Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"453ce030-ec43-4198-8ceb-fc06724e1c12","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Kiviteltől függően 480-510 lóerősek lesznek az újdonságok. ","shortLead":"Kiviteltől függően 480-510 lóerősek lesznek az újdonságok. ","id":"20200922_kiszivargott_gyari_fotok_ime_a_holnap_leleplezendo_uj_bmw_m3_es_m4","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=453ce030-ec43-4198-8ceb-fc06724e1c12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7bda2293-3152-4dc1-9782-322aa4281075","keywords":null,"link":"/cegauto/20200922_kiszivargott_gyari_fotok_ime_a_holnap_leleplezendo_uj_bmw_m3_es_m4","timestamp":"2020. szeptember. 22. 10:50","title":"Kiszivárgott gyári fotók: íme a szerdán debütáló új BMW M3 és M4","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8a2946e-6c32-41c2-aead-824b917bd266","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Néhány extra sor és fotó akár több tízmilliónyival több bevételt is jelenthet a turizmusból egy városnak.","shortLead":"Néhány extra sor és fotó akár több tízmilliónyival több bevételt is jelenthet a turizmusból egy városnak.","id":"20200921_turizmus_wikipedia_szocikk_kiegeszites_varos_bevetel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c8a2946e-6c32-41c2-aead-824b917bd266&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7048dfa8-7bb6-4b2f-9eb2-f52d85946f0b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200921_turizmus_wikipedia_szocikk_kiegeszites_varos_bevetel","timestamp":"2020. szeptember. 21. 10:03","title":"Kitettek két bekezdést és egy fotót a Wikipédiára – fellendült a turizmus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98a88a69-2143-4434-8ab8-9cadbb184d68","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Telitalálatos szelvény nem volt. ","shortLead":"Telitalálatos szelvény nem volt. ","id":"20200920_Kihuztak_a_hatos_lotto_nyeroszamait","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=98a88a69-2143-4434-8ab8-9cadbb184d68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d1868d4-c42e-45ec-b178-68a835af5d23","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200920_Kihuztak_a_hatos_lotto_nyeroszamait","timestamp":"2020. szeptember. 20. 17:26","title":"Kihúzták a hatos lottó nyerőszámait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9290b690-a67e-493c-a8b2-e27077a056e7","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Ha nem lépnek, naponta 49 ezer új eset is lehet egy kormányzati modellszámítás szerint.","shortLead":"Ha nem lépnek, naponta 49 ezer új eset is lehet egy kormányzati modellszámítás szerint.","id":"20200921_koronavirus_nagy_britannia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9290b690-a67e-493c-a8b2-e27077a056e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"587ccae1-79a7-499d-98f7-cbe0c3c78a05","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200921_koronavirus_nagy_britannia","timestamp":"2020. szeptember. 21. 15:23","title":"Elszabadulhat a járvány a briteknél, kemény fellépésre készül a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0f19eb1-f33f-47d2-bbb5-bcf7b63b7e6d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Lejjebb csavarja a YouTube a moderáló algoritmusa érzékenységét, hogy újra az embernek adja át a döntést. A miértet egyelőre nem indokolták meg, de sejteni lehet.","shortLead":"Lejjebb csavarja a YouTube a moderáló algoritmusa érzékenységét, hogy újra az embernek adja át a döntést. A miértet...","id":"20200921_youtube_moderator_moderalas_algoritmus_videok_torlese","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f0f19eb1-f33f-47d2-bbb5-bcf7b63b7e6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b68f0e47-b894-4bb9-8511-cf7a2625b4ae","keywords":null,"link":"/tudomany/20200921_youtube_moderator_moderalas_algoritmus_videok_torlese","timestamp":"2020. szeptember. 21. 19:03","title":"Újra munkába áll a YouTube moderátorserege","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"528cb19b-c818-4e89-8384-99d20edd15cf","c_author":"Daczi Dóra","category":"360","description":"Mivel az önkormányzati megrendelők szép lassan eltűnnek, a befektetők pedig a járvány miatt kivárnak, a hazai építőipar sorsa nagyrészt az államtól függ. Ráadásul a számlák kifizetésének csúszása miatt az év végéig több mint 250 milliárd forintnyi tartozás halmozódhat fel az ágazatban.","shortLead":"Mivel az önkormányzati megrendelők szép lassan eltűnnek, a befektetők pedig a járvány miatt kivárnak, a hazai építőipar...","id":"202038__epitoipar__kivaras__fekete_barkacsolas__berozsdasodas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=528cb19b-c818-4e89-8384-99d20edd15cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7874213-b5d7-42b9-b505-a5a4467cd6c3","keywords":null,"link":"/360/202038__epitoipar__kivaras__fekete_barkacsolas__berozsdasodas","timestamp":"2020. szeptember. 21. 15:00","title":"Tömeges leépítés és több száz milliárdos lánctartozás is sújtja az építőipart","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"871fa661-1350-4132-adc4-0c80c8e07bf9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A csernobili sugárzást túlélt gombák után pár üveg kozmetikumot is felküldenek az ISS-re. Ezt viszont nem kísérletezgetésre használják majd az űrhajósok.","shortLead":"A csernobili sugárzást túlélt gombák után pár üveg kozmetikumot is felküldenek az ISS-re. Ezt viszont nem...","id":"20200921_nemzetkozi_urallomas_iss_reklamfilm_borapolo_krem_estee_lauder","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=871fa661-1350-4132-adc4-0c80c8e07bf9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a6f1dc5-70e6-4847-beef-487ae743ea84","keywords":null,"link":"/tudomany/20200921_nemzetkozi_urallomas_iss_reklamfilm_borapolo_krem_estee_lauder","timestamp":"2020. szeptember. 21. 09:03","title":"A Nemzetközi Űrállomáson készítenek reklámfilmet egy bőrápolónak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d368eb34-7818-46f5-90c1-7ba897f9c832","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Három megyére figyelmeztetést adott ki a meteorológiai szolgálat.","shortLead":"Három megyére figyelmeztetést adott ki a meteorológiai szolgálat.","id":"20200922_Alaposan_megvaltozik_az_idojaras_kedden","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d368eb34-7818-46f5-90c1-7ba897f9c832&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"666d00e0-4dad-467b-9ba8-c7b1d5e8c83e","keywords":null,"link":"/itthon/20200922_Alaposan_megvaltozik_az_idojaras_kedden","timestamp":"2020. szeptember. 22. 06:15","title":"Alaposan megváltozik az időjárás kedden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]