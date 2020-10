Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"45e7c0dc-d03a-402d-9dfc-d77282a6aa6c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egyetemet alapító magyar–amerikai üzletember szerint a magyar kormány továbbra is lábbal tiporja az uniós jogot, a legújabb áldozata pedig az SZFE.","shortLead":"Az egyetemet alapító magyar–amerikai üzletember szerint a magyar kormány továbbra is lábbal tiporja az uniós jogot...","id":"20201007_soros_gyorgy_ceu_europai_birosag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=45e7c0dc-d03a-402d-9dfc-d77282a6aa6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7ea39db-0146-4e66-881e-cede268ef3e5","keywords":null,"link":"/itthon/20201007_soros_gyorgy_ceu_europai_birosag","timestamp":"2020. október. 07. 08:03","title":"Soros György: A döntés a CEU-nak túl későn született","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6cb40855-8a75-43dd-aff3-0d407a604ab3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elfogadtak egy, a független képviselők szerint alaptörvényellenes módosítást, amitől nehezebb lesz az életük a parlamentben.","shortLead":"Elfogadtak egy, a független képviselők szerint alaptörvényellenes módosítást, amitől nehezebb lesz az életük...","id":"20201007_Elnemitastol_fel_Hadhazy_es_Szel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6cb40855-8a75-43dd-aff3-0d407a604ab3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6257aa7-2d30-4f67-982b-69898eb2c4cc","keywords":null,"link":"/itthon/20201007_Elnemitastol_fel_Hadhazy_es_Szel","timestamp":"2020. október. 07. 15:55","title":"Elnémítástól fél Hadházy és Szél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"236ec1e2-fae8-4fca-9ce4-7b9f38374637","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"A négy föld alatti földgáztároló közül kettőben megnövelik a kapacitást, 200 millió köbméterrel több gázt helyezhetnek el ott.","shortLead":"A négy föld alatti földgáztároló közül kettőben megnövelik a kapacitást, 200 millió köbméterrel több gázt helyezhetnek...","id":"20201006_Magyar_Foldgaztarolo_gaz_tarolas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=236ec1e2-fae8-4fca-9ce4-7b9f38374637&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e624959-d3e3-4c2a-9604-5fe5f36def57","keywords":null,"link":"/kkv/20201006_Magyar_Foldgaztarolo_gaz_tarolas","timestamp":"2020. október. 06. 06:43","title":"Annyi gázra van szükség, hogy a Magyar Földgáztároló nagyobb kapacitásra áll át","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c6dda26-f6cd-4ad8-8510-870846de7f8b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az egy évvel korábbihoz képest 0,2 százalékkal esett vissza a magyar ipar teljesítménye augusztusban, a februári termelésnek már a 96,3 százalékára visszatornázta magát a járvány második hullámának érkezése előtt.","shortLead":"Az egy évvel korábbihoz képest 0,2 százalékkal esett vissza a magyar ipar teljesítménye augusztusban, a februári...","id":"20201006_ipar_ksh_termeles","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9c6dda26-f6cd-4ad8-8510-870846de7f8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bff73438-1492-4b7e-a1e4-36e2b8dc5b3a","keywords":null,"link":"/kkv/20201006_ipar_ksh_termeles","timestamp":"2020. október. 06. 09:00","title":"Majdnem visszatért a magyar ipar oda, ahol tavaly ilyenkor tartott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2f67671-f414-4def-9e3d-6f5edbb2d53b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ennek köszönhetően további premiereket is elhalasztanak. ","shortLead":"Ennek köszönhetően további premiereket is elhalasztanak. ","id":"20201006_Dune_premier_mozi_film","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d2f67671-f414-4def-9e3d-6f5edbb2d53b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ee38f9e-4b5c-4da0-b7f4-65d7a942f28e","keywords":null,"link":"/kultura/20201006_Dune_premier_mozi_film","timestamp":"2020. október. 06. 11:07","title":"Hatalmasat csúszik a Dűne premierje a járvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13edddc3-65fa-4956-9991-ee62cb357011","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Bár hétfőn már elhagyhatta a kórházat Donald Trump, betegsége miatt a demokraták és a republikánusok is végigvették azokat a forgatókönyveket, amelyek az elnök, illetve a jelöltek utódlásáról rendelkeznek a választási kampány során az Egyesült Államokban.","shortLead":"Bár hétfőn már elhagyhatta a kórházat Donald Trump, betegsége miatt a demokraták és a republikánusok is végigvették...","id":"20201007_Trump_koronavirusos_politikai_utveszto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=13edddc3-65fa-4956-9991-ee62cb357011&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd400688-ebf4-4090-8588-128010b41c1f","keywords":null,"link":"/360/20201007_Trump_koronavirusos_politikai_utveszto","timestamp":"2020. október. 07. 15:00","title":"Trump gondolhatja, hogy már túl van rajta, de a vírus még bekavarhat az elnökválasztásba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e369568-ca4a-447a-a7e0-87e9defa74f4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Már a magyar dalszövegekkel is működik a Spotify új kereső funkciója, amivel nagyobb eséllyel találhatjuk meg a dalokat.","shortLead":"Már a magyar dalszövegekkel is működik a Spotify új kereső funkciója, amivel nagyobb eséllyel találhatjuk meg a dalokat.","id":"20201006_spotify_dalszoveg_keresese","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4e369568-ca4a-447a-a7e0-87e9defa74f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43186783-1315-41fd-b994-e223a66a234d","keywords":null,"link":"/tudomany/20201006_spotify_dalszoveg_keresese","timestamp":"2020. október. 06. 19:03","title":"Álomfunkciót kapott a Spotify, dalszöveg alapján is megtalálhatjuk a zenéket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81f3e505-c6ff-4c33-84da-4dec8d807437","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A vidéki fagyos télben, az első világháború után játszódó horrorfilmet rendezett Bergendy Péter. ","shortLead":"A vidéki fagyos télben, az első világháború után játszódó horrorfilmet rendezett Bergendy Péter. ","id":"20201007_Mintha_Moricz_Zsigmond_horrofilmet_irt_volna__kijott_a_Post_Mortem_hidegrazos_elozetese","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=81f3e505-c6ff-4c33-84da-4dec8d807437&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22b3dde8-f8a7-464c-896a-6d128ef473fb","keywords":null,"link":"/elet/20201007_Mintha_Moricz_Zsigmond_horrofilmet_irt_volna__kijott_a_Post_Mortem_hidegrazos_elozetese","timestamp":"2020. október. 07. 10:58","title":"Mintha Móricz Zsigmond horrofilmet írt volna – kijött a Post Mortem hidegrázós előzetese","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]