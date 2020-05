Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"544bb2bd-dd4b-4247-a49a-da02877eaec1","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A miniszter szerint a szállítások az elkövetkező hónapokban is folytatódnak.","shortLead":"A miniszter szerint a szállítások az elkövetkező hónapokban is folytatódnak.","id":"20200515_szijjarto_peter_szajmaszk_vedofelszereles_kina","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=544bb2bd-dd4b-4247-a49a-da02877eaec1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1971e9cf-0b80-419e-9b80-b7690fcbabc5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200515_szijjarto_peter_szajmaszk_vedofelszereles_kina","timestamp":"2020. május. 15. 06:12","title":"Szijjártó: Eddig 121 repülőgép hozott védőeszközöket Kínából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86a77019-5dd9-4d92-b825-0295b6553d1d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy új tanulmány szerint a koronavírus nemcsak köhögéssel vagy tüsszentéssel kerülhet a levegőbe, a hangos beszéd is elég hozzá.","shortLead":"Egy új tanulmány szerint a koronavírus nemcsak köhögéssel vagy tüsszentéssel kerülhet a levegőbe, a hangos beszéd is...","id":"20200514_koronavirus_viruscsepp_nyalcsepp_kopet_mikrocsepp_hangos_beszed","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=86a77019-5dd9-4d92-b825-0295b6553d1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81499934-3cff-4fb2-9dbd-75fda7ab9a64","keywords":null,"link":"/tudomany/20200514_koronavirus_viruscsepp_nyalcsepp_kopet_mikrocsepp_hangos_beszed","timestamp":"2020. május. 14. 14:07","title":"Tudósok szerint a koronavírus akár 14 percig is a levegőben maradhat azután, hogy valaki hangosan beszélt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d891372c-9548-428e-bdc4-5cd479978ccf","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Vagyis Coupé Sport változat, ami egy könnyített verziója lenne az egyébként négyajtós, 650 lóerős M5-ösnek.","shortLead":"Vagyis Coupé Sport változat, ami egy könnyített verziója lenne az egyébként négyajtós, 650 lóerős M5-ösnek.","id":"20200514_Ugy_nez_ki_a_BMW_M5bol_is_lesz_CS","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d891372c-9548-428e-bdc4-5cd479978ccf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf23b97b-e00c-4bff-b4da-6eac739a1c92","keywords":null,"link":"/cegauto/20200514_Ugy_nez_ki_a_BMW_M5bol_is_lesz_CS","timestamp":"2020. május. 15. 04:02","title":"Úgy néz ki, a BMW M5-ből is lesz CS","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46bb9dd1-42d1-4e6b-9f72-85e1b4081731","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A rendőrség szerint a baráti társaság ivott és kábítószert fogyasztott a házibuliban, ahol a baleset történt. A dílert elfogták.","shortLead":"A rendőrség szerint a baráti társaság ivott és kábítószert fogyasztott a házibuliban, ahol a baleset történt. A dílert...","id":"20200514_hazibuli_drog_alkohol_baleset_fo_utca","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=46bb9dd1-42d1-4e6b-9f72-85e1b4081731&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"630e187a-80c4-4601-8c4a-d7b14fdf9d25","keywords":null,"link":"/itthon/20200514_hazibuli_drog_alkohol_baleset_fo_utca","timestamp":"2020. május. 14. 15:58","title":"Rendőrség: Bekábítószerezve ugrott ki az ablakon a 17 éves fiú","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd2a13d7-0176-4f07-a846-02c0841dc874","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"A vendéglátóhelyek a belső részeket is megnyithatják, nyitnak a parkok és játszóterek is. Budapestről később döntenek.","shortLead":"A vendéglátóhelyek a belső részeket is megnyithatják, nyitnak a parkok és játszóterek is. Budapestről később döntenek.","id":"20200514_Tovabbi_enyhitesek_johetnek_videken_Budapestrol_meg_nem_dontott_a_kormany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cd2a13d7-0176-4f07-a846-02c0841dc874&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbd1abc2-e345-4758-8534-404204b33f3d","keywords":null,"link":"/itthon/20200514_Tovabbi_enyhitesek_johetnek_videken_Budapestrol_meg_nem_dontott_a_kormany","timestamp":"2020. május. 14. 11:11","title":"Pest megyében is enyhítették a korlátozásokat, Budapestről még nem döntött a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d0dedc2-7d2f-4881-af64-14f5fe3deaf2","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"360","description":"A pár éve közpénzből életre keltett, majd kormányközeli befektetők kezébe került MKB-t egyelőre meg sem legyintette a koronavírus-járvány, de az államra jó eséllyel akkor is támaszkodhat, ha másképp alakulna a helyzet.","shortLead":"A pár éve közpénzből életre keltett, majd kormányközeli befektetők kezébe került MKB-t egyelőre meg sem legyintette...","id":"20200514_Az_udvar_szolgalataban_Meszaros_MKB_bizalom_tozsde","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4d0dedc2-7d2f-4881-af64-14f5fe3deaf2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3ff4679-90f4-4a92-a386-409ae249d0d3","keywords":null,"link":"/360/20200514_Az_udvar_szolgalataban_Meszaros_MKB_bizalom_tozsde","timestamp":"2020. május. 14. 12:00","title":"Most derül majd ki, mennyire válságálló Mészáros Lőrinc bankja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"156a7b14-dc51-4053-86f1-f7c7c06ef1e6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Erről árulkodik a Nemzeti Népegészségügyi Központ kiszivárgott adatsora.","shortLead":"Erről árulkodik a Nemzeti Népegészségügyi Központ kiszivárgott adatsora.","id":"20200513_koronavirus_jarvany_nemzeti_nepegeszsegugyi_kozpont_korhaz_szocialis_intezmeny_karacsony_gergely","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=156a7b14-dc51-4053-86f1-f7c7c06ef1e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8adfafe7-e55c-4f38-b71d-bdd0926bf7d0","keywords":null,"link":"/itthon/20200513_koronavirus_jarvany_nemzeti_nepegeszsegugyi_kozpont_korhaz_szocialis_intezmeny_karacsony_gergely","timestamp":"2020. május. 13. 17:58","title":"A koronavírusos páciensek harmada kórházban fertőződhetett meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97aea7f4-c448-434f-b902-7ccdc5d7173c","c_author":"Szilágyi Mónika","category":"vilag","description":"Egy olyan, tömegtermelésre készült vakcina, amely bizonyítottan működik, és több millió ember beoltható vele, nem valószínű, hogy jövő év tavaszánál vagy nyaránál hamarabb elkészülhet – mondja Guido Silvestri olasz származású amerikai virológus. Ugyanakkor szerinte az is elképzelhető, hogy egyes országok úgy döntenek, hazárdjátékba kezdenek, és hamarabb elkezdik beoltani az embereket. És mint minden hazárdjátékban, ebben is lehet nyerni és veszíteni is. ","shortLead":"Egy olyan, tömegtermelésre készült vakcina, amely bizonyítottan működik, és több millió ember beoltható vele, nem...","id":"20200513_Guido_Silvestri_Nagyon_optimista_vagyok_mert_ismerem_ezt_a_virust","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=97aea7f4-c448-434f-b902-7ccdc5d7173c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d080e09-717c-48cb-a953-4eca14bc8514","keywords":null,"link":"/vilag/20200513_Guido_Silvestri_Nagyon_optimista_vagyok_mert_ismerem_ezt_a_virust","timestamp":"2020. május. 13. 17:00","title":"Guido Silvestri: Nagyon optimista vagyok, mert ismerem ezt a vírust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]