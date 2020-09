Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7c7e3ab2-34ba-468a-9c36-602c9a88ac23","c_author":"Ballai Vince","category":"itthon","description":"Karanténba került, diákokkal nem találkozott, kapcsolati hálóját még kutatják. A Budavári Önkormányzat besegít a dolgozók tesztelésébe. Az iskola szerint a tesztelést még az önkormányzat megkeresése előtt elvégezték, és minden dolgozóra negatív lett.","shortLead":"Karanténba került, diákokkal nem találkozott, kapcsolati hálóját még kutatják. A Budavári Önkormányzat besegít...","id":"20200901_koronavirus_fertozes_a_budavari_iskolaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7c7e3ab2-34ba-468a-9c36-602c9a88ac23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"917e69ed-6e25-43c0-9477-5b92739cd4ef","keywords":null,"link":"/itthon/20200901_koronavirus_fertozes_a_budavari_iskolaban","timestamp":"2020. szeptember. 01. 14:08","title":"Koronavírusos lett egy tanár a Budavári Általános Iskolában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8686e1fe-f85b-4d82-b19a-8ee3ba8ed48c","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"Egy mindössze 48 grammos teknősből majdnem 300 műanyagdarabot szedtek ki a kutatók. ","shortLead":"Egy mindössze 48 grammos teknősből majdnem 300 műanyagdarabot szedtek ki a kutatók. ","id":"20200901_Veszelyes_mennyisegu_muanyagot_esznek_meg_a_frissen_kikelt_tengeri_teknosok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8686e1fe-f85b-4d82-b19a-8ee3ba8ed48c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"855bebd2-c187-4dfa-8e66-275f0b6d79e4","keywords":null,"link":"/zhvg/20200901_Veszelyes_mennyisegu_muanyagot_esznek_meg_a_frissen_kikelt_tengeri_teknosok","timestamp":"2020. szeptember. 01. 17:35","title":"Veszélyes mennyiségű műanyagot esznek meg a frissen kikelt tengeri teknősök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ea041e3-c60f-405b-9963-8950c27a1e41","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Pulzus felméréséből viszont az is kiderül, hogy a határzárást önmagában nem tartják elegendő intézkedésnek a magyarok.","shortLead":"A Pulzus felméréséből viszont az is kiderül, hogy a határzárást önmagában nem tartják elegendő intézkedésnek a magyarok.","id":"20200902_hatarok_lezarasa_koronavirus_hatarzar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1ea041e3-c60f-405b-9963-8950c27a1e41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"511cf2c0-1157-487a-a782-31a2de7b3d10","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200902_hatarok_lezarasa_koronavirus_hatarzar","timestamp":"2020. szeptember. 02. 17:57","title":"A magyarok többsége szerint jó ötlet volt lezárni a határokat a vírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1caa869-3a1d-40c4-9fe2-f89792d88060","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"54 ezer öregségi nyugdíjas havi juttatása meghaladja a 300 ezer forintot, 73 ezren 60 ezer forintot se kapnak havonta.","shortLead":"54 ezer öregségi nyugdíjas havi juttatása meghaladja a 300 ezer forintot, 73 ezren 60 ezer forintot se kapnak havonta.","id":"20200902_73_ezer_torpenyugdijas_el_Magyarorszagon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d1caa869-3a1d-40c4-9fe2-f89792d88060&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15d2d6d9-d60b-4fdc-9a81-40c7ac9a0693","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200902_73_ezer_torpenyugdijas_el_Magyarorszagon","timestamp":"2020. szeptember. 02. 13:12","title":"73 ezer törpenyugdíjas él Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"385139ff-8bd3-4199-807d-86ea37cef4a0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kutatók hálójába még 2019 nyarán akadt bele az a különleges macskacápa, amelynek semmilyen bőr nem borítja a testét. Most közöltek róla tanulmányt.","shortLead":"A kutatók hálójába még 2019 nyarán akadt bele az a különleges macskacápa, amelynek semmilyen bőr nem borítja a testét...","id":"20200902_bor_neluli_capa_macskacapa_fish_biology","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=385139ff-8bd3-4199-807d-86ea37cef4a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8503859-754a-407b-a762-a1ce337c5a47","keywords":null,"link":"/tudomany/20200902_bor_neluli_capa_macskacapa_fish_biology","timestamp":"2020. szeptember. 02. 11:03","title":"Bőr nélküli cápára bukkantak Szardíniánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3795c60b-9cc3-4eca-acd0-b18c0f955807","c_author":"Nagy Iván László","category":"itthon","description":"Közel hat hónappal azután, hogy tavasszal bezártak az iskolák, szeptember 1-jén tantermi formában indult újra a közoktatás. Ugyanaz történik, ami tavasszal: az iskolák kissé magukra hagyva próbálják elérni, hogy megmutassák, komolyan veszik a kötelességüket.","shortLead":"Közel hat hónappal azután, hogy tavasszal bezártak az iskolák, szeptember 1-jén tantermi formában indult újra...","id":"20200901_Kezfertotlenitok_es_maszkok_a_folyosokon_nehany_fertozesgyanus_eset_orszagszerte__igy_indult_az_idei_tanev","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3795c60b-9cc3-4eca-acd0-b18c0f955807&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"403a2b10-31c4-4827-9775-577ffc0d64fd","keywords":null,"link":"/itthon/20200901_Kezfertotlenitok_es_maszkok_a_folyosokon_nehany_fertozesgyanus_eset_orszagszerte__igy_indult_az_idei_tanev","timestamp":"2020. szeptember. 01. 19:42","title":"Kézfertőtlenítők és maszkok a folyosókon, néhány fertőzésgyanús eset országszerte – így indult az idei tanév","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77449958-05fc-4794-b04b-307988381daf","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Valószínűleg előretört az otthon főzés.","shortLead":"Valószínűleg előretört az otthon főzés.","id":"20200903_Sokkal_tobb_tejfol_es_turo_fogyott_a_jarvany_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=77449958-05fc-4794-b04b-307988381daf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2711fe53-b0ae-4f41-a62c-aa5edd0f16e4","keywords":null,"link":"/kkv/20200903_Sokkal_tobb_tejfol_es_turo_fogyott_a_jarvany_miatt","timestamp":"2020. szeptember. 03. 10:46","title":"Sokkal több tejföl és túró fogyott a járvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df1776b0-c8f1-41c9-97cb-7d0dd8e0996a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A H1N1 vírussal végzett tesztek során már jól vizsgázott egy új módszer, amellyel fejlesztői szerint gyorsan és pontosan lehet észlelni a levegőben terjedő vírusokat.","shortLead":"A H1N1 vírussal végzett tesztek során már jól vizsgázott egy új módszer, amellyel fejlesztői szerint gyorsan és...","id":"20200901_koronavirus_virus_del_korea_eszleles","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=df1776b0-c8f1-41c9-97cb-7d0dd8e0996a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffa55ab9-c61d-4f52-9708-13db7e190253","keywords":null,"link":"/tudomany/20200901_koronavirus_virus_del_korea_eszleles","timestamp":"2020. szeptember. 01. 19:05","title":"Gyorsan kimutatja a levegőben terjedő vírusokat egy új találmány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]