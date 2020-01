Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"43b858c2-c2cc-49b4-8c84-d3a34c9e31be","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Még tavaly novemberben hallgatták ki őket.","shortLead":"Még tavaly novemberben hallgatták ki őket.","id":"20200127_borkai_zsolt_ugy_gyanusitott_kihallgatas_rendorseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=43b858c2-c2cc-49b4-8c84-d3a34c9e31be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08bdef52-93e0-4095-8c45-bc4a89bf93a2","keywords":null,"link":"/itthon/20200127_borkai_zsolt_ugy_gyanusitott_kihallgatas_rendorseg","timestamp":"2020. január. 27. 15:53","title":"Öt gyanúsítottja van a Borkai körüli ügyeknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5ec203d-5495-4120-beff-93fabdc84cdc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szeretnék, hogy a babák a világ sokféleségét tükrözzék.","shortLead":"Szeretnék, hogy a babák a világ sokféleségét tükrözzék.","id":"20200128_Kopasz_vitiligos_Barbie_es_hosszu_haju_Kennel_erzekenyit_tovabb_a_Mattel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c5ec203d-5495-4120-beff-93fabdc84cdc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c24ff60a-76bb-4dec-a069-9f48e3015d2a","keywords":null,"link":"/elet/20200128_Kopasz_vitiligos_Barbie_es_hosszu_haju_Kennel_erzekenyit_tovabb_a_Mattel","timestamp":"2020. január. 28. 14:17","title":"Kopasz Barbie-t és hosszú hajú Kent dob piacra a Mattel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ddbfd01c-be09-46ce-b5e4-f4b7857aad13","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20200129_Marabu_Feknyuz_Koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ddbfd01c-be09-46ce-b5e4-f4b7857aad13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc0fca60-2def-4c24-bce5-662f6d1e3305","keywords":null,"link":"/itthon/20200129_Marabu_Feknyuz_Koronavirus","timestamp":"2020. január. 29. 14:28","title":"Marabu Féknyúz: Koronavírus?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5a5151f-ba58-4e10-81c4-fe88bbdb6da9","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az újonnan kiépülő vasúti pálya 250-350 km/h-s sebességet is lehetővé tehet.","shortLead":"Az újonnan kiépülő vasúti pálya 250-350 km/h-s sebességet is lehetővé tehet.","id":"20200129_Gyorsvasut_epulhet_Budapest_es_Kolozsvar_kozott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b5a5151f-ba58-4e10-81c4-fe88bbdb6da9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10269dfc-64b3-40ec-89ce-b3419fa27c44","keywords":null,"link":"/kkv/20200129_Gyorsvasut_epulhet_Budapest_es_Kolozsvar_kozott","timestamp":"2020. január. 29. 08:05","title":"Gyorsvasút épülhet Budapest és Kolozsvár között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9f4c941-f22c-4700-8837-8f5595170fa5","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Márciustól kezdik telepíteni az új berendezéseket.","shortLead":"Márciustól kezdik telepíteni az új berendezéseket.","id":"20200127_vandalbiztos_idojarasallo_automatakat_vesz_a_mav","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e9f4c941-f22c-4700-8837-8f5595170fa5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1728eda0-5f35-49b4-9113-3cbf815c77db","keywords":null,"link":"/kkv/20200127_vandalbiztos_idojarasallo_automatakat_vesz_a_mav","timestamp":"2020. január. 27. 16:11","title":"Vandálbiztos és időjárásálló automatákat vesz a MÁV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"926ab42d-9183-4c1b-bd91-cd15318933c7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Közzétették a vasárnapi tragédia áldozatainak a nevét, melyben a kosárlegenda és lánya is életét vesztette.","shortLead":"Közzétették a vasárnapi tragédia áldozatainak a nevét, melyben a kosárlegenda és lánya is életét vesztette.","id":"20200127_kobe_bryant_helikopter_baleset","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=926ab42d-9183-4c1b-bd91-cd15318933c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa76d4da-1065-4787-a71d-19db22ada034","keywords":null,"link":"/elet/20200127_kobe_bryant_helikopter_baleset","timestamp":"2020. január. 27. 19:41","title":"Kiderült, kik utaztak még Kobe Bryant lezuhant helikopterén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d74f2b75-c24c-4124-8946-57d1a2827e82","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több ismert kamuzós oldalon a Kínából eredő koronavírust vették alapul egy új \"hírhez\". Nagy butaságokat állítanak be, de így is sokan vannak, akik elhiszik, és megosztják a közösségi oldalakon és e-mailben. Ezzel viszont ők is a hazugság terjesztőivé válnak.\r

","shortLead":"Több ismert kamuzós oldalon a Kínából eredő koronavírust vették alapul egy új \"hírhez\". Nagy butaságokat állítanak be...","id":"20200128_kinai_koronavirus_alhir_kamuhir_konteo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d74f2b75-c24c-4124-8946-57d1a2827e82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56937ead-33dc-4972-882a-ae9e662f1fd3","keywords":null,"link":"/tudomany/20200128_kinai_koronavirus_alhir_kamuhir_konteo","timestamp":"2020. január. 28. 07:03","title":"Máris elkezdett terjedni a hazugság a koronavírusról – figyeljen oda, át akarják verni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70f43cec-bc5b-4d1f-9453-93e4abd72cfc","c_author":"Farkas Károly","category":"gazdasag","description":"Az Európai Unióban egyre csökken a szén felhasználása a villamosenergia-termelésben, mind több ország, - köztük hazánk is – jelenti be a végső határidőt a szénerőművek bezárására. A valóságban azonban az EU – és benne Magyarország - szénfelhasználása nem szűnik meg, csak elvándorol. Az elmúlt évtizedekben ugyanis egyre nőtt az unión kívüli országokból származó villamos energia exportja, és ez szinte teljes egészében fosszilis erőművekből, elsősorban rossz hatásfokú, olykor még a szovjet érából fennmaradt relikviákból származik.","shortLead":"Az Európai Unióban egyre csökken a szén felhasználása a villamosenergia-termelésben, mind több ország, - köztük hazánk...","id":"20200129_Tiszta_energiat_iger_a_kormany_de_csak_kiszervezik_a_szennyezesunket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=70f43cec-bc5b-4d1f-9453-93e4abd72cfc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f464aed-ad10-4ced-b9ae-517a887256e0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200129_Tiszta_energiat_iger_a_kormany_de_csak_kiszervezik_a_szennyezesunket","timestamp":"2020. január. 29. 05:58","title":"Tiszta energiát ígér a kormány, de csak kiszervezik a szennyezésünket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]