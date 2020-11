Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"61c926d2-7f44-498b-a605-0261bd46047a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Keddtől elérhető a Magyar Nemzeti Levéltár I. világháborús gyűjteménye. A Nagy Háború hősi halottainak két adatbázisa három Intézmény: az Magyar Nemzeti Levéltár, a Honvédelmi Minisztériumhoz tartozó Hadtörténeti Intézet és Múzeum, valamint Budapest Főváros Levéltára összefogásával készült el és több mint 1,7 millió adatsort tartalmaz. A gyűjteményt adatvizualizáció, térkép és további tartalmak teszik még érdekesebbé.","shortLead":"Keddtől elérhető a Magyar Nemzeti Levéltár I. világháborús gyűjteménye. A Nagy Háború hősi halottainak két adatbázisa...","id":"20201103_I_vilaghaboru_hosi_halottak_adatbazisa_nagy_haboru_terkep","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=61c926d2-7f44-498b-a605-0261bd46047a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7222aca-8eee-46c0-a499-0bee290de461","keywords":null,"link":"/tudomany/20201103_I_vilaghaboru_hosi_halottak_adatbazisa_nagy_haboru_terkep","timestamp":"2020. november. 03. 15:33","title":"Elérhetővé vált az interneten az I. világháborús hősi halottak adatbázisa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a977762-99ba-419c-9b84-c8a145d47c8c","c_author":"Mester Csaba","category":"360","description":"A politizáló, fájdalmasan szókimondó karakteréről is híres kanadai–amerikai rocklegenda 45 évvel az után, hogy elkészítette, előállt Homegrown című albumával.","shortLead":"A politizáló, fájdalmasan szókimondó karakteréről is híres kanadai–amerikai rocklegenda 45 évvel az után...","id":"202044__neil_young__poszthippi_dalnok__azido_rostajan__privat_latlelet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1a977762-99ba-419c-9b84-c8a145d47c8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fd5f262-cf2d-475a-8ecd-3207b763a136","keywords":null,"link":"/360/202044__neil_young__poszthippi_dalnok__azido_rostajan__privat_latlelet","timestamp":"2020. november. 02. 17:00","title":"Az eltűnt idő nyomában járhatunk Neil Young új lemezét hallgatva","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6abdf2f4-23a3-4540-8e83-c44f7645357b","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Paks véget vetett a Budafok menetelésének. Eredmények az NB 1-ből. ","shortLead":"A Paks véget vetett a Budafok menetelésének. Eredmények az NB 1-ből. ","id":"20201101_Kiutotte_az_MTK_az_Ujpestet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6abdf2f4-23a3-4540-8e83-c44f7645357b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c91f8187-4423-4da2-b8f8-b9812105edfa","keywords":null,"link":"/sport/20201101_Kiutotte_az_MTK_az_Ujpestet","timestamp":"2020. november. 01. 18:41","title":"Kiütötte az MTK az Újpestet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"585e9b44-e195-4447-babc-b0f6973fe6c9","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A sejtes immunválasz kulcsfontosságú eleme lehet a vírus elleni védekezésnek. ","shortLead":"A sejtes immunválasz kulcsfontosságú eleme lehet a vírus elleni védekezésnek. ","id":"20201103_koronavirus_immunvalasz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=585e9b44-e195-4447-babc-b0f6973fe6c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dba73979-94a2-4712-85dc-3f11aff9b8f5","keywords":null,"link":"/tudomany/20201103_koronavirus_immunvalasz","timestamp":"2020. november. 03. 16:58","title":"Hat hónappal a koronavírus-fertőzés után is mutat a szervezet válaszreakciót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"A vádlottnak más alkalommal is volt dolga a rendőrséggel, szintén halálos baleset miatt.","shortLead":"A vádlottnak más alkalommal is volt dolga a rendőrséggel, szintén halálos baleset miatt.","id":"20201102_drog_kabitoszer_halalos_baleset_hegyeshalom","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d49653d3-efb3-420b-a7d2-66a4618b36e6","keywords":null,"link":"/cegauto/20201102_drog_kabitoszer_halalos_baleset_hegyeshalom","timestamp":"2020. november. 02. 08:42","title":"Öt évet kapott a férfi, aki bedrogozva halálos balesetet okozott az M1-esen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad6a542f-ce60-4bb9-a9a2-e56f8d0cd605","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A posztimpresszionista festő egészségi állapota régóta izgatja a tudományt: felmerült már, hogy bipoláris volt, epilepsziás, skizofrén, újabban pedig az derült ki, hogy nagyon durva alkoholmegvonási tünetei voltak.","shortLead":"A posztimpresszionista festő egészségi állapota régóta izgatja a tudományt: felmerült már, hogy bipoláris volt...","id":"20201103_Tobbszor_is_a_delirium_allapotaba_kerult_Van_Gogh_az_alkoholmegvonastol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ad6a542f-ce60-4bb9-a9a2-e56f8d0cd605&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15448ec2-173c-4a09-8db9-b1a49102ce40","keywords":null,"link":"/elet/20201103_Tobbszor_is_a_delirium_allapotaba_kerult_Van_Gogh_az_alkoholmegvonastol","timestamp":"2020. november. 03. 10:27","title":"Többször is a delírium állapotába került Van Gogh az alkoholmegvonástól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b38c9d4-0039-472f-a8ac-802de12b3234","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A mobilinternet mellett már korlátlan adatforgalmú vezetékes hozzáférés is elérhető a Telenornál a közép- és nagyvállalati ügyfelek számára – közölte kedden délelőtt a szolgáltató. A bérelt vonali megoldások szimmetrikus fel- és letöltési sebesség mellett magas rendelkezésre állást biztosítanak. A vállalat ezzel túllép eddigi szerepén, mostantól nem csak mobilszolgáltató.","shortLead":"A mobilinternet mellett már korlátlan adatforgalmú vezetékes hozzáférés is elérhető a Telenornál a közép- és...","id":"20201103_telenor_hiperline_vezetekes_internet_halozat_berelt_vonal_vpn","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7b38c9d4-0039-472f-a8ac-802de12b3234&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f204929-9b53-4348-b143-41f3e9576f16","keywords":null,"link":"/tudomany/20201103_telenor_hiperline_vezetekes_internet_halozat_berelt_vonal_vpn","timestamp":"2020. november. 03. 11:03","title":"Vezetékes internetszolgáltatást indított a Telenor a cégeknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c7fd885-cd5d-4afa-bd85-e84b0912765b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A miniatűr együléses villanyautó legnagyobb sebessége 7 km/h.","shortLead":"A miniatűr együléses villanyautó legnagyobb sebessége 7 km/h.","id":"20201102_gyerekeknek_szant_elektromos_auto_a_hyundaitol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1c7fd885-cd5d-4afa-bd85-e84b0912765b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba73f3ac-dc91-4d00-bea0-de843d17f057","keywords":null,"link":"/cegauto/20201102_gyerekeknek_szant_elektromos_auto_a_hyundaitol","timestamp":"2020. november. 02. 11:21","title":"Gyerekeknek szánt elektromos autó jött a Hyundaitól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]