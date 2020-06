Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d2cc0950-9866-4d5e-95f2-0c5502f332e8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nem megy zökkenőmentesen a nyitás Sopronban és környékén.","shortLead":"Nem megy zökkenőmentesen a nyitás Sopronban és környékén.","id":"20200608_sopron_osztrakok_ausztria_hatar_jarvany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d2cc0950-9866-4d5e-95f2-0c5502f332e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7f1b329-2788-4482-b548-9aefcdd0b525","keywords":null,"link":"/kkv/20200608_sopron_osztrakok_ausztria_hatar_jarvany","timestamp":"2020. június. 08. 07:45","title":"Bajban vannak a nyugati határhoz közeli üzletek, annyira kevés osztrák jön át","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"785627a1-5012-4880-91ca-df6bb6d1ae24","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Veszélyes dolog a családlátogatás a karantén után is, hát még az alatt. A Duma Aktuál egy rendhagyó estét elevenít fel Hódmezővásárhelyről, amit aztán saját elméleteikkel és történeteikkel fűznek tovább a stand-uposok. ","shortLead":"Veszélyes dolog a családlátogatás a karantén után is, hát még az alatt. A Duma Aktuál egy rendhagyó estét elevenít fel...","id":"20200605_Duma_Aktual_Vasarhelyi_reszegek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=785627a1-5012-4880-91ca-df6bb6d1ae24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3ed515a-b5e0-4517-b5ae-589a5dcafa52","keywords":null,"link":"/360/20200605_Duma_Aktual_Vasarhelyi_reszegek","timestamp":"2020. június. 06. 19:00","title":"Duma Aktuál: Egy éjszaka négyszer a rendőrségen? Egy részeg testvérpár megoldotta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee553132-c26a-481b-9ab3-724fdc6ea037","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Levélben hívták fel erre Kásler Miklós figyelmét.","shortLead":"Levélben hívták fel erre Kásler Miklós figyelmét.","id":"20200607_A_gyogytornaszok_is_kimaradtak_az_egyszeri_egeszsegugyi_berkiegeszitesbol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ee553132-c26a-481b-9ab3-724fdc6ea037&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e1235a2-664f-4923-a80d-4cc483143b57","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200607_A_gyogytornaszok_is_kimaradtak_az_egyszeri_egeszsegugyi_berkiegeszitesbol","timestamp":"2020. június. 07. 12:16","title":"A gyógytornászok nehezményezik, hogy kimaradtak az 500 ezer forintos bérkiegészítésből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b72952d-ad31-454e-8095-7c099f37d070","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Még tovább előzetesben maradhat a férfi, aki benzinnel próbálta felgyújtani a házát, de előbb az öngyújtója mondta fel a szolgálatot, majd megijedt az arra járó rendőrjárőröktől.","shortLead":"Még tovább előzetesben maradhat a férfi, aki benzinnel próbálta felgyújtani a házát, de előbb az öngyújtója mondta fel...","id":"20200608_gyujtogatas_letartoztatas_ugyeszseg_dorog_tuz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6b72952d-ad31-454e-8095-7c099f37d070&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0109658e-0676-411f-bbb8-bc82dcd556a5","keywords":null,"link":"/itthon/20200608_gyujtogatas_letartoztatas_ugyeszseg_dorog_tuz","timestamp":"2020. június. 08. 11:26","title":"Fel akarta gyújtani a házát egy dorogi férfi, de elromlott az öngyújtója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b91619e2-7dd2-4501-ad6f-f2f736376f64","c_author":"Gáti Júlia","category":"360","description":"Óriási felzúdulást keltett a hír, hogy állami rendszerbe terelnék a háziorvosokat. Érdemes volna hozzányúlni az alapellátáshoz, de a teljes központosítás valószínűleg csak rontana a helyzeten.","shortLead":"Óriási felzúdulást keltett a hír, hogy állami rendszerbe terelnék a háziorvosokat. Érdemes volna hozzányúlni...","id":"202023__haziorvosok__allamositas__lepeskenyszer__korlatozo_gondnoksag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b91619e2-7dd2-4501-ad6f-f2f736376f64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"591e8462-a5bb-4e28-8a74-f4175737de5e","keywords":null,"link":"/360/202023__haziorvosok__allamositas__lepeskenyszer__korlatozo_gondnoksag","timestamp":"2020. június. 07. 08:15","title":"Lenne tennivaló a háziorvosokkal, de az államosítás valószínűleg nem jó megoldás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f007186d-109c-4bba-94a5-aa755661d3d9","c_author":"Stemler Miklós","category":"tudomany","description":"Mesterséges intelligencia által vezérelt, „öntanuló” művégtagon dolgozik a Pécsi Tudományegyetem 3D Központja és a szakmai támogatást nyújtó Corvus-Med kft. kutató-mérnök csapata. A felsővégtagi protézis elsajátítja viselője gyakori mozdulatait és gesztusait, és a remények szerint a jövőben tb-támogatás révén a leginkább rászorulókhoz is eljuthat. Szemrevételeztük a már működő prototípust.","shortLead":"Mesterséges intelligencia által vezérelt, „öntanuló” művégtagon dolgozik a Pécsi Tudományegyetem 3D Központja és...","id":"20200607_ember_arm_pte_ontanulo_muvegtag_mesterseges_intelligencia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f007186d-109c-4bba-94a5-aa755661d3d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9d2d4af-b2b9-4e8b-bd59-9cca3aaa2c48","keywords":null,"link":"/tudomany/20200607_ember_arm_pte_ontanulo_muvegtag_mesterseges_intelligencia","timestamp":"2020. június. 07. 20:00","title":"Itt az Ember Arm – tanulékony művégtagot fejlesztenek pécsi kutatók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59113504-ca85-4ec5-aa83-37601e6347df","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Növekedett a fertőzöttek száma, Irán mégis folytatja a nyitást.","shortLead":"Növekedett a fertőzöttek száma, Irán mégis folytatja a nyitást.","id":"20200606_Egy_eskuvo_miatt_emelkedhetett_meg_hirtelen_a_fertozottek_szama_Iranban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=59113504-ca85-4ec5-aa83-37601e6347df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b87af0be-d778-498b-a7f9-95bd1d929688","keywords":null,"link":"/elet/20200606_Egy_eskuvo_miatt_emelkedhetett_meg_hirtelen_a_fertozottek_szama_Iranban","timestamp":"2020. június. 06. 15:17","title":"Egy esküvő miatt emelkedhetett meg hirtelen a fertőzöttek száma Iránban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d65ce29-ef63-4100-a8a4-aef371c310b8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csak kérdőjellel szerepeltek a gyógyszerészek a díjazottak listáján, a gyógytornászok és a házi segítségnyújtók pedig nem állami alkalmazottak – mondta az emberi erőforrások minisztere.","shortLead":"Csak kérdőjellel szerepeltek a gyógyszerészek a díjazottak listáján, a gyógytornászok és a házi segítségnyújtók pedig...","id":"20200608_kasler_gyogyszeresz_dijazas_jarvany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5d65ce29-ef63-4100-a8a4-aef371c310b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"373160e1-07da-4984-97fc-d829f81ad7f5","keywords":null,"link":"/itthon/20200608_kasler_gyogyszeresz_dijazas_jarvany","timestamp":"2020. június. 08. 08:10","title":"Elmagyarázta Kásler, miért nem jár a gyógyszerészeknek 500 ezer forint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]