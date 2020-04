Háromszázezer forintra bírságolták a hentest, aki a Lehel téri piacon háromezer forintért árulta a csirkemellet – közölte az Innovációs és Technológiai Minisztérium.

Miután a közösségi oldalakon terjedni kezdtek az aranyáron kínált húsról készült fotók, a fogyasztóvédelmi hatóság munkatársai március 18-án nemcsak a Lehel, hanem és Fővám téri piacon is helyszíni ellenőrzést végeztek Budapesten.

A vizsgálat megállapította, hogy a fényképeken látható csirkehúsárak kirívónak voltak, más üzletekben hasonló mértékű árakra nem akadt példa. A vállalkozóval szemben fogyasztóvédelmi hatósági eljárás indult, a hentes 300 ezer forintos bírságot kapott.

Korábban a hvg.hu is tesztelte a csirkeárusokat, a Lehel téren és a szegedi piacon is. Kiderült az is, hogy nem minden kereskedő csaló, aki a korábbi másfélszereséért, vagy akár kétszereséért adja a baromfihúst. Valójában nem a csirkehús fogyott el, hanem egy kicsit átrendeződik a piac. Hiányoznak a vendégmunkások is, akik most a határ túloldalán rekedtek, és át kell szervezni a logisztikát is.

A fogyasztóvédelem már február végétől kiemelten vizsgálja, hogy a kereskedők nem élnek-e vissza a vásárlók kárára a járvánnyal.

A hatóság április elejéig több mint 700 üzletet vizsgált, 70 bolt esetében indít eljárást árfeltüntetési jogsértések miatt.

Szintén sokan felháborodtak, amikor kiderült, hogy egy cég Vecsésen közel 15 ezer forintos áron hirdetett koronavírus elleni autófertőtlenítést. Ebben az esetben is hatósági eljárás indult, a Pest Megyei Kormányhivatal arra kötelezte az autómosót, hogy a jövőben csak hitelt érdemlő dokumentumokkal alátámasztható állításokat közöljön hirdetéseiben.

