[{"available":true,"c_guid":"004ff332-2d2a-4c8f-b12e-7ae3eecc28e2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Lengyelországban történt közúti balesetet feltehetően a sofőr alkoholos befolyásoltsága okozta.","shortLead":"A Lengyelországban történt közúti balesetet feltehetően a sofőr alkoholos befolyásoltsága okozta.","id":"20200414_akciofilmbe_illo_ugratas_egy_korforgalomnal_tobb_meter_magasra_emelkedett_a_suzuki","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=004ff332-2d2a-4c8f-b12e-7ae3eecc28e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"215b1590-f0ee-431d-bdc5-9da044d35bc6","keywords":null,"link":"/cegauto/20200414_akciofilmbe_illo_ugratas_egy_korforgalomnal_tobb_meter_magasra_emelkedett_a_suzuki","timestamp":"2020. április. 14. 07:59","title":"Akciófilmbe illő ugratás egy körforgalomnál: több méter magasra repült a Suzuki – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4713e1f7-b1de-490d-ac25-5a98b6b267e4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A szuperolcsó számítógépeiről ismert Raspberry a tervek szerint három hónap leforgása alatt 250 ezer darabot gyártana a Raspberry Pi Zeróból, hogy minél olcsóbban és minél gyorsabban lehessen lélegeztetőgépeket készíteni.","shortLead":"A szuperolcsó számítógépeiről ismert Raspberry a tervek szerint három hónap leforgása alatt 250 ezer darabot gyártana...","id":"20200414_raspberry_pi_zero_lelegeztetogep","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4713e1f7-b1de-490d-ac25-5a98b6b267e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5675ba69-94a4-46ac-8dcb-5c27b67bf728","keywords":null,"link":"/tudomany/20200414_raspberry_pi_zero_lelegeztetogep","timestamp":"2020. április. 14. 10:33","title":"1600 forintos számítógép működtetheti a lélegeztetőgépeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd8b3225-26fb-433a-99bd-2a3fed034514","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ann Sullivan 91 éves volt.","shortLead":"Ann Sullivan 91 éves volt.","id":"20200414_Koronavirusfertozesben_meghalt_Az_oroszlankiraly_animatora","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fd8b3225-26fb-433a-99bd-2a3fed034514&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"986a7aed-56d2-41f8-9e18-fb2c9cba8760","keywords":null,"link":"/kultura/20200414_Koronavirusfertozesben_meghalt_Az_oroszlankiraly_animatora","timestamp":"2020. április. 14. 10:50","title":"Koronavírus-fertőzésben meghalt Az oroszlánkirály animátora","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be8535d8-dfe6-4a0f-89c0-88451c6289a4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A bajor gyártó sportosan kupésra faragott szabadidőautója zárójelbe helyezi a józan észt és a praktikumot. Hiába egy 2,3 tonnás hegyomlás, mégis úgy gyorsul, mint egy M4 kupé – kipróbáltuk.","shortLead":"A bajor gyártó sportosan kupésra faragott szabadidőautója zárójelbe helyezi a józan észt és a praktikumot. Hiába...","id":"20200413_uj_bmw_x6_teszt_menetproba_velemeny_tapasztalatok_sportterepjaro","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=be8535d8-dfe6-4a0f-89c0-88451c6289a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf01e345-bebd-46d9-ae9f-ecf1d33b9827","keywords":null,"link":"/cegauto/20200413_uj_bmw_x6_teszt_menetproba_velemeny_tapasztalatok_sportterepjaro","timestamp":"2020. április. 13. 16:00","title":"Fény az éjszakában: világító hűtőráccsal és 530 lóerővel teszteltük az új BMW X6-ot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ec527aa-d6a4-4bf4-965f-16ffe373639b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Szerinte nem igaz, hogy nem reagált idejében a járványhelyzetre. ","shortLead":"Szerinte nem igaz, hogy nem reagált idejében a járványhelyzetre. ","id":"20200413_Donald_Trump_megint_osszecsapott_Anthony_Fauci_immunologussal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1ec527aa-d6a4-4bf4-965f-16ffe373639b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23360562-bdc4-48b7-a5df-70b7e557c9d9","keywords":null,"link":"/vilag/20200413_Donald_Trump_megint_osszecsapott_Anthony_Fauci_immunologussal","timestamp":"2020. április. 13. 17:36","title":"Donald Trump megint összecsapott Anthony Fauci immunológussal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"745d4e15-8eea-454a-b370-1d3c3143b1db","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Tető nélkül, ajtók és szinte minden elem nélkül árulják.","shortLead":"Tető nélkül, ajtók és szinte minden elem nélkül árulják.","id":"20200414_Hiaba_tunik_roncsnak_ez_a_Tesla_meg_mukodik","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=745d4e15-8eea-454a-b370-1d3c3143b1db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa86a41c-1c1d-4d51-887a-07c8fb5f8ef5","keywords":null,"link":"/cegauto/20200414_Hiaba_tunik_roncsnak_ez_a_Tesla_meg_mukodik","timestamp":"2020. április. 14. 15:21","title":"Hiába tűnik roncsnak ez a Tesla, még működik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38f8d09f-c2ad-45d7-915f-abe9ad3e19bc","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"A koronavírus-járvány miatt üres milánói dómban lépett fel vasárnap este Andrea Bocelli világhírű olasz tenor. Koncertjét az interneten közvetítették.","shortLead":"A koronavírus-járvány miatt üres milánói dómban lépett fel vasárnap este Andrea Bocelli világhírű olasz tenor...","id":"20200413_koronavirus_andrea_bocelli_milanoi_dom_koncert","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=38f8d09f-c2ad-45d7-915f-abe9ad3e19bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0fabb55-6f3d-469b-9e54-8fb77d8398fc","keywords":null,"link":"/kultura/20200413_koronavirus_andrea_bocelli_milanoi_dom_koncert","timestamp":"2020. április. 13. 09:43","title":"Lemaradt Andrea Bocelli különleges koncertjéről? Hallgassa meg itt!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a46abde-d1b7-4bd3-a51a-182cba5dabfb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A római kormány kérte a segítséget, a maszkokkal megy ötezer védőruha is. Szerbiának, Észak-Macedóniának, Szlovéniának, és Horvátországnak is küldtünk védőeszközöket. ","shortLead":"A római kormány kérte a segítséget, a maszkokkal megy ötezer védőruha is. Szerbiának, Észak-Macedóniának, Szlovéniának...","id":"20200414_Szazezer_maszkot_adott_Magyarorszag_Olaszorszagnak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7a46abde-d1b7-4bd3-a51a-182cba5dabfb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d09cd60-99fb-48be-8183-91e3d58ca95c","keywords":null,"link":"/itthon/20200414_Szazezer_maszkot_adott_Magyarorszag_Olaszorszagnak","timestamp":"2020. április. 14. 13:24","title":"Százezer maszkot adott Magyarország Olaszországnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]