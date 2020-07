Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"709c2d72-1dce-4657-8417-7a32118de4f7","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Jóváhagyta a koronavírus-járvány elleni védekezés jegyében az országszerte nyilvános helyeken kötelező maszkviselést előíró törvényt Jair Bolsonaro brazil elnök, de enyhítené egyes rendelkezéseit a Diario Official című kormánylap szerint.","shortLead":"Jóváhagyta a koronavírus-járvány elleni védekezés jegyében az országszerte nyilvános helyeken kötelező maszkviselést...","id":"20200704_A_brazil_elnok_egyszeruen_nem_tudja_elfogadni_hogy_tombol_a_koronavirusjarvany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=709c2d72-1dce-4657-8417-7a32118de4f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10e97fbc-5003-4296-8b8e-c2292cd11db9","keywords":null,"link":"/elet/20200704_A_brazil_elnok_egyszeruen_nem_tudja_elfogadni_hogy_tombol_a_koronavirusjarvany","timestamp":"2020. július. 04. 09:51","title":"A brazil elnök egyszerűen nem tudja elfogadni, hogy tombol a koronavírus-járvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c11bbf2c-ade8-4a80-9d87-2c5875fe7d8e","c_author":"HVG","category":"360","description":"A legnagyobb divatmárkáktól a startupokig mindenki igénybe veszi a szolgáltatásait, Judi Henderson-Townsend ráadásul Amerika legnagyobb próbababa-újrahasznosítója.\r

","shortLead":"A legnagyobb divatmárkáktól a startupokig mindenki igénybe veszi a szolgáltatásait, Judi Henderson-Townsend ráadásul...","id":"202027_keson_kezdett_babazni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c11bbf2c-ade8-4a80-9d87-2c5875fe7d8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2bebee7-4074-4538-9d64-ff28e0820cd9","keywords":null,"link":"/360/202027_keson_kezdett_babazni","timestamp":"2020. július. 03. 12:00","title":"Komplett őrültnek nézték, de világraszóló sikert aratott próbababáival","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4c9369d-c3c6-45a0-94aa-b09d4c8cd2a0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Többször is végigugrált a kocsikon.","shortLead":"Többször is végigugrált a kocsikon.","id":"20200704_Autokon_ugralt_egy_golya_a_Lidlparkoloban__video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f4c9369d-c3c6-45a0-94aa-b09d4c8cd2a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7481481-7216-4c97-9ac4-e9d799f3f0bc","keywords":null,"link":"/elet/20200704_Autokon_ugralt_egy_golya_a_Lidlparkoloban__video","timestamp":"2020. július. 04. 09:10","title":"Autókon ugrált egy gólya a Lidl-parkolóban - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4359fc25-b051-4105-9b9e-d77fc0264132","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Minél nagyobb tömegek számára szeretné elérhetővé tenni az 5G-s telefonokat a Samsung. Ezért a csúcsmodelljei mellett az olcsóbb eszközöket is felruházza ilyen képességgel.","shortLead":"Minél nagyobb tömegek számára szeretné elérhetővé tenni az 5G-s telefonokat a Samsung. Ezért a csúcsmodelljei mellett...","id":"20200704_samsung_galaxy_a42_olcso_5g_mobil","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4359fc25-b051-4105-9b9e-d77fc0264132&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d99e620a-5822-4cae-b3f7-335c82a3a1d5","keywords":null,"link":"/tudomany/20200704_samsung_galaxy_a42_olcso_5g_mobil","timestamp":"2020. július. 04. 10:03","title":"Ez lehet a Samsung legolcsóbb 5G-s telefonja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a7aa519-ea0c-4775-85c6-6e16fa08a2c5","c_author":"HVG","category":"360","description":"Magyarországon kellett keresni keletnémet márkát, hogy aztán kereshessenek ezen sok-sok nyugatnémetet. Az alábbiakban felidézzük a trükköket.","shortLead":"Magyarországon kellett keresni keletnémet márkát, hogy aztán kereshessenek ezen sok-sok nyugatnémetet. Az alábbiakban...","id":"202027_kemenyito","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0a7aa519-ea0c-4775-85c6-6e16fa08a2c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a4ee670-4abd-4c76-8b88-5e3cd1d28df8","keywords":null,"link":"/360/202027_kemenyito","timestamp":"2020. július. 04. 16:00","title":"Megbízható spekulánsokkal magyarokat is gazdaggá tehetett a német újraegyesítés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16e4324f-c796-4abe-bb90-f243c29a8723","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Több mint kétszázezer ember került ismét karanténba a Spanyolország észak-keleti részén lévő Katalóniában, ahol az utóbbi napokban ismét jelentősen megugrott az új koronavírusos fertőzések száma. Ausztráliában is romlik a helyzet, Melbourne-ben kilenc toronyházban rendeltek el teljes zárlatot.","shortLead":"Több mint kétszázezer ember került ismét karanténba a Spanyolország észak-keleti részén lévő Katalóniában, ahol...","id":"20200704_Egyre_tobb_helyen_durvul_a_Covid19_jarvany__jonnek_az_uj_szigoritasok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=16e4324f-c796-4abe-bb90-f243c29a8723&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d2419a4-1373-47f9-b315-da8e52f11f5b","keywords":null,"link":"/vilag/20200704_Egyre_tobb_helyen_durvul_a_Covid19_jarvany__jonnek_az_uj_szigoritasok","timestamp":"2020. július. 04. 14:43","title":"Egyre több helyen durvul a Covid-19 járvány – jönnek az új szigorítások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d72fe58-179e-48e8-be9f-509a24e26bd1","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Anyagi jólétét nem is a politikai karrierjének, hanem egy találmányának köszönheti - állítja magáról a milliomos miniszter, így a Duma Aktuál is elgondolkozott, min dolgozhatna még Rogán Antal. ","shortLead":"Anyagi jólétét nem is a politikai karrierjének, hanem egy találmányának köszönheti - állítja magáról a milliomos...","id":"20200703_Duma_Aktual_Rogan_Antal_talalmanyai","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0d72fe58-179e-48e8-be9f-509a24e26bd1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bba546f6-5825-42be-afac-8392ebdb3dd9","keywords":null,"link":"/360/20200703_Duma_Aktual_Rogan_Antal_talalmanyai","timestamp":"2020. július. 03. 19:00","title":"Duma Aktuál: Rogán Antal a kereket is feltalálhatná a következő adóbevallása előtt ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6efffe18-2f80-42dd-80c3-d4c618920e25","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hétfői ülésen hozott döntések egy részét is újratárgyalja a képviselő-testület.","shortLead":"A hétfői ülésen hozott döntések egy részét is újratárgyalja a képviselő-testület.","id":"20200702_god_polgarmester_alpolgarmester_balogh_csaba_fidesz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6efffe18-2f80-42dd-80c3-d4c618920e25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42091c7b-3e08-4f4b-ad7f-464f42999608","keywords":null,"link":"/itthon/20200702_god_polgarmester_alpolgarmester_balogh_csaba_fidesz","timestamp":"2020. július. 02. 22:37","title":"Göd polgármestere leváltotta a fideszesek mellé álló alpolgármestereit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]