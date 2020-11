Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0dbded90-b347-4799-8bee-c9203ba14cb4","c_author":"Gergely Márton","category":"360","description":"Biden megválasztása nem gyógymód Amerikai bajaira, csak sebtapasz, Trump újraválasztása esetén pedig az a kérdés, mi lesz szakadék szélén álló Egyesült Államokkal. Vélemény.","shortLead":"Biden megválasztása nem gyógymód Amerikai bajaira, csak sebtapasz, Trump újraválasztása esetén pedig az a kérdés, mi...","id":"202044_a_joe_arossz_es_acsuf","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0dbded90-b347-4799-8bee-c9203ba14cb4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1c7c3a4-74ae-4320-8cac-4f964c3bf111","keywords":null,"link":"/360/202044_a_joe_arossz_es_acsuf","timestamp":"2020. október. 31. 11:00","title":"Gergely Márton: A Joe, a rossz és a csúf","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5068e9f-72e9-43c9-8ffb-2e68a341319b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Emberölési ügyben keresik Tukacs Teofilt és Árva Mercédeszt.","shortLead":"Emberölési ügyben keresik Tukacs Teofilt és Árva Mercédeszt.","id":"20201101_Ezt_a_ket_embert_keresik_a_pecsi_gyilkossag_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d5068e9f-72e9-43c9-8ffb-2e68a341319b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7de4b4fc-c84c-48ea-b778-b87d27576696","keywords":null,"link":"/itthon/20201101_Ezt_a_ket_embert_keresik_a_pecsi_gyilkossag_miatt","timestamp":"2020. november. 01. 09:53","title":"Ezt a két embert keresik a pécsi gyilkosság miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ff6b70c-bda4-464e-ba0f-a91b7721dda9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szlovákok ötven embert kértek az országos teszthez, de Szijjártó Péter nagyvonalú volt.","shortLead":"A szlovákok ötven embert kértek az országos teszthez, de Szijjártó Péter nagyvonalú volt.","id":"20201030_koronavirus_szlovakia_szijjarto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5ff6b70c-bda4-464e-ba0f-a91b7721dda9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"415b5988-d96d-4e10-bdcb-e282375b0a47","keywords":null,"link":"/itthon/20201030_koronavirus_szlovakia_szijjarto","timestamp":"2020. október. 30. 18:03","title":"Kétszáz egészségügyi dolgozót küldünk Szlovákiába tesztelni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68b990f0-81de-42b6-ac3a-eba1f03ecab3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"3878 új koronavírusost találtak az országban. ","shortLead":"3878 új koronavírusost találtak az országban. ","id":"20201101_69_koronavirusfertozott_halt_meg_egy_nap_alatt_Magyarorszagon_3878_uj_koronavirusost_tfovel_emelkedett_a_beazonositott_fertozottek_szama_es_elhunyt_69_kronikus_beteg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=68b990f0-81de-42b6-ac3a-eba1f03ecab3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fa3b9c6-4273-4c6f-b242-bf1ff30c9af0","keywords":null,"link":"/itthon/20201101_69_koronavirusfertozott_halt_meg_egy_nap_alatt_Magyarorszagon_3878_uj_koronavirusost_tfovel_emelkedett_a_beazonositott_fertozottek_szama_es_elhunyt_69_kronikus_beteg","timestamp":"2020. november. 01. 09:09","title":"69 koronavírus-fertőzött halt meg egy nap alatt Magyarországon ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85c723e9-210f-412b-8165-d409f5d91c0c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A skót színész 90 éves volt.","shortLead":"A skót színész 90 éves volt.","id":"20201031_Meghalt_Sean_Connery","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=85c723e9-210f-412b-8165-d409f5d91c0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7cd42bf-25ce-477e-b973-aac064bb17a1","keywords":null,"link":"/elet/20201031_Meghalt_Sean_Connery","timestamp":"2020. október. 31. 13:29","title":"Meghalt Sean Connery","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b46ccfc6-498a-4f92-8842-adffa26f1f41","c_author":"HVG","category":"360","description":"De van olyan világhírű bolt, amely egy folyón horgonyzó uszályon üzemel és olyan is, amelynek a tulajdonosa nélkül sosem jelent volna meg az Ulysses.","shortLead":"De van olyan világhírű bolt, amely egy folyón horgonyzó uszályon üzemel és olyan is, amelynek a tulajdonosa nélkül...","id":"202044_legendas_konyvesboltok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b46ccfc6-498a-4f92-8842-adffa26f1f41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1da5c3ee-4578-451c-add9-fc0bf9cb0db6","keywords":null,"link":"/360/202044_legendas_konyvesboltok","timestamp":"2020. október. 31. 13:00","title":"Legendás könyvesboltok, ahol Harry Potter született vagy a punk keresztanyja dolgozott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbef059a-40c4-4ea6-96dc-89f73b508714","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A neves németországi független szervezet több szempontot is vizsgáló értékelésében nyolc víruskergető ért el maximális pontszámot.","shortLead":"A neves németországi független szervezet több szempontot is vizsgáló értékelésében nyolc víruskergető ért el maximális...","id":"20201031_avtest_ertekeles_legjobb_windowsos_virusirtok_letoltes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fbef059a-40c4-4ea6-96dc-89f73b508714&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73a80cce-66fa-46d7-9fdb-7ca613a39a1e","keywords":null,"link":"/tudomany/20201031_avtest_ertekeles_legjobb_windowsos_virusirtok_letoltes","timestamp":"2020. október. 31. 08:03","title":"Melyik most a legjobb vírusirtó Windowsra?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1f5e79c-fc05-42d1-9e90-42741881835d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az európai statisztika szerint 2018-ban a kontinens elitjébe tartoztunk ebben a kérdésben.","shortLead":"Az európai statisztika szerint 2018-ban a kontinens elitjébe tartoztunk ebben a kérdésben.","id":"20201030_korhaziagy_magyaroszag_europa_nemetorszag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a1f5e79c-fc05-42d1-9e90-42741881835d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb09a714-6c01-4b47-a632-c4eca0832f5b","keywords":null,"link":"/itthon/20201030_korhaziagy_magyaroszag_europa_nemetorszag","timestamp":"2020. október. 30. 21:45","title":"A koronavírus előtt meglepően jól állt Magyarország kórházi ágyakban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]