[{"available":true,"c_guid":"7dbd0885-1e73-402c-9845-e5439993d450","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Bár az agrárminiszter mást mondott, a kormány szerint nincs tervben a zéró tolerancia módosítása.","shortLead":"Bár az agrárminiszter mást mondott, a kormány szerint nincs tervben a zéró tolerancia módosítása.","id":"20201004_A_kormany_tisztazta_akarjake_engedni_a_spicces_vezetest","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7dbd0885-1e73-402c-9845-e5439993d450&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"461a837d-3002-4433-8e90-444fb58ef343","keywords":null,"link":"/cegauto/20201004_A_kormany_tisztazta_akarjake_engedni_a_spicces_vezetest","timestamp":"2020. október. 04. 08:50","title":"A kormány tisztázta, akarják-e engedni a spicces vezetést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3a054b2-ed92-4a03-8dea-610d82058884","c_author":"MTI","category":"vilag","description":" Boris Johnson brit miniszterelnök szerint a koronavírus-járvány elleni küzdelem tudományos eredményei reményt adnak arra, hogy már karácsonyig jelentősen változik a helyzet, de addig \"rázósnak bizonyulhat az út\".","shortLead":" Boris Johnson brit miniszterelnök szerint a koronavírus-járvány elleni küzdelem tudományos eredményei reményt adnak...","id":"20201004_Boris_Johnson_szerint_karacsonyig_jelentosen_enyhulhet_a_jarvany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e3a054b2-ed92-4a03-8dea-610d82058884&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e64b041c-a673-4e67-9e9b-947c0ecae8e4","keywords":null,"link":"/vilag/20201004_Boris_Johnson_szerint_karacsonyig_jelentosen_enyhulhet_a_jarvany","timestamp":"2020. október. 04. 14:55","title":"Boris Johnson szerint karácsonyig jelentősen enyhülhet a járvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73edbbf9-7ff2-43b3-aa99-6b51287561a9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Szinte észrevehetetlen, hogy ezek elektromos kerékpárok.","shortLead":"Szinte észrevehetetlen, hogy ezek elektromos kerékpárok.","id":"20201005_A_MercedesAMG_elektromos_kerekparban_is_Forma1es_szintet_ad","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=73edbbf9-7ff2-43b3-aa99-6b51287561a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"362810b3-b600-4b14-bff2-27a2800d1285","keywords":null,"link":"/cegauto/20201005_A_MercedesAMG_elektromos_kerekparban_is_Forma1es_szintet_ad","timestamp":"2020. október. 05. 09:59","title":"A Mercedes-AMG elektromos kerékpárban is Forma–1-es szintet ad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63a50d54-4ba3-4f06-8130-573deb9da0c3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A plugin hibrid hajtásláncú újdonság elektromos módban maximum 140 km/h-val képes gurulni.","shortLead":"A plugin hibrid hajtásláncú újdonság elektromos módban maximum 140 km/h-val képes gurulni.","id":"20201005_78_kilometeres_villanyhatotavval_bir_a_zold_rendszamos_uj_audi_a3","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=63a50d54-4ba3-4f06-8130-573deb9da0c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dcb92789-c6d5-41fc-a845-cd09a58c6d7f","keywords":null,"link":"/cegauto/20201005_78_kilometeres_villanyhatotavval_bir_a_zold_rendszamos_uj_audi_a3","timestamp":"2020. október. 05. 11:21","title":"78 kilométeres villanyhatótávval bír a zöld rendszámos új Audi A3","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4fb2f52-2897-4fee-9752-b8b080478ee2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nukuminak nevezték el az ötméteres, körülbelül 50 éves példányt. 