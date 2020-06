Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ea6258aa-37d8-4b93-a944-26413f4ea8dd","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Fidesz alelnöke szerint új szabályozás kellene a magyar sör- és üdítőital-piacon. Megszüntetnék a termékkizárólagosságot biztosító szerződések rendszerét.","shortLead":"A Fidesz alelnöke szerint új szabályozás kellene a magyar sör- és üdítőital-piacon. Megszüntetnék...","id":"20200624_kosa_lajos_italgyarto_sor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ea6258aa-37d8-4b93-a944-26413f4ea8dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b7b9f18-1e36-4bed-9dc4-8dc749e6ab9b","keywords":null,"link":"/kkv/20200624_kosa_lajos_italgyarto_sor","timestamp":"2020. június. 24. 17:41","title":"Kósa Lajos megrendszabályozná a külföldi italgyártókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81a5e851-c8d0-476f-b561-32e2ac83dc48","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"„Nem arra vagyok felvéve, hogy embereket küldjek el” – mondta a hvg360-nak adott interjúban Ződi Zsolt, aki beszélt rodeóról, kiégésről, korábbi életéről, és arról, mennyi időre tervez. \r

","shortLead":"„Nem arra vagyok felvéve, hogy embereket küldjek el” – mondta a hvg360-nak adott interjúban Ződi Zsolt, aki beszélt...","id":"20200625_Nem_kuldtek_hivtak__interju_az_Index_uj_vezerigazgatojaval","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=81a5e851-c8d0-476f-b561-32e2ac83dc48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52fe2c92-d229-47d5-ae52-6c91fe2d728a","keywords":null,"link":"/360/20200625_Nem_kuldtek_hivtak__interju_az_Index_uj_vezerigazgatojaval","timestamp":"2020. június. 25. 15:00","title":"Nem küldtek, hívtak! – interjú az Index új vezérigazgatójával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4146d864-fcac-45e5-90ed-782749796cfb","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Újra nő a koronavírusos fertőzöttek száma Horvátországban és Szlovéniában is, részben visszaállítják a korábbi szigorúbb szabályokat.","shortLead":"Újra nő a koronavírusos fertőzöttek száma Horvátországban és Szlovéniában is, részben visszaállítják a korábbi...","id":"20200624_Horvatorszag_Szlovenia_szigoritas_beutazas_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4146d864-fcac-45e5-90ed-782749796cfb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5c01f55-7678-40f4-a6da-e7c34d9c03c6","keywords":null,"link":"/vilag/20200624_Horvatorszag_Szlovenia_szigoritas_beutazas_koronavirus","timestamp":"2020. június. 24. 19:08","title":"Horvátország és Szlovénia is szigorít a beutazás szabályain","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f24d3f9b-e833-4f68-ba28-a55e11c7c300","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hirtelen támadott, visszafelé sült el a kés.","shortLead":"Hirtelen támadott, visszafelé sült el a kés.","id":"20200626_Combon_szurta_magat_az_ittas_tamado","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f24d3f9b-e833-4f68-ba28-a55e11c7c300&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de7fad3f-3b18-4a1e-86fc-bbed4b839960","keywords":null,"link":"/itthon/20200626_Combon_szurta_magat_az_ittas_tamado","timestamp":"2020. június. 26. 08:13","title":"Combon szúrta magát az ittas támadó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b10555db-34d8-403d-8be5-7712bf1ffaad","c_author":"Dobszay János","category":"itthon","description":"Szubjektív lapajánló.","shortLead":"Szubjektív lapajánló.","id":"202026_tamadoido","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b10555db-34d8-403d-8be5-7712bf1ffaad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0599977a-8399-4c8a-8191-73c119da53ea","keywords":null,"link":"/itthon/202026_tamadoido","timestamp":"2020. június. 25. 11:45","title":"Dobszay János: Támadóidő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67d68ffb-7a3f-486a-98ac-efdc2b6bfd8a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Alaposan átalakította a Google a fényképek és videók tárolására öt éve létrehozott Google Fotók mobilos alkalmazását. ","shortLead":"Alaposan átalakította a Google a fényképek és videók tárolására öt éve létrehozott Google Fotók mobilos alkalmazását. ","id":"20200626_google_fotok_rancfelvarras_dizajn","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=67d68ffb-7a3f-486a-98ac-efdc2b6bfd8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cdcb44f3-8150-4b34-90c7-ef4596224c7c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200626_google_fotok_rancfelvarras_dizajn","timestamp":"2020. június. 26. 09:03","title":"Nézzen rá a Google Fotókra, átszabták a kinézetét, és új funkciókat is kapott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cae4e57f-205c-4bd5-8328-9c9959685c2b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A HVG volt főszerkesztő-helyettese számba veszi a főpolgármester elmúlt néhány hónapját és lehetséges irányokat is felvázol Karácsony Gergelynek. Vélemény. ","shortLead":"A HVG volt főszerkesztő-helyettese számba veszi a főpolgármester elmúlt néhány hónapját és lehetséges irányokat is...","id":"20200624_Horvath_Zoltan_A_tet_a_hely_a_befuto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cae4e57f-205c-4bd5-8328-9c9959685c2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c1bdaad-79bb-4413-a225-887284e3dec7","keywords":null,"link":"/360/20200624_Horvath_Zoltan_A_tet_a_hely_a_befuto","timestamp":"2020. június. 24. 15:00","title":"Horváth Zoltán: Karácsony sikerének kulcsa az ellenzéki megállapodás ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82d9be40-961f-4db5-aeda-37b411845ef5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azt már eddig is lehetett tudni, hogy 4,6-6,5 milliárd forint közötti összeget költenek az augusztus 20-i ünnepségsorozatra. Most kiderült, hogy a tűzijáték 910-1300 millió forintba kerülhet.","shortLead":"Azt már eddig is lehetett tudni, hogy 4,6-6,5 milliárd forint közötti összeget költenek az augusztus 20-i...","id":"20200624_tuzijatek_augusztus_20_unnep_kozbeszerzes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=82d9be40-961f-4db5-aeda-37b411845ef5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"497193a8-9a2a-4dfc-b8f2-f4133d954e21","keywords":null,"link":"/itthon/20200624_tuzijatek_augusztus_20_unnep_kozbeszerzes","timestamp":"2020. június. 24. 17:33","title":"Több, mint négyszer annyiba kerül az idei tűzijáték, mint az eddigi legdrágább","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]