Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5d65ce29-ef63-4100-a8a4-aef371c310b8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Emmi minisztere arról is beszélt, hogy szerinte legelőbb két hónap múlva állhat vissza az egészségügyben a járvány előtti működési rend.","shortLead":"Az Emmi minisztere arról is beszélt, hogy szerinte legelőbb két hónap múlva állhat vissza az egészségügyben a járvány...","id":"20200622_kasler_miniszteri_percek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5d65ce29-ef63-4100-a8a4-aef371c310b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a80a6a4-2ea2-4530-82a5-6051554e0153","keywords":null,"link":"/itthon/20200622_kasler_miniszteri_percek","timestamp":"2020. június. 22. 12:42","title":"Kásler Miklós elmondta a véleményét a \"vasalódeszkás\" tanár ügyéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b8a53ad-c755-4523-9fbf-7962c79bc7b5","c_author":"Pozsgai Rebeka","category":"360","description":"A súlyosabb elvonási tünetek sok esetben idéznek elő erőszakos cselekedeteket, például azért, mert a függők a járvány alatt nehezebben jutottak hozzá az adagjukhoz - figyelmeztet Fazekas Zsolt, a Nyírő Gyula Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet munkatársa. Az osztályuk immár újra működik, de megtartják az elmúlt hónapokban bevált online konzultációk lehetőségét is.","shortLead":"A súlyosabb elvonási tünetek sok esetben idéznek elő erőszakos cselekedeteket, például azért, mert a függők a járvány...","id":"202025__fazekas_zsolt__fuggosegekrol_online_terapiarol__elvonasi_tunetek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2b8a53ad-c755-4523-9fbf-7962c79bc7b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f83b1b4-7351-474e-8303-dedb292809b5","keywords":null,"link":"/360/202025__fazekas_zsolt__fuggosegekrol_online_terapiarol__elvonasi_tunetek","timestamp":"2020. június. 22. 13:00","title":"Rászoktak az online terápiára a szenvedélybetegek a járvány idején","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe79fe9e-1894-47e7-8f69-c8b7e3511064","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Vecsei H. Miklós a Rózsavölgyiben rendezi meg A két pápát. A bemutató szeptemberben lesz. ","shortLead":"Vecsei H. Miklós a Rózsavölgyiben rendezi meg A két pápát. A bemutató szeptemberben lesz. ","id":"20200622_A_ket_papa_Rozsavolgyi_Szalon_Vecsei_H_Miklos","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fe79fe9e-1894-47e7-8f69-c8b7e3511064&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa61e12f-236f-43ac-a16c-6d59fe64d99b","keywords":null,"link":"/elet/20200622_A_ket_papa_Rozsavolgyi_Szalon_Vecsei_H_Miklos","timestamp":"2020. június. 22. 13:59","title":"Magyar színpadon vitatkozik a két pápa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d27f4cb-3a80-42cc-88e0-f458f9814aaf","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A fénysorompó működött és pirosan jelzett, megy autós mégis megpróbált áthajtani a vonat előtt.","shortLead":"A fénysorompó működött és pirosan jelzett, megy autós mégis megpróbált áthajtani a vonat előtt.","id":"20200621_A_legrosszabbkor_hajtott_a_vasuti_atjaroba_egy_sofor_Derecskenel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9d27f4cb-3a80-42cc-88e0-f458f9814aaf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46a3c08c-521a-408c-bab7-e0d151c03875","keywords":null,"link":"/itthon/20200621_A_legrosszabbkor_hajtott_a_vasuti_atjaroba_egy_sofor_Derecskenel","timestamp":"2020. június. 21. 19:40","title":"A legrosszabbkor hajtott a vasúti átjáróba egy sofőr Derecskénél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86831603-e219-42f5-bf6d-1e13fd269062","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A sportos spanyol divatterepjáró nem lett erősebb, de így is 5 másodpercnél kevesebb idő alatt gyorsul százra. ","shortLead":"A sportos spanyol divatterepjáró nem lett erősebb, de így is 5 másodpercnél kevesebb idő alatt gyorsul százra. ","id":"20200623_felfrissitett_300_loero_cupra_ateca","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=86831603-e219-42f5-bf6d-1e13fd269062&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13af0407-09a6-4558-aefb-cb500286a54a","keywords":null,"link":"/cegauto/20200623_felfrissitett_300_loero_cupra_ateca","timestamp":"2020. június. 23. 11:21","title":"Leleplezték a felfrissített 300 lóerős Cupra Atecát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4e9e2ff-0e77-4032-b381-b32f80db45c8","c_author":"HVG360","category":"360","description":"„A magyar demokrácia szükségállapota” címmel két magyar szakértő arról ír a berlini Tagesspiegelben, hogy Magyarországon csupán kevés független sajtóorgánum tudott ellenállni a politikai nyomásnak, ám a koronaválság az utolsó önálló szerkesztőségeket is bezárással fenyegeti. ","shortLead":"„A magyar demokrácia szükségállapota” címmel két magyar szakértő arról ír a berlini Tagesspiegelben...","id":"20200622_Tagesspiegel_A_magyar_demokracia_szuksegallapota","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f4e9e2ff-0e77-4032-b381-b32f80db45c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18f4a8d8-c45e-43ea-a8f2-b7f8d7b1a9c2","keywords":null,"link":"/360/20200622_Tagesspiegel_A_magyar_demokracia_szuksegallapota","timestamp":"2020. június. 22. 07:30","title":"Tagesspiegel: Szükségállapot a magyar demokráciaban a média helyzete miatt ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24c19705-fa8c-4305-94a9-75e256ffca6f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Veszélyben az Index szerkesztősége, írtuk vasárnap délutáni hírek alapján, és hamarosan megerősítette ezt a szerkesztőség közleménye is, amelyet több tucatnyi munkatárs írt alá, és a főszerkesztő jegyez.","shortLead":"Veszélyben az Index szerkesztősége, írtuk vasárnap délutáni hírek alapján, és hamarosan megerősítette ezt...","id":"20200621_Az_Index_szerkesztosege_megirta_mitol_tartanak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=24c19705-fa8c-4305-94a9-75e256ffca6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5b30d8a-aca8-4996-b7b4-7d0c0637a2dd","keywords":null,"link":"/itthon/20200621_Az_Index_szerkesztosege_megirta_mitol_tartanak","timestamp":"2020. június. 21. 20:07","title":"Az Index szerkesztősége megírta, mitől tartanak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d643cec-28ab-4e2c-9409-69ca5b25179c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Európa jelenleg egyik legsúlyosabb járványkitörésének a helyszínén összecsapások voltak.","shortLead":"Európa jelenleg egyik legsúlyosabb járványkitörésének a helyszínén összecsapások voltak.","id":"20200622_Tobb_szazan_eroszakkal_probaltak_meg_kitorni_a_karantenbol_Gottingenben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6d643cec-28ab-4e2c-9409-69ca5b25179c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc5a3b32-adb3-474b-8a61-fcfedfc4d37a","keywords":null,"link":"/elet/20200622_Tobb_szazan_eroszakkal_probaltak_meg_kitorni_a_karantenbol_Gottingenben","timestamp":"2020. június. 22. 13:53","title":"Több százan erőszakkal próbáltak meg kitörni a karanténból a németországi Göttingenben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]