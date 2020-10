Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"322aec0f-f65d-468c-a3d4-b5111ce6fa1c","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Nem rendezték meg az olasz labdarúgó-bajnokság harmadik fordulójának vasárnapi rangadóját, a címvédő Juventus és a Napoli összecsapását: az ellenfél nem utazott el Torinóba.\r

","shortLead":"Nem rendezték meg az olasz labdarúgó-bajnokság harmadik fordulójának vasárnapi rangadóját, a címvédő Juventus és...","id":"20201005_napoli_juventus_serie_a_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=322aec0f-f65d-468c-a3d4-b5111ce6fa1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e3b04dd-038e-4a0e-ba4d-05e5a896dc74","keywords":null,"link":"/sport/20201005_napoli_juventus_serie_a_koronavirus","timestamp":"2020. október. 05. 06:25","title":"Nem állt ki a Napoli, játék nélkül söpört be 3 pontot a Juventus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffa9e0e9-df4d-42ca-91ee-7c53da2d4ef1","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ultimátumként értelmezik az általunk megkérdezett SZFE-s források az egyetem vezetésének megegyezési ajánlatát.","shortLead":"Ultimátumként értelmezik az általunk megkérdezett SZFE-s források az egyetem vezetésének megegyezési ajánlatát.","id":"20201004_A_sztrajkolok_valoszinuleg_vissza_fogjak_utasitani_az_SZFE_uj_vezetesenek_ultimatumat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ffa9e0e9-df4d-42ca-91ee-7c53da2d4ef1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17c52e99-0f69-4cf4-a26c-7f0bd983c8dc","keywords":null,"link":"/kultura/20201004_A_sztrajkolok_valoszinuleg_vissza_fogjak_utasitani_az_SZFE_uj_vezetesenek_ultimatumat","timestamp":"2020. október. 04. 19:15","title":"A sztrájkolók valószínűleg vissza fogják utasítani az SZFE új vezetésének \"ultimátumát\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db8a4e76-49cb-4591-b753-8178264905d3","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Októberben az országgyűlés elé kerülhetnek a Gazdaságvédelmi Operatív Törzs által javasolt adóegyszerűsítések és adócsökkentések.","shortLead":"Októberben az országgyűlés elé kerülhetnek a Gazdaságvédelmi Operatív Törzs által javasolt adóegyszerűsítések és...","id":"20201004_A_kormany_nem_totojazik_az_ujabb_adomodositasokkal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=db8a4e76-49cb-4591-b753-8178264905d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88558c5f-bafd-4e97-9ea0-e6d043489f91","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201004_A_kormany_nem_totojazik_az_ujabb_adomodositasokkal","timestamp":"2020. október. 04. 08:41","title":"A kormány nem totojázik az újabb adómódosításokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e48130f8-a912-4ef2-bc95-ead3db1c641b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Változnak a vásárlói szokások, de a koronavírus sem tett jót az üzletláncoknak.","shortLead":"Változnak a vásárlói szokások, de a koronavírus sem tett jót az üzletláncoknak.","id":"20201005_zara_hm_bezarasok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e48130f8-a912-4ef2-bc95-ead3db1c641b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81034c4a-5a7b-449a-96c4-72bd31584e71","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201005_zara_hm_bezarasok","timestamp":"2020. október. 05. 17:50","title":"Több száz Zara és H&M zár be visszaesés miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc2f59b5-8644-4df1-a28f-783a31d200f3","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Erős volt az idei indián nyár.","shortLead":"Erős volt az idei indián nyár.","id":"20201004_Ket_melegrekord_is_megdolt_szombaton","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bc2f59b5-8644-4df1-a28f-783a31d200f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be48c986-626d-40a8-a4e6-1c1169ab25c1","keywords":null,"link":"/tudomany/20201004_Ket_melegrekord_is_megdolt_szombaton","timestamp":"2020. október. 04. 13:16","title":"Két melegrekord is megdőlt szombaton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d800cd0-0bae-42ec-9fbc-e7fb69bc4f8e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az orvosokat is komolyan aggasztotta Donald Trump amerikai elnök egészségi állapota, miután koronavírus-fertőzéssel kórházba szállították - mondta Donald Trump kabinetfőnöke.","shortLead":"Az orvosokat is komolyan aggasztotta Donald Trump amerikai elnök egészségi állapota, miután koronavírus-fertőzéssel...","id":"20201004_Kabinetfonoke_is_elismerte_aggaszto_volt_Trump_egeszsegi_allapota","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4d800cd0-0bae-42ec-9fbc-e7fb69bc4f8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"825b7ab2-ad4f-41b5-b288-14413b5de150","keywords":null,"link":"/vilag/20201004_Kabinetfonoke_is_elismerte_aggaszto_volt_Trump_egeszsegi_allapota","timestamp":"2020. október. 04. 11:55","title":"Kabinetfőnöke is elismerte, aggasztó volt Trump egészségi állapota","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6dfe9d5d-6656-4afc-8319-84428f2de62a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az újdonság kevesebb, mint 4 másodperc alatt tudja le a 0-100-as gyorsulást. ","shortLead":"Az újdonság kevesebb, mint 4 másodperc alatt tudja le a 0-100-as gyorsulást. ","id":"20201005_300_kmh_vegsebessegu_audi_rs4_abt_kombi_erkezett","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6dfe9d5d-6656-4afc-8319-84428f2de62a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bcd180eb-3db9-488e-bf51-691e589373cb","keywords":null,"link":"/cegauto/20201005_300_kmh_vegsebessegu_audi_rs4_abt_kombi_erkezett","timestamp":"2020. október. 05. 07:59","title":"300 km/h végsebességű Audi RS4 kombi érkezett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"258b004e-9b8a-423d-80bd-79593ec12280","c_author":"Telekom","category":"brandchannel","description":"All-inclusive vagy félpanzió? Közel a forgalmas városközponthoz és a legnépszerűbb látványosságokhoz vagy inkább a legfélreesőbb helyen? Panorámaterasz vagy medence? Azt gondolnánk, ezek a legfontosabb kérdések, amelyek felmerülnek bennünk akkor, amikor az ideális szálláshelyet keressük. De meglepődnénk, ha tudnánk, hogy a szálláskeresők jelentős hányadának nem ez a legfontosabb szempont.","shortLead":"All-inclusive vagy félpanzió? Közel a forgalmas városközponthoz és a legnépszerűbb látványosságokhoz vagy inkább...","id":"magyartelekomnyrt_20201002_Ha_nincs_internet_nem_megyek__atalakulo_utazasai_szokasok_szallas_hu","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=258b004e-9b8a-423d-80bd-79593ec12280&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7be569e2-b333-4020-8007-e395a63c7a17","keywords":null,"link":"/brandchannel/magyartelekomnyrt_20201002_Ha_nincs_internet_nem_megyek__atalakulo_utazasai_szokasok_szallas_hu","timestamp":"2020. október. 05. 19:30","title":"„Ha nincs normális internet, én nem is megyek” – átalakuló utazásai szokásaink","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Magyar Telekom Nyrt.","c_partnerlogo":"d9e78c48-b511-48f9-9860-c14879dee238","c_partnertag":"magyartelekom"}]