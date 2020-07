Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"98a88a69-2143-4434-8ab8-9cadbb184d68","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az ötös lottó sorsolásán a következő számokat húzták ki: 16, 53, 66, 68, 69\r

","shortLead":"Az ötös lottó sorsolásán a következő számokat húzták ki: 16, 53, 66, 68, 69\r

","id":"20200704_Ime_az_otos_lotto_szamai__nem_keves_hatossal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=98a88a69-2143-4434-8ab8-9cadbb184d68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7ace2b6-68a7-48bd-8799-b521e74c1d51","keywords":null,"link":"/elet/20200704_Ime_az_otos_lotto_szamai__nem_keves_hatossal","timestamp":"2020. július. 04. 19:35","title":"Íme az ötös lottó számai - nem kevés hatossal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38834667-bab0-4907-8c20-263a133e5207","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A 45 éves budapesti nő azután sétált be a rendőrségre, hogy elfogató parancsot adtak ki ellene.","shortLead":"A 45 éves budapesti nő azután sétált be a rendőrségre, hogy elfogató parancsot adtak ki ellene.","id":"20200705_Feladta_magat_a_no_aki_voros_festekkel_ontotte_le_Horthy_szobrat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=38834667-bab0-4907-8c20-263a133e5207&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ecdae313-3b38-432c-8740-b41bb881bdd0","keywords":null,"link":"/elet/20200705_Feladta_magat_a_no_aki_voros_festekkel_ontotte_le_Horthy_szobrat","timestamp":"2020. július. 05. 09:02","title":"Feladta magát a nő, aki vörös festékkel öntötte le Horthy szobrát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54ca07ca-3f0d-4660-92c5-a2c3300da634","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A járvány miatt mérsékelt részvételi arány is hozzájárulhatott a HDZ sikeréhez, de a járvány okozta gazdasági válság kezelése lesz a legnagyobb kihívás előtte.","shortLead":"A járvány miatt mérsékelt részvételi arány is hozzájárulhatott a HDZ sikeréhez, de a járvány okozta gazdasági válság...","id":"20200706_EU_Horvatorszag_parlamenti_valasztasok_szemle","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=54ca07ca-3f0d-4660-92c5-a2c3300da634&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41485920-a0f5-41f8-b358-ae5d6d4b3570","keywords":null,"link":"/360/20200706_EU_Horvatorszag_parlamenti_valasztasok_szemle","timestamp":"2020. július. 06. 07:30","title":"Nyugati lapok: Nehéz feladat vár a vártnál nagyobb győzelmet arató horvát kormánypártra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f333646e-844a-490e-863e-deb56f303122","c_author":"Dobszay János","category":"360","description":"Az önállótlanná tett Alkotmánybíróság olyan zsilipet nyitott meg a kormányzati médiakonglomerátum létrehozásának védelmében, amely bármely területen tág teret adhat az Orbán-közeli monopóliumoknak.","shortLead":"Az önállótlanná tett Alkotmánybíróság olyan zsilipet nyitott meg a kormányzati médiakonglomerátum létrehozásának...","id":"202027__mediakoncentracio__kesmadontes__elkullogo_ab__kozerdek_jellegu_maganerdek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f333646e-844a-490e-863e-deb56f303122&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5601e825-2f79-4db5-b0ec-56009d0b4b3d","keywords":null,"link":"/360/202027__mediakoncentracio__kesmadontes__elkullogo_ab__kozerdek_jellegu_maganerdek","timestamp":"2020. július. 06. 07:00","title":"Orbánék elmagyaráztatták, miért közérdek, ha minden hozzájuk tartozik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a702f1c-d75e-4fa3-ab59-1d3844015604","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A buszmegálló üvegén vett elégtételt az a férfi, akit a vezető azért utasított a buszról való leszállásra, mert nem volt hajlandó abbahagyni a hangoskodást. ","shortLead":"A buszmegálló üvegén vett elégtételt az a férfi, akit a vezető azért utasított a buszról való leszállásra, mert nem...","id":"20200704_Hangoskodott_leszallitottak_kirugta_a_megallo_uveget__most_keresik","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7a702f1c-d75e-4fa3-ab59-1d3844015604&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6494591-608e-4bab-8a72-00d977c16bfa","keywords":null,"link":"/elet/20200704_Hangoskodott_leszallitottak_kirugta_a_megallo_uveget__most_keresik","timestamp":"2020. július. 04. 16:59","title":"Hangoskodott, leszállították, kirúgta a megálló üvegét – most keresik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Két autó ütközött, az egyik vezetője meghalt.","shortLead":"Két autó ütközött, az egyik vezetője meghalt.","id":"20200704_Halalos_karambol_Inarcson","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01486651-b6a5-4cb7-b4bd-040b52179eff","keywords":null,"link":"/cegauto/20200704_Halalos_karambol_Inarcson","timestamp":"2020. július. 04. 15:48","title":"Halálos karambol Inárcson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa3c27d7-da39-4657-888b-048f26ea8a94","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"Nem ment könnyen, mire a XIX. században is átlátták, a Dunán az ideiglenes hajóhíd helyére épülő Lánchíd nem Pest és Buda, hanem az ország ügye. Hiányzott a pénz és a szakértelem is, ellendrukker pedig akadt bőven.","shortLead":"Nem ment könnyen, mire a XIX. században is átlátták, a Dunán az ideiglenes hajóhíd helyére épülő Lánchíd nem Pest és...","id":"202027__hitek_es_hitelek__szechenyi_istvan_es_sina_gyorgy__intrikak__lanchidi_csatak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aa3c27d7-da39-4657-888b-048f26ea8a94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5319b04-9966-4de7-b3b6-9c4f76e209ff","keywords":null,"link":"/360/202027__hitek_es_hitelek__szechenyi_istvan_es_sina_gyorgy__intrikak__lanchidi_csatak","timestamp":"2020. július. 05. 12:00","title":"Intrika és pénztelenség hátráltatta a Lánchíd építését Széchenyi idejében is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56b02615-361b-47da-b3fe-01558f402af5","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Vasárnap is extrém lesz az UV-sugárzás - közölte az Országos Meteorológiai Szolgálat.","shortLead":"Vasárnap is extrém lesz az UV-sugárzás - közölte az Országos Meteorológiai Szolgálat.","id":"20200704_Extrem_UVsugarzasra_figyelmeztet_az_OMSZ","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=56b02615-361b-47da-b3fe-01558f402af5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d551574c-3917-4d60-9963-ae4ca4735c81","keywords":null,"link":"/elet/20200704_Extrem_UVsugarzasra_figyelmeztet_az_OMSZ","timestamp":"2020. július. 04. 17:11","title":"Extrém UV-sugárzásra figyelmeztet az OMSZ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]