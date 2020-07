Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2bb4d3c4-c443-42cc-af44-0c18263185a2","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Egyelőre még nem tudni, mikor indulhat a kvalifikáció.","shortLead":"Egyelőre még nem tudni, mikor indulhat a kvalifikáció.","id":"20200711_Hatalmas_eso_miatt_csuszik_a_Forma1_idomeroje","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2bb4d3c4-c443-42cc-af44-0c18263185a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"072d88ca-e387-4d06-8b6e-1517817d0495","keywords":null,"link":"/cegauto/20200711_Hatalmas_eso_miatt_csuszik_a_Forma1_idomeroje","timestamp":"2020. július. 11. 15:17","title":"Hatalmas eső miatt csúszik a Forma-1 időmérője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2db7eaa3-59ac-46b0-b996-2c487d290a5b","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Egy 15 éves fiúra Coffs Harbour közelében szörfözés közben támadt egy cápa a szemtanúk szerint.","shortLead":"Egy 15 éves fiúra Coffs Harbour közelében szörfözés közben támadt egy cápa a szemtanúk szerint.","id":"20200712_capatamadas_ausztralia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2db7eaa3-59ac-46b0-b996-2c487d290a5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5904f9a9-1260-4de6-94d2-58d698213864","keywords":null,"link":"/elet/20200712_capatamadas_ausztralia","timestamp":"2020. július. 12. 16:02","title":"Cápa végezhetett egy tizenéves szörfössel Ausztráliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d1f894d-3441-492e-854b-e966d70caa34","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"Minden feladat, minden probléma más és más, ezért ha úgy reagálunk egy új kihívásra, mintha mi már mindent megtapasztaltunk volna, tévedhetünk.","shortLead":"Minden feladat, minden probléma más és más, ezért ha úgy reagálunk egy új kihívásra, mintha mi már mindent...","id":"20200712_Hogyan_segithet_minket_a_kezdok_szelleme","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9d1f894d-3441-492e-854b-e966d70caa34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"323ac4e1-3ea1-41af-887e-4568203731f8","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20200712_Hogyan_segithet_minket_a_kezdok_szelleme","timestamp":"2020. július. 12. 19:15","title":"Hogyan segíthet minket a kezdők szelleme?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68b990f0-81de-42b6-ac3a-eba1f03ecab3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem volt az elmúlt 24 órában halálos áldozata a betegségnek.","shortLead":"Nem volt az elmúlt 24 órában halálos áldozata a betegségnek.","id":"20200712_koronavirus_fertozes_magyarorszag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=68b990f0-81de-42b6-ac3a-eba1f03ecab3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79802eff-3991-4939-991c-c0ba0c6c3482","keywords":null,"link":"/itthon/20200712_koronavirus_fertozes_magyarorszag","timestamp":"2020. július. 12. 09:06","title":"Öt új koronavírus-fertőzöttet találtak Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ca7c915-0a13-4bfd-b8b0-609c584c4b08","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Úgy tűnik, nem számított társaságra. ","shortLead":"Úgy tűnik, nem számított társaságra. ","id":"20200713_Leopard_ugras_video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4ca7c915-0a13-4bfd-b8b0-609c584c4b08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f421ccb-b665-46d3-9efc-644834cdc508","keywords":null,"link":"/elet/20200713_Leopard_ugras_video","timestamp":"2020. július. 13. 13:27","title":"Készült egy zseniális videó arról, ijedtében milyen magasra ugrik egy leopárd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"886476e9-872f-4e3c-91fe-bfa5a00cc81c","c_author":"Németh András","category":"360","description":"A mai világméretű szobordöntési és utcanév-átkeresztelési időkben érdemes visszapillantani, hogy csinálták ezt az oroszok a Szovjetunió bukása után. Moszkva belvárosában úgy tűnhet, megszabadultak a szovjet korszakot jellemző utcanevektől, illetve köztéri szobroktól, ám a főváros külső kerületeiben és a vidéki településeken harminc évvel a kommunista birodalom széthullása után is kísért a múlt. És ez nem csak az átnevezéssel kapcsolatos költségek miatt van így.","shortLead":"A mai világméretű szobordöntési és utcanév-átkeresztelési időkben érdemes visszapillantani, hogy csinálták ezt...","id":"20200711_A_Szovjet_utcaban_a_Leninter_sarkan__tovabb_el_a_birodalmi_mult_Oroszorszagban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=886476e9-872f-4e3c-91fe-bfa5a00cc81c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05b7b80b-5ce4-4b29-8563-cd157671cd72","keywords":null,"link":"/360/20200711_A_Szovjet_utcaban_a_Leninter_sarkan__tovabb_el_a_birodalmi_mult_Oroszorszagban","timestamp":"2020. július. 11. 16:00","title":"A Szovjet utcában, a Lenin-tér sarkán – így döntöttek szobrokat az oroszok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ade6d45-19c2-478b-bdae-6267d19d4840","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A brit áruházlánc vállalkozásait a Schwarz-csoport veheti át, jöhet a Kaufland, és több Lidl lehet.\r

","shortLead":"A brit áruházlánc vállalkozásait a Schwarz-csoport veheti át, jöhet a Kaufland, és több Lidl lehet.\r

","id":"20200713_Kivonulhat_a_Tesco_Magyarorszagrol_is_a_londoni_tozsde_elemzoi_szerint","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6ade6d45-19c2-478b-bdae-6267d19d4840&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51f0cd19-7440-4e75-8a28-78992baa3093","keywords":null,"link":"/kkv/20200713_Kivonulhat_a_Tesco_Magyarorszagrol_is_a_londoni_tozsde_elemzoi_szerint","timestamp":"2020. július. 13. 06:41","title":"Kivonulhat a Tesco Magyarországról is a londoni tőzsde elemzői szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e15b1f6f-ca84-47f5-b174-fe2fa4e0887d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ismét minden korábbinál több koronavírusos fertőzöttet regisztráltak az USA-ban, és Izraelben, Indiában, Brazíliában is jelentősen nőtt a vírushordozók száma. Világszerte már 13 millióhoz közelít a fertőzöttek száma, a kór mintegy 570 ezer emberéletet vett el.

","shortLead":"Ismét minden korábbinál több koronavírusos fertőzöttet regisztráltak az USA-ban, és Izraelben, Indiában, Brazíliában is...","id":"20200712_Vilagszerte_tovabb_romlik_a_Covid19helyzet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e15b1f6f-ca84-47f5-b174-fe2fa4e0887d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5abf201c-d227-482f-aa30-08e894df202b","keywords":null,"link":"/vilag/20200712_Vilagszerte_tovabb_romlik_a_Covid19helyzet","timestamp":"2020. július. 12. 17:20","title":"Új rekord Amerikában: 66 ezer fertőzött egy nap alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]