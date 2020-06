A meglepetés erejével hódítanak a cégek a kínai piacon: egyre nagyobb népszerűségnek örvendenek azok a kampányok, aminek a keretén belül a vásárló kifizet egy összeget és nem is tudja, mit kap ezért cserébe. A legelvetemültebbek akár egy millió jüant, azaz közel 43 millió forintot is fizetnek a meglepetésért.

A koronavírus igencsak hatott a kiskereskedelemre is, a cégek pedig harcolnak a vásárlókért. Kína sok szempontból az élen jár ebben: nemrég az élőzés forgatta fel az online értékesítést.

A márkáknak és a kereskedőknek pedig kreatívnak kell lenniük, hogy vásárlásra sarkallják az embereket. Ennek az egyik új formája a blind box, vagyis meglepetésdoboz. A taktika keretében a vásárló egy fix, előre megállapított összeget fizet be és ezért lényegében zsákbamacskát kap. Hogy vonzó legyen, természetesen az is előfordulhat, hogy a kifizetett árnál jóval nagyobb értékű terméket kap a pénzéért a szerencsés.

Az Mi nevű cég például júniusban indított egy kampányt: az Unknown Suitcases keretén belül minden megrendelt bőröndbe még valamit elrejtettek a vásárlónak. A Pringles pedig szintén meglepetésnek szánja a kínai piacon, hogy milyen ízű chipest rejtenek a dobozok, így a csomagolásról egyáltalán nem kapunk információt erről – írja a China Skinny.

A WAHAHA italgyártó cég például minden nap ezer dobozt adott el május végén: minden dobozban 14 ízesített víz található, legalább három különböző ízben, amiről a vásárlónak addig fogalma sincs, amíg bele nem kortyol.

A vezető kínai online kereskedő platform, a Tmall 2019-es jelentése alapján közel 200 ezer vásárló áltagosan 20 ezer jüant (ez körülbelül 860 ezer forint) is kiad egy meglepetésdobozra. Egészen szürreálisnak tűnhet számunkra, hogy az igazán izgalmat keresők pedig akár 1 millió jüant (közel 43 millió forintot) is hajlandóak kifizetni úgy, hogy nem is tudják, mit fognak kapni pontosan a pénzükért.

Kínában 2019-ben a meglepetésdobozok "gazdasága" az egyik játékgyártó cég felmérése alapján a 39-szeresére nőtt.