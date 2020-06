Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"40d6bd07-f457-42f4-90b6-5337e3b67476","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az elbúcsúztatott George Floyd testvére a kongresszusban a törvényhozókat sürgette reformok meghozatalára.\r

\r

","shortLead":"Az elbúcsúztatott George Floyd testvére a kongresszusban a törvényhozókat sürgette reformok meghozatalára.\r

\r

","id":"20200610_eroszak_rendorseg_Minneapolis","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=40d6bd07-f457-42f4-90b6-5337e3b67476&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65801787-549a-4d56-9e85-29df2f3a67da","keywords":null,"link":"/vilag/20200610_eroszak_rendorseg_Minneapolis","timestamp":"2020. június. 10. 21:45","title":"Új módszerekkel szűrnék ki az erőszakos rendőröket Minneapolisban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ec98e14-9810-4eb4-8857-fe988e7d011d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormánnyal való egyeztetésen négy javaslatot képvisel majd a főpolgármester, amiket az önkormányzatokkal egyeztetve fogalmaztak meg. A taxisok tarifájához nem nyúlna a főváros.\r

","shortLead":"A kormánnyal való egyeztetésen négy javaslatot képvisel majd a főpolgármester, amiket az önkormányzatokkal egyeztetve...","id":"20200609_karacsony_javaslatok_kormany_targyalas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9ec98e14-9810-4eb4-8857-fe988e7d011d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"733e91cc-ea5c-44e0-9624-5aaad9409dab","keywords":null,"link":"/itthon/20200609_karacsony_javaslatok_kormany_targyalas","timestamp":"2020. június. 09. 16:17","title":"Karácsony az önkormányzatok sarcolásának kompenzálását várja a kormánytól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"605f02ec-5bcb-418d-a00d-71138d4d4141","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Akkora a balatoni önkormányzatok költségvetési hiánya a kormányzati elvonások és a korábbi intézkedések miatt, hogy már fejlesztéseket kell elhalasztani, 2021-től pedig romolhat a helyzet a Balatoni Szövetség elnöke szerint.","shortLead":"Akkora a balatoni önkormányzatok költségvetési hiánya a kormányzati elvonások és a korábbi intézkedések miatt, hogy már...","id":"20200610_balaton_onkormanyzat_koronavirus_valsag_varosok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=605f02ec-5bcb-418d-a00d-71138d4d4141&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9aec5aeb-e0f6-45f8-a7c9-7c31c331e11d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200610_balaton_onkormanyzat_koronavirus_valsag_varosok","timestamp":"2020. június. 10. 17:06","title":"Ha a kormány így terheli az önkormányzatokat, több balatoni város működésképtelenné válhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17295a9c-f1f6-43de-8026-dad4938c25dd","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Annyira kitett a magyar gazdaság a nemzetközi folyamatoknak, hogy hiába voltak kevésbé szigorúak a járvány miatti korlátozások, nem ússzuk meg recesszió nélkül – erre jutott az Európai Bizottság konvergenciajelentése. Azt is megállapították: a kormány nem nagyon pumpálja a pénzt a gazdaságba, hogy kezelje a válságot.","shortLead":"Annyira kitett a magyar gazdaság a nemzetközi folyamatoknak, hogy hiába voltak kevésbé szigorúak a járvány miatti...","id":"20200610_Europai_Bizottsag_magyar_gazdasag_konvergencia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=17295a9c-f1f6-43de-8026-dad4938c25dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99ef7c76-9f40-4a1a-b18c-31a5ab908d12","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200610_Europai_Bizottsag_magyar_gazdasag_konvergencia","timestamp":"2020. június. 10. 19:21","title":"Megírta az Európai Bizottság, mi a baj a magyar gazdasággal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00af50a1-6340-4cd3-9a62-6f4a4cbcc8d1","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Az államtitkár szerint a rendszert csak ott vezetik be, ahol ezt az intézményvezetők kérik. ","shortLead":"Az államtitkár szerint a rendszert csak ott vezetik be, ahol ezt az intézményvezetők kérik. ","id":"20200609_maruzsa_iskolaorseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=00af50a1-6340-4cd3-9a62-6f4a4cbcc8d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e40613ec-f07e-42f2-9b66-02435ea65f83","keywords":null,"link":"/itthon/20200609_maruzsa_iskolaorseg","timestamp":"2020. június. 09. 16:42","title":"Maruzsa: Külön rendészeti szervként jöhet létre az iskolaőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"156d8256-9a8d-4737-85ca-a75ddc8e606f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az iskolarendőrség drága látszatmegoldás, a megfélemlítés eszköze és nem a megelőzésé a Pedagógusok Szakszervezete szerint.","shortLead":"Az iskolarendőrség drága látszatmegoldás, a megfélemlítés eszköze és nem a megelőzésé a Pedagógusok Szakszervezete...","id":"20200609_psz_iskolarendorok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=156d8256-9a8d-4737-85ca-a75ddc8e606f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc1e2aba-6b62-4fd5-97c0-b6dffa222af7","keywords":null,"link":"/itthon/20200609_psz_iskolarendorok","timestamp":"2020. június. 09. 13:05","title":"A PSZ szerint az iskolarendőrök megfélemlítenek, nem megelőznek ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe83ac02-b458-4e60-9bb6-bd4956ed1915","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy kicsivel tovább nőtt a GKI fogyasztói bizalmi indexe, de még mindig nagyon rossznak látják az emberek a gazdaság jövőképét.","shortLead":"Egy kicsivel tovább nőtt a GKI fogyasztói bizalmi indexe, de még mindig nagyon rossznak látják az emberek a gazdaság...","id":"20200611_gki_bizalmi_index_inflacio_munka","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fe83ac02-b458-4e60-9bb6-bd4956ed1915&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5cb81328-6a04-43d2-afbf-42fccb455242","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200611_gki_bizalmi_index_inflacio_munka","timestamp":"2020. június. 11. 05:15","title":"A munkanélküliségtől félnek a magyarok a leginkább, nagyon rossznak látják a gazdaság jövőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4179fda3-1041-4a46-9b0d-458d5a18e03e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Facebookon keresztül keresett autó híre úgy tűnik eljutott az illetékesekhez is. ","shortLead":"A Facebookon keresztül keresett autó híre úgy tűnik eljutott az illetékesekhez is. ","id":"20200609_Meglett_a_pilisszentlaszloi_orvos_autoja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4179fda3-1041-4a46-9b0d-458d5a18e03e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a97d274b-1721-4b87-9d02-0b9387aee890","keywords":null,"link":"/cegauto/20200609_Meglett_a_pilisszentlaszloi_orvos_autoja","timestamp":"2020. június. 09. 10:48","title":"Megtalálták a pilisszentlászlói orvos autóját, amit eszközeivel együtt loptak el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]