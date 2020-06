Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c5496944-9f6a-44c0-858d-84a0da9d036b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hátrányos helyzetű diákok egyharmada nem tudott bekapcsolódni a digitális oktatásba azokon a helyeken, ahol vannak tanodák. Ahol nincsenek, ennél is rosszabb lehet a helyzet. A távoktatás sikerességéhez nem csak az eszközök hiányoznak, de a diákoknak sem tere, sem módszertana nincs az önálló tanulásra, szüleik pedig nem tudnak nekik hatékonyan segíteni - derül ki egy friss kutatásból.","shortLead":"A hátrányos helyzetű diákok egyharmada nem tudott bekapcsolódni a digitális oktatásba azokon a helyeken, ahol vannak...","id":"20200608_digitalis_tavoktatas_a_hatranyos_helyzetu_diakoknal_felmeres_tanodak_iskolak_szulok_civilek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c5496944-9f6a-44c0-858d-84a0da9d036b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e4e99ed-610b-4828-b79b-3f10192ec3ee","keywords":null,"link":"/itthon/20200608_digitalis_tavoktatas_a_hatranyos_helyzetu_diakoknal_felmeres_tanodak_iskolak_szulok_civilek","timestamp":"2020. június. 08. 11:46","title":"Alig néhány iskola segítette eszközökkel a hátrányos helyzetű diákok távoktatását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7f04a60-46cd-4d97-9dff-b1948e3c6054","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több író is felháborodott, amikor az Internet Archive bejelentette, hogy a járvány miatt ingyenes könyvtárrá alakulnak. Az ügy nem állt meg itt.","shortLead":"Több író is felháborodott, amikor az Internet Archive bejelentette, hogy a járvány miatt ingyenes könyvtárrá alakulnak...","id":"20200607_internet_archive_konyvtar_ingyenes_konyvek_koronavirus_jarvany_per_kiado","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c7f04a60-46cd-4d97-9dff-b1948e3c6054&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec1f4b51-422f-41da-b311-ea9f79fc1738","keywords":null,"link":"/tudomany/20200607_internet_archive_konyvtar_ingyenes_konyvek_koronavirus_jarvany_per_kiado","timestamp":"2020. június. 07. 08:03","title":"Per indult a járvány alatt ingyenes olvasást kínáló Internet Archive ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a09b88d7-8cf7-4263-a122-f2b8b9598ac0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Defender sarkos formája a múlté, és úgy tűnik, még a tuningműhelyek is csak keresgélik, mit lehet kezdeni az újdonsággal. ","shortLead":"A Defender sarkos formája a múlté, és úgy tűnik, még a tuningműhelyek is csak keresgélik, mit lehet kezdeni...","id":"20200608_Land_Rover_Defender_tuning","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a09b88d7-8cf7-4263-a122-f2b8b9598ac0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81a22395-4851-4e34-8b73-f12e3e823d9c","keywords":null,"link":"/cegauto/20200608_Land_Rover_Defender_tuning","timestamp":"2020. június. 08. 11:20","title":"A kevésbé klasszikus formájú új Land Rover Defenderre is megjött a tuning","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa1f527f-844a-457e-90a0-ca49d10cbd12","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az alábbi, mesterséges intelligencia alapú alkalmazással egyedi módon emelhetjük ki a videóban szereplő személyeket, tárgyakat, ráadásul mindezt valós időben tehetjük.","shortLead":"Az alábbi, mesterséges intelligencia alapú alkalmazással egyedi módon emelhetjük ki a videóban szereplő személyeket...","id":"20200607_vochi_app_iphone_videok_valos_ideju_effektezese_iphone_ios","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fa1f527f-844a-457e-90a0-ca49d10cbd12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ed6fd5e-5a22-40c6-8448-564fc108f6ef","keywords":null,"link":"/tudomany/20200607_vochi_app_iphone_videok_valos_ideju_effektezese_iphone_ios","timestamp":"2020. június. 07. 10:03","title":"Így effektezheti valós időben iPhone-os videóit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d168ddbc-a836-4c67-9aff-94c69fa65c80","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Colin Powell szerint a mostani tüntetéssorozat annak a jele, hogy az ország \"bölcsebb lett\".","shortLead":"Colin Powell szerint a mostani tüntetéssorozat annak a jele, hogy az ország \"bölcsebb lett\".","id":"20200607_powell_ne_szavazz_trumpra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d168ddbc-a836-4c67-9aff-94c69fa65c80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80c91c85-f668-4996-84d3-faeb733a21fb","keywords":null,"link":"/vilag/20200607_powell_ne_szavazz_trumpra","timestamp":"2020. június. 07. 21:50","title":"Ne szavazz Trumpra, állandóan hazudik – Ezt üzente a volt amerikai külügyminiszter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e91305f0-9919-4a24-8f4c-a77c322c8f4f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az énekesnő a turnéján sérült meg, de ez sem akadályozta meg abban, hogy utcára vonuljon.","shortLead":"Az énekesnő a turnéján sérült meg, de ez sem akadályozta meg abban, hogy utcára vonuljon.","id":"20200608_Madonna_mankoval_jelent_meg_egy_rasszizmus_elleni_tuntetesen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e91305f0-9919-4a24-8f4c-a77c322c8f4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e7b4356-5cbc-45f3-84b3-7aaab2b48e2e","keywords":null,"link":"/elet/20200608_Madonna_mankoval_jelent_meg_egy_rasszizmus_elleni_tuntetesen","timestamp":"2020. június. 08. 11:14","title":"Madonna mankóval jelent meg egy rasszizmus elleni tüntetésen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc051bdf-2eee-4b6e-a27b-0c3a282bb7b0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A besorolás a járvány ideje alatt nem változik.","shortLead":"A besorolás a járvány ideje alatt nem változik.","id":"20200607_megbizhato_adozo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fc051bdf-2eee-4b6e-a27b-0c3a282bb7b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e162b9f-15f3-495d-b0bf-419f29f95867","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200607_megbizhato_adozo","timestamp":"2020. június. 07. 10:23","title":"Megbízható adózó maradhat, aki a veszélyhelyzet idején lesz adósa a NAV-nak ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04854f7b-9e12-4df9-8a1d-315a679a56b7","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A 23 éves francia szélső 56 millió eurót érhet.","shortLead":"A 23 éves francia szélső 56 millió eurót érhet.","id":"20200607_Eladja_Dembelet_a_Barcelona","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=04854f7b-9e12-4df9-8a1d-315a679a56b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23e308c3-e564-4ce9-9203-17b2f1bdd4e8","keywords":null,"link":"/sport/20200607_Eladja_Dembelet_a_Barcelona","timestamp":"2020. június. 07. 13:05","title":"Eladja Dembelét a Barcelona","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]