fd-4aec-9777-2180630dc8fc","keywords":null,"link":"/itthon/20200401_A_veszelyhelyzet_idejere_megkotne_a_polgarmesterek_kezet_a_kormany","timestamp":"2020. április. 01. 09:46","title":"A veszélyhelyzet idejére megkötné a polgármesterek kezét a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]