[{"available":true,"c_guid":"baef9bf5-7783-4a13-92f2-3bce7970c477","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"A washingtoni szenátus jogi bizottsága hétfőn kezdte meg a legfelső bírósági tagságra jelölt Amy Coney Barrett meghallgatását. Donald Trump elnököt és a republikánusokat a koronavírus-járvány sem akadályozhatja meg abban, hogy megkíséreljék hosszú időre bebetonozni a konzervatív többséget a testületben.","shortLead":"A washingtoni szenátus jogi bizottsága hétfőn kezdte meg a legfelső bírósági tagságra jelölt Amy Coney Barrett...","id":"202040_amy_coney_barrett_eminens_konzervativ_fobirojelolt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=baef9bf5-7783-4a13-92f2-3bce7970c477&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c9d3d2d-cae5-459f-b57f-01227da8fad6","keywords":null,"link":"/360/202040_amy_coney_barrett_eminens_konzervativ_fobirojelolt","timestamp":"2020. október. 14. 10:00","title":"Trump főbírójelöltje miatt politikai polgárháború indulhat Amerikában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94266bf0-765f-4a0c-bdb2-96868a58b802","c_author":"HVG","category":"360","description":"A HVG tényfeltáró cikkben számolt be a Király utca 15.-ben, illetve 57.-ben található volt önkormányzati ingatlanok érthetetlenül olcsó áron történt eladásáról-kiárusításáról. Az ügyletek vizsgálatakor számtalan kérdés merült fel, ám akik érdemben válaszolni tudnának, nem akarták segíteni a tisztánlátást abban, miért kótyavetyélt el Erzsébetváros 36 ingatlant egy jól körülírható üzleti körnek.","shortLead":"A HVG tényfeltáró cikkben számolt be a Király utca 15.-ben, illetve 57.-ben található volt önkormányzati ingatlanok...","id":"202042_nem_sajtonyilvanos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=94266bf0-765f-4a0c-bdb2-96868a58b802&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2a7f921-647f-4f38-baf5-8ff43044be2e","keywords":null,"link":"/360/202042_nem_sajtonyilvanos","timestamp":"2020. október. 15. 06:33","title":"„Nem sajtónyilvános” – a fontos szereplők hallgatnak a különös erzsébetvárosi ingatlanügyről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfaafd43-70c1-42d8-86f3-f6af5f792a2e","c_author":"Bedő Iván","category":"tudomany","description":"„A Postától független, úgynevezett kiscellás rádiótelefon-rendszer“. A mai olvasónak már gondolkoznia kellene, miről is írunk, a korabeli olvasó pedig még alig sejtette, mi fán terem az, amiről a rendszerváltás egyéb fontos eseményei közepette 1989 novemberében beszámolt a HVG. Igen, ez volt a mobiltelefon-szolgáltatás, amely egy évre rá működni is kezdett. Most, október 15-én lesz 30 éves az első hálózat.","shortLead":"„A Postától független, úgynevezett kiscellás rádiótelefon-rendszer“. A mai olvasónak már gondolkoznia kellene, miről is...","id":"20201014_magyarorszagi_mobilszolgaltatas_30_eves_1990_westel_0660","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bfaafd43-70c1-42d8-86f3-f6af5f792a2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7910ecd-1e7b-4f76-aaa6-d340a7cfb20c","keywords":null,"link":"/tudomany/20201014_magyarorszagi_mobilszolgaltatas_30_eves_1990_westel_0660","timestamp":"2020. október. 14. 14:32","title":"30 éve nagyot fordult az élet Magyarországon: azóta használhatunk mobiltelefont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ae3d507-2da1-4e2a-bb69-5db6bb66fb8f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"\"James király\" egy ritka Mercedes-Maybach G650 Landauletet vásárolt negyedik NBA-bajnoki címe alkalmából.","shortLead":"\"James király\" egy ritka Mercedes-Maybach G650 Landauletet vásárolt negyedik NBA-bajnoki címe alkalmából.","id":"20201015_Az_egyik_legritkabb_Mercedesszel_lepte_meg_magat_Lebron_James_a_bajnoki_cimert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0ae3d507-2da1-4e2a-bb69-5db6bb66fb8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8050ee6-a9dc-4af8-8d00-22a0851b1426","keywords":null,"link":"/cegauto/20201015_Az_egyik_legritkabb_Mercedesszel_lepte_meg_magat_Lebron_James_a_bajnoki_cimert","timestamp":"2020. október. 