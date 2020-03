Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9bbe8129-9a23-41cf-bc1c-688219dff279","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"45 ember neve sorakozik a listán, azonban többen jelezték, csak lektorként vettek részt a munkában. Takaró Mihály havi 480 ezer forintos díjazást kapott a közreműködéséért.","shortLead":"45 ember neve sorakozik a listán, azonban többen jelezték, csak lektorként vettek részt a munkában. Takaró Mihály havi...","id":"20200302_nat_oktatasi_hivatal_takaro_mihaly","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9bbe8129-9a23-41cf-bc1c-688219dff279&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c492ff12-edaa-4899-a51b-15641b2e37e9","keywords":null,"link":"/itthon/20200302_nat_oktatasi_hivatal_takaro_mihaly","timestamp":"2020. március. 02. 15:52","title":"Nyilvánossá vált, kik dolgoztak az új NAT-on","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a2b3762-7ef4-45bb-b4e1-85c7c147ff8e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Milyen pizza lenne? Melyik Disney-figurára hasonlít? Melyik híresség lenne a tökéletes párja? A Cambridge Analytica botránya és a szakértők figyelmeztetései ellenére az ilyen jellegű kvízek továbbra is népszerűek a közösségi hálózatokon – hívja fel a figyelmet a NordVPN. A vállalat néhány tippet tett közzé azzal kapcsolatban, mire érdemes odafigyelni.","shortLead":"Milyen pizza lenne? Melyik Disney-figurára hasonlít? Melyik híresség lenne a tökéletes párja? A Cambridge Analytica...","id":"20200302_facebook_kvizek_veszelyei_adatlopas_nordvpn","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8a2b3762-7ef4-45bb-b4e1-85c7c147ff8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"568849e0-bc57-4759-80ef-52749f50ec64","keywords":null,"link":"/tudomany/20200302_facebook_kvizek_veszelyei_adatlopas_nordvpn","timestamp":"2020. március. 02. 09:33","title":"Kitöltött egy kvízt a Facebookon? Nézzen csak rá, akár nagyon is mellényúlhatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"527c5e5a-38ac-4a79-ad3f-432203878a5a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Vasárnaptól már a barátok, ismerősök ellen is rajtvonalhoz állhatnak a Mario Kart Tour felhasználói.","shortLead":"Vasárnaptól már a barátok, ismerősök ellen is rajtvonalhoz állhatnak a Mario Kart Tour felhasználói.","id":"20200303_nintendo_mario_kart_tour_jatek_android_ios_multiplayer","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=527c5e5a-38ac-4a79-ad3f-432203878a5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22d59520-f377-4fc1-8545-3d08feb3fd06","keywords":null,"link":"/tudomany/20200303_nintendo_mario_kart_tour_jatek_android_ios_multiplayer","timestamp":"2020. március. 03. 18:03","title":"Végre megkapja a többjátékos módot a Mario Kart Tour","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c235f93-1f44-49cc-b514-f1547069d8c7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kiindulási alapnak tekinthető Quadrifoglio Verdénél erősebb és könnyebb az olasz gyártó sportszedánja. ","shortLead":"A kiindulási alapnak tekinthető Quadrifoglio Verdénél erősebb és könnyebb az olasz gyártó sportszedánja. ","id":"20200303_2020_eddigi_legizgalmasabb_ujdonsaga_itt_a_szupersportos_alfa_romeo_giulia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9c235f93-1f44-49cc-b514-f1547069d8c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7f91985-6f4c-4240-b7f8-e974898c7c72","keywords":null,"link":"/cegauto/20200303_2020_eddigi_legizgalmasabb_ujdonsaga_itt_a_szupersportos_alfa_romeo_giulia","timestamp":"2020. március. 03. 09:21","title":"2020 eddigi legizgalmasabb újdonsága: itt a szupersportos új Alfa Romeo Giulia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"606954a8-6bc4-42af-b0fa-e8e1b3436ba2","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Európába és a Közel-Keletre, valamint néhány afrikai és ázsiai országba indítana új járatokat az ősszel induló Wizz Air Abu Dhabi.","shortLead":"Európába és a Közel-Keletre, valamint néhány afrikai és ázsiai országba indítana új járatokat az ősszel induló Wizz Air...","id":"20200302_Arab_Emirsegek_Wizz_Air","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=606954a8-6bc4-42af-b0fa-e8e1b3436ba2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8586b594-9442-4ac0-814e-e8c56d7e0c0c","keywords":null,"link":"/kkv/20200302_Arab_Emirsegek_Wizz_Air","timestamp":"2020. március. 02. 09:14","title":"Az Arab Emírségekben alapít új légitársaságot a Wizz Air","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b712513-a909-4c8c-9ff8-c17d01fa9752","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A tömegben többen kenulapáttal a kezükben tisztelegtek.","shortLead":"A tömegben többen kenulapáttal a kezükben tisztelegtek.","id":"20200303_Azt_az_orokseget_hagyja_hatra_hogy_emberseg_es_tisztesseg_minden_aron__eltemettek_Wichmann_Tamast","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4b712513-a909-4c8c-9ff8-c17d01fa9752&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1ce3bba-dfc0-4bc7-8fb5-30f19eb6e864","keywords":null,"link":"/kultura/20200303_Azt_az_orokseget_hagyja_hatra_hogy_emberseg_es_tisztesseg_minden_aron__eltemettek_Wichmann_Tamast","timestamp":"2020. március. 03. 17:25","title":"\"Azt az örökséget hagyja hátra, hogy emberség és tisztesség minden áron\" – eltemették Wichmann Tamást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19f6a2e2-08d4-4b38-a3fe-486510f1c482","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Meghibásodott a kereskedési rendszer, nagyjából egy órára leállították a BÉT kereskedését.","shortLead":"Meghibásodott a kereskedési rendszer, nagyjából egy órára leállították a BÉT kereskedését.","id":"20200302_Rendszerhiba_miatt_leallt_a_magyar_tozsde","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=19f6a2e2-08d4-4b38-a3fe-486510f1c482&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"636079c1-90ef-4649-83c9-d15fa26b3960","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200302_Rendszerhiba_miatt_leallt_a_magyar_tozsde","timestamp":"2020. március. 02. 10:03","title":"A rendszerhiba miatti leállás után újraindult a magyar tőzsde","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df067d4f-d2da-4ab4-8a26-d6c54993b6f0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nehezen értelmezhető számok szerepelnek az atlétikai vb hatástanulmányában, például az atlétikai központot nem számolják a vb költségei közé, és a forintárfolyam is irreális. Még egy ilyen optimista becslés szerint is 31 milliárd forint állami támogatásra lesz szükség.","shortLead":"Nehezen értelmezhető számok szerepelnek az atlétikai vb hatástanulmányában, például az atlétikai központot nem...","id":"20200302_atletika_vb_stadion_budapest_pwc_hatastanulmany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=df067d4f-d2da-4ab4-8a26-d6c54993b6f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9a3fee0-9aa6-4f5f-9ec8-b7335d49608b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200302_atletika_vb_stadion_budapest_pwc_hatastanulmany","timestamp":"2020. március. 02. 08:18","title":"Úgy jött ki 38 milliárdra a 2023-as vb ára, hogy az atlétikai központot kihagyták a számításból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]