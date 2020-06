Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"597b3133-4c52-4364-acba-b2f575c3a010","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A pohár féli üres vagy félig tele van? A saját agyának épsége érdekében tanácsoljuk: jobb, ha az a pohár félig tele van. ","shortLead":"A pohár féli üres vagy félig tele van? A saját agyának épsége érdekében tanácsoljuk: jobb, ha az a pohár félig tele...","id":"20200615_Demencia_pesszimista_gondolkodas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=597b3133-4c52-4364-acba-b2f575c3a010&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f03bb4e9-c2b0-434c-9512-c8b9af9bc10d","keywords":null,"link":"/elet/20200615_Demencia_pesszimista_gondolkodas","timestamp":"2020. június. 15. 10:49","title":"Idős korunkban látjuk kárát, ha ma pesszimista gondolatokkal terheljük az agyunkat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6bd89dc-eaa3-4139-ad8f-cfcf707274ba","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Dobos Lászlót az önkormányzat saját halottjának tekinti.\r

","shortLead":"Dobos Lászlót az önkormányzat saját halottjának tekinti.\r

","id":"20200613_elhunyt_dobos_laszlo_karcag_polgarmestere","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a6bd89dc-eaa3-4139-ad8f-cfcf707274ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7d8ba78-8e9e-4a4c-958a-d96e30d0b738","keywords":null,"link":"/itthon/20200613_elhunyt_dobos_laszlo_karcag_polgarmestere","timestamp":"2020. június. 13. 21:27","title":"Meghalt Dobos László, Karcag polgármestere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47cfefd2-958e-4d13-b470-5774b0650f3c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Intel két különböző megoldást is integrál a processzoraiba, így próbálván fokozni a gépen tárolt adatok biztonságát.","shortLead":"Az Intel két különböző megoldást is integrál a processzoraiba, így próbálván fokozni a gépen tárolt adatok biztonságát.","id":"20200615_intel_processzor_tiger_lake_malware_tamadas_intel_cet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=47cfefd2-958e-4d13-b470-5774b0650f3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffaed6cd-69c2-4b64-9382-37025fdde0aa","keywords":null,"link":"/tudomany/20200615_intel_processzor_tiger_lake_malware_tamadas_intel_cet","timestamp":"2020. június. 15. 17:03","title":"Az Intel új processzoraiba már bele lesz égetve egy új védvonal a trükkös vírusok ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fe7afcb-0b96-4c96-ae6b-cc1ac38960f8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A néhány hete átadott villanyoszlopok miatt kutyatulajdonosok tettek bejelentést.","shortLead":"A néhány hete átadott villanyoszlopok miatt kutyatulajdonosok tettek bejelentést.","id":"20200614_Raztak_a_villanyoszlopok_a_Hajogyariszigeten","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fe7afcb-0b96-4c96-ae6b-cc1ac38960f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd58cff9-52c0-4182-bc80-afe118ba1386","keywords":null,"link":"/itthon/20200614_Raztak_a_villanyoszlopok_a_Hajogyariszigeten","timestamp":"2020. június. 14. 08:53","title":"Ráztak a villanyoszlopok a Hajógyári-szigeten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d435e04-eb7d-4918-80f8-92086faafc7d","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A brit miniszterelnök szerint hétfőtől mindenki bizalommal visszatérhet az újranyíló boltokba vásárolni, és a kormány biztatja is erre az embereket. ","shortLead":"A brit miniszterelnök szerint hétfőtől mindenki bizalommal visszatérhet az újranyíló boltokba vásárolni, és a kormány...","id":"20200614_Boris_Johnson_nagyon_szeretne_hogy_a_britek_ujra_eljarjanak_penzt_kolteni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0d435e04-eb7d-4918-80f8-92086faafc7d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb4bb841-2108-4541-a757-1b1344c193fc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200614_Boris_Johnson_nagyon_szeretne_hogy_a_britek_ujra_eljarjanak_penzt_kolteni","timestamp":"2020. június. 14. 20:21","title":"Boris Johnson nagyon szeretné, hogy a britek újra eljárjanak pénzt költeni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d27a206f-0376-4c76-895b-c898400d927e","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A vizsgálatban részt vesz az a kutató is, aki az első thaiföldi koronavírus-esetet azonosította januárban.","shortLead":"A vizsgálatban részt vesz az a kutató is, aki az első thaiföldi koronavírus-esetet azonosította januárban.","id":"20200614_Koronavirusra_tesztelik_az_etlapokon_is_megtalalhato_denevereket_Thaifoldon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d27a206f-0376-4c76-895b-c898400d927e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84d6f523-62ea-4ca9-96d3-38cbed03a17e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200614_Koronavirusra_tesztelik_az_etlapokon_is_megtalalhato_denevereket_Thaifoldon","timestamp":"2020. június. 14. 10:10","title":"Koronavírusra tesztelik az étlapokon is megtalálható denevéreket Thaiföldön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a23f5ea-c239-4deb-ad8d-ea5fa518dcd8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az elhunytak krónikus idős betegek voltak. Húszan vannak lélegeztetőgépen.","shortLead":"Az elhunytak krónikus idős betegek voltak. Húszan vannak lélegeztetőgépen.","id":"20200614_Ot_ujabb_koronavirusfertozott_harom_halott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2a23f5ea-c239-4deb-ad8d-ea5fa518dcd8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53c63246-1db1-4f50-afd4-f59d42fd0a18","keywords":null,"link":"/itthon/20200614_Ot_ujabb_koronavirusfertozott_harom_halott","timestamp":"2020. június. 14. 09:04","title":"Öt újabb koronavírus-fertőzött, három halott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d21915ed-0af6-41cc-be03-2f009c0f2a6c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hatalmas fa a vasárnapi viharban dőlt ki, de csak a szerencsén múlt, hogy az útra, és nem valakire.","shortLead":"A hatalmas fa a vasárnapi viharban dőlt ki, de csak a szerencsén múlt, hogy az útra, és nem valakire.","id":"20200615_bardoczi_sandor_fotajepitesz_veszelyes_fa_alkotmany_utca","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d21915ed-0af6-41cc-be03-2f009c0f2a6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"610085e9-099b-4109-b446-517f87d413db","keywords":null,"link":"/itthon/20200615_bardoczi_sandor_fotajepitesz_veszelyes_fa_alkotmany_utca","timestamp":"2020. június. 15. 11:34","title":"„Politikai okból” nem lehetett kivágni a viharban kidőlt Alkotmány utcai fát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]