15. 14:02","title":"Az egyik legritkább Mercedesszel lepte meg magát Lebron James","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4c254a1-127e-4da6-a1a9-3ea968e0bad3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"\"Ellenállásukat a szabadságukat és autonómiájukat korlátozó intézkedésekkel szemben messzemenően jogosnak tartjuk\" – fogalmazzák meg levelükben az oktatók. ","shortLead":"\"Ellenállásukat a szabadságukat és autonómiájukat korlátozó intézkedésekkel szemben messzemenően jogosnak tartjuk\" –...","id":"20201015_Kiallnak_az_Szinhaz__es_Filmmuveszeti_Egyetemert_az_ELTE_BTK_oktatoi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e4c254a1-127e-4da6-a1a9-3ea968e0bad3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21354fd5-6f5d-43e0-a3d7-a4f500784c81","keywords":null,"link":"/elet/20201015_Kiallnak_az_Szinhaz__es_Filmmuveszeti_Egyetemert_az_ELTE_BTK_oktatoi","timestamp":"2020. október. 15. 13:31","title":"Kiállnak az Színház- és Filmművészeti Egyetemért az ELTE BTK oktatói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8ad1cd4-33ba-413d-9e3e-d2d3c4b0953e","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Kezdődnek a szlovén és a magyar villamosrendszert összekötő vezeték munkálatai.\r

","shortLead":"Kezdődnek a szlovén és a magyar villamosrendszert összekötő vezeték munkálatai.\r

","id":"20201015_Orban_es_Jansa_letettek_egy_20_eve_huzodo_projekt_alapkovet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c8ad1cd4-33ba-413d-9e3e-d2d3c4b0953e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf67a441-fb3c-4e33-9a13-3700ea6830af","keywords":null,"link":"/kkv/20201015_Orban_es_Jansa_letettek_egy_20_eve_huzodo_projekt_alapkovet","timestamp":"2020. október. 15. 16:12","title":"Orbán és Jansa letették egy 20 éve húzódó projekt alapkövét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"808e4f94-cd1c-429a-90a4-3b82e34978e4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Jelentősen mérsékelik a központi kormányzati ünnepségeket, és erre kérik az önkormányzatokat is. ","shortLead":"Jelentősen mérsékelik a központi kormányzati ünnepségeket, és erre kérik az önkormányzatokat is. ","id":"20201014_Operativ_torzs_oktober_23","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=808e4f94-cd1c-429a-90a4-3b82e34978e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b69c1405-5901-4ed3-84e1-576ded4df9d6","keywords":null,"link":"/itthon/20201014_Operativ_torzs_oktober_23","timestamp":"2020. október. 14. 12:01","title":"Operatív törzs: Csak a zászlófelvonást és a díjátadást tartják meg október 23-án","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0378134c-e3ac-40d4-92da-4e27ccf6784b","c_author":"EUrologus","category":"gazdasag","description":"Az Európai Befektetési Bank 5,1 milliárd eurót hagyott jóvá a Covid–19-járvány kapcsán egyes szektorok ellenálló képességének növelésére, tiszta energiára, vasúti közlekedésre és városfejlesztésre. Az uniós tagállamok a járvány kitörése után állapodtak meg abban, hogy a bank 540 milliárd eurós finanszírozást nyújthat. A mostani döntés az első lépés ennek megvalósítása felé.","shortLead":"Az Európai Befektetési Bank 5,1 milliárd eurót hagyott jóvá a Covid–19-járvány kapcsán egyes szektorok ellenálló...","id":"20201014_51_milliard_eurot_mozgosit_az_EBB_a_gazdasag_ellenallobba_tetele_erdekeben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0378134c-e3ac-40d4-92da-4e27ccf6784b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b98de31-1fb0-4133-b448-3f1568e72232","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201014_51_milliard_eurot_mozgosit_az_EBB_a_gazdasag_ellenallobba_tetele_erdekeben","timestamp":"2020. október. 14. 17:45","title":"5,1 milliárd eurót mozgósít az EU bankja a gazdaság ellenálló képességének növelésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]