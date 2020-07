Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f8fd910b-0bf9-41c9-be35-278ca840a92e","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Édouard Philippe kabinetjének lemondását az elnöki hivatal jelentette be. A miniszterelnök lehetséges utódját ma megnevezhetik.","shortLead":"Édouard Philippe kabinetjének lemondását az elnöki hivatal jelentette be. A miniszterelnök lehetséges utódját ma...","id":"20200703_Lemondott_a_francia_kormany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f8fd910b-0bf9-41c9-be35-278ca840a92e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84e58f4d-a8f9-47ef-9c8c-de37589a6a14","keywords":null,"link":"/vilag/20200703_Lemondott_a_francia_kormany","timestamp":"2020. július. 03. 09:56","title":"Lemondott a francia kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e920e1b-e00b-4a51-8966-2cc0648124bc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Két új évaddal jelentkezik a kultikus sorozat.\r

\r

","shortLead":"Két új évaddal jelentkezik a kultikus sorozat.\r

\r

","id":"20200702_Itt_az_ido_ujra_hulyenek_lenni__visszater_a_Beavis_es_Butthead","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2e920e1b-e00b-4a51-8966-2cc0648124bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04d28eb0-1076-4a5a-8861-316092dc052f","keywords":null,"link":"/elet/20200702_Itt_az_ido_ujra_hulyenek_lenni__visszater_a_Beavis_es_Butthead","timestamp":"2020. július. 02. 12:14","title":"„Itt az idő újra hülyének lenni” – visszatér a Beavis és Butthead","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90eb8b02-3c76-442f-8615-96b82521be0d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hazautazhatnak az országon keresztül azok, akik eddig a korlátozások miatt a határon vesztegeltek.","shortLead":"Hazautazhatnak az országon keresztül azok, akik eddig a korlátozások miatt a határon vesztegeltek.","id":"20200703_humanitarius_folyoso_magyarorszag_koronavirus_rendorseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=90eb8b02-3c76-442f-8615-96b82521be0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffc1c9f0-30ac-4c81-b666-7010b898d3f4","keywords":null,"link":"/cegauto/20200703_humanitarius_folyoso_magyarorszag_koronavirus_rendorseg","timestamp":"2020. július. 03. 17:31","title":"Újra humanitárius folyosót nyit Magyarország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15746814-7551-416d-8fc2-07e62f3a8e29","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"És az eredetileg pont 40 éve jelent meg.","shortLead":"És az eredetileg pont 40 éve jelent meg.","id":"20200703_Kiderult_melyik_volt_tavaly_a_leggyakrabban_jatszott_magyar_dal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=15746814-7551-416d-8fc2-07e62f3a8e29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"403055a2-0b77-470e-9286-9b739419c42d","keywords":null,"link":"/elet/20200703_Kiderult_melyik_volt_tavaly_a_leggyakrabban_jatszott_magyar_dal","timestamp":"2020. július. 03. 10:33","title":"Kiderült, melyik volt tavaly a leggyakrabban játszott magyar dal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"647e5967-d037-4734-b13c-6f1b6fd923f5","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A szállodák és a lakástulajdonosok is megérzik az online szálláskínáló térnyerését.","shortLead":"A szállodák és a lakástulajdonosok is megérzik az online szálláskínáló térnyerését.","id":"20200703_Idobeli_korlatozassal_szabalyoznak_az_Airbnbpiacot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=647e5967-d037-4734-b13c-6f1b6fd923f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b56bfd46-5cf4-4ed5-8fbf-1410cbeca553","keywords":null,"link":"/kkv/20200703_Idobeli_korlatozassal_szabalyoznak_az_Airbnbpiacot","timestamp":"2020. július. 03. 14:14","title":"Korlátozhatják, hány napra lehet kiadni egy airbnb-s lakást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f09f4ca-fa3e-4539-a143-b4a6c9fc1465","c_author":"Dénes Ferenc","category":"360","description":"A magyar labdarúgás összes vállalata államközeli, közpénzekből működik. Így tulajdonképpen mindegy is, ki a bajnok és ki esik ki, de azért a Fradinak – politikai okokból is – szárnyalnia kell. Vélemény.","shortLead":"A magyar labdarúgás összes vállalata államközeli, közpénzekből működik. Így tulajdonképpen mindegy is, ki a bajnok és...","id":"202027_soha_nem_erhet_veget","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9f09f4ca-fa3e-4539-a143-b4a6c9fc1465&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1527ebf-32ac-4970-9610-c4010d105379","keywords":null,"link":"/360/202027_soha_nem_erhet_veget","timestamp":"2020. július. 03. 11:00","title":"Dénes Ferenc: A szabadpiaci gondolat repülő bálna a magyar futballban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba6248fd-d211-4365-8de9-4f82184c2b0f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Brit sajtóértesülések szerint a teljes listán 70-75 ország szerepel.","shortLead":"Brit sajtóértesülések szerint a teljes listán 70-75 ország szerepel.","id":"20200703_karantenkotelezettseg_anglia_brit_kormany_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ba6248fd-d211-4365-8de9-4f82184c2b0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a878598c-c3ec-4d96-b63c-80ac7f277fc1","keywords":null,"link":"/vilag/20200703_karantenkotelezettseg_anglia_brit_kormany_koronavirus","timestamp":"2020. július. 03. 07:22","title":"A jövő héttől több országból is karanténkötelezettség nélkül lehet beutazni Angliába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc6d8fcd-687e-42a9-b137-0ef869f06f6b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A budapestiek többsége szerint stresszesebb volt parkolóhelyet találni a járványidőszak alatt.","shortLead":"A budapestiek többsége szerint stresszesebb volt parkolóhelyet találni a járványidőszak alatt.","id":"20200703_Autosok_ingyenes_parkolas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bc6d8fcd-687e-42a9-b137-0ef869f06f6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7416e21-f32d-4494-9b4d-a14a031cdc8b","keywords":null,"link":"/cegauto/20200703_Autosok_ingyenes_parkolas","timestamp":"2020. július. 03. 16:20","title":"Nem változtattak a szokásaikon az autósok az ingyenes parkolás miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]