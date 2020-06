Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"242b39cd-205a-40f5-9af1-e3e0a38d128f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A bérek stagnálhatnak, a nyugdíjak reálértéke csökkenhet idén - írja friss prognózisában a gazdaságkutató.","shortLead":"A bérek stagnálhatnak, a nyugdíjak reálértéke csökkenhet idén - írja friss prognózisában a gazdaságkutató.","id":"20200625_Elvetette_optmista_forgatokonyvet_a_GKI_sulyos_visszaesesre_szamit_iden","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=242b39cd-205a-40f5-9af1-e3e0a38d128f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d729159-2b2e-4100-b521-25d4c4cfe1e2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200625_Elvetette_optmista_forgatokonyvet_a_GKI_sulyos_visszaesesre_szamit_iden","timestamp":"2020. június. 25. 05:31","title":"Elvetette optimista forgatókönyvét a GKI, súlyos visszaesésre számít idén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3da6c5ac-688d-4c2d-9a03-7ce764b88b68","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"2019-ben fekete női matematikusok tiszteletére neveztek át egy utcát az űrkutatási hivatal washingtoni központjánál.","shortLead":"2019-ben fekete női matematikusok tiszteletére neveztek át egy utcát az űrkutatási hivatal washingtoni központjánál.","id":"20200625_Afroamerikai_mernok_NASA_Washington","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3da6c5ac-688d-4c2d-9a03-7ce764b88b68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e78af630-f229-4209-9e69-a12c8137ff42","keywords":null,"link":"/tudomany/20200625_Afroamerikai_mernok_NASA_Washington","timestamp":"2020. június. 25. 11:01","title":"Afroamerikai mérnökről nevezték el a NASA egyik főépületét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a453b0b-c023-480c-80d3-1f4e7eaaf67e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A bajor gyártónál a jelek szerint az M5 és az M5 Competition felett is van élet.","shortLead":"A bajor gyártónál a jelek szerint az M5 és az M5 Competition felett is van élet.","id":"20200624_a_bmw_meg_magasabbra_helyezi_a_lecet_jon_az_m5_cs","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8a453b0b-c023-480c-80d3-1f4e7eaaf67e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d55e487f-8b11-4724-b210-e4b5de29df95","keywords":null,"link":"/cegauto/20200624_a_bmw_meg_magasabbra_helyezi_a_lecet_jon_az_m5_cs","timestamp":"2020. június. 24. 06:41","title":"A BMW még magasabbra helyezi a lécet: jön az M5 CS","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db730d09-a787-4e34-b92e-25e37038d00c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Milliárdos osztalékot szerzett Tiborcz István vállalkozása a visegrádi szállodaépület eladásából.","shortLead":"Milliárdos osztalékot szerzett Tiborcz István vállalkozása a visegrádi szállodaépület eladásából.","id":"20200624_luxushotel_tiborcz_vsgrd_visegrad_hotel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=db730d09-a787-4e34-b92e-25e37038d00c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b75ca96-cb0f-4bc0-a67b-ddfe633c69f6","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200624_luxushotel_tiborcz_vsgrd_visegrad_hotel","timestamp":"2020. június. 24. 16:57","title":"3,6 milliárd forintért adott el Tiborcz cége egy félkész luxushotelt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f2a5f1b-a043-4229-bf5e-33e183b296f5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Minden színésznek megtalálta az utódját a csatorna. ","shortLead":"Minden színésznek megtalálta az utódját a csatorna. ","id":"20200624_Megvan_a_Mintaapak_uj_stabja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3f2a5f1b-a043-4229-bf5e-33e183b296f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"249daf55-4408-4817-aa12-29ad28088fa5","keywords":null,"link":"/elet/20200624_Megvan_a_Mintaapak_uj_stabja","timestamp":"2020. június. 24. 14:17","title":"Megvan a Mintaapák új stábja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e47681ab-2c92-4014-b2e2-f2d1653b456a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az elmúlt hetekben a latin-amerikai térség vált a világjárvány gócpontjává.","shortLead":"Az elmúlt hetekben a latin-amerikai térség vált a világjárvány gócpontjává.","id":"20200624_koronavirus_delamerika","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e47681ab-2c92-4014-b2e2-f2d1653b456a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9b3ee78-d4a4-4555-85d4-e5327e103c7a","keywords":null,"link":"/vilag/20200624_koronavirus_delamerika","timestamp":"2020. június. 24. 07:45","title":"Tombol a koronavírus Dél-Amerikában, 100 ezer felett az áldozatok száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5753ae2-4a39-49c7-8840-953567f5c813","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Bernice A. King a rendőri erőszak áldozatául esett fekete férfi, Rayshard Brooks gyászszertartásán mondott beszédet.","shortLead":"Bernice A. King a rendőri erőszak áldozatául esett fekete férfi, Rayshard Brooks gyászszertartásán mondott beszédet.","id":"20200624_folytassatok_a_harcot_bernice_a_king_blm","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a5753ae2-4a39-49c7-8840-953567f5c813&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2837e9eb-2a46-4d78-abd0-cf3de536d36d","keywords":null,"link":"/vilag/20200624_folytassatok_a_harcot_bernice_a_king_blm","timestamp":"2020. június. 24. 08:25","title":"\"Folytassátok a harcot!\" – Martin Luther King lánya üzent a tüntetőknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d2cf8cc-492e-4f7d-8bff-ac38c8d7ab47","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A szemrevaló külsejű Shooting Brake hátuljába akár 1632 liternyi csomag is bepakolható.","shortLead":"A szemrevaló külsejű Shooting Brake hátuljába akár 1632 liternyi csomag is bepakolható.","id":"20200624_lelepleztek_a_felfrissult_vw_arteont_ami_mar_sportkombikent_is_elerheto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9d2cf8cc-492e-4f7d-8bff-ac38c8d7ab47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a3f64ed-8bf1-4dcf-a967-a2bfefda1a39","keywords":null,"link":"/cegauto/20200624_lelepleztek_a_felfrissult_vw_arteont_ami_mar_sportkombikent_is_elerheto","timestamp":"2020. június. 24. 07:59","title":"Leleplezték a felfrissült VW Arteont, ami már sportkombiként és 320 lóerővel is elérhető","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]