Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b0af165e-30c1-4d78-b00f-7d76fe598f97","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Százból mindössze két ember érzi úgy az élete felénél, hogy ha mindent elölről kezdhetne, akkor sem változtatna semmin. Az idén jubiláló HVG Extra Pszichológia magazin felmérést végzett arról, hogy kiket érint leginkább az életközepi válság, és melyek a legszembetűnőbb jelei. ","shortLead":"Százból mindössze két ember érzi úgy az élete felénél, hogy ha mindent elölről kezdhetne, akkor sem változtatna semmin...","id":"20200524_Ha_ujrakezdhetnenk_az_eletunk_a_legtobben_mas_szakmat_valasztanank","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b0af165e-30c1-4d78-b00f-7d76fe598f97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"868cbc1d-7b50-42b4-a06d-053cb2c7fe72","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20200524_Ha_ujrakezdhetnenk_az_eletunk_a_legtobben_mas_szakmat_valasztanank","timestamp":"2020. május. 24. 20:15","title":"Ha újrakezdhetnénk az életünk, a legtöbben más szakmát választanánk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe81ed4b-460c-47f5-88c8-4e5ad9f78fc1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Elbeszélgette az időt. ","shortLead":"Elbeszélgette az időt. ","id":"20200524_Megsertette_a_kijarasi_korlatozasokat_az_osztrak_allamfo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fe81ed4b-460c-47f5-88c8-4e5ad9f78fc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ad3cde7-abbd-45db-9a6f-cf41f2146e1a","keywords":null,"link":"/vilag/20200524_Megsertette_a_kijarasi_korlatozasokat_az_osztrak_allamfo","timestamp":"2020. május. 24. 19:22","title":"Megsértette a kijárási korlátozásokat az osztrák államfő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56cb7364-ff25-429c-a1aa-edfbd76eb58a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A brit kormány 2023-ra Huawei-mentesítheti az 5G-s mobilhálózatokat. Januárban még zöld lámpát villantottak a Huaweinek.","shortLead":"A brit kormány 2023-ra Huawei-mentesítheti az 5G-s mobilhálózatokat. Januárban még zöld lámpát villantottak a Huaweinek.","id":"20200525_huawei_egyesult_kiralysag_5g_halozat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=56cb7364-ff25-429c-a1aa-edfbd76eb58a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93e3dc9d-12e4-4e24-babb-cec57f1ddfda","keywords":null,"link":"/tudomany/20200525_huawei_egyesult_kiralysag_5g_halozat","timestamp":"2020. május. 25. 12:03","title":"Financial Times: Meggondolhatták magukat a britek, teljesen kizárhatják a Huaweit az 5G-ből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f78a707-5289-471f-8b4e-ed68f57db1f9","c_author":"HVG","category":"360","description":"Háromévi jegelés után az Alkotmánybíróság ismét napirendjére vette a HVG 2014-es karácsonyi számával kapcsolatos beadványt, amelyet első, másod- és harmadfokon is elutasítottak a bíróságok. ","shortLead":"Háromévi jegelés után az Alkotmánybíróság ismét napirendjére vette a HVG 2014-es karácsonyi számával kapcsolatos...","id":"202021__hvgcimlap__alkotmanybirosag__ekes__nagy_haracsony","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2f78a707-5289-471f-8b4e-ed68f57db1f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f71513c-5098-47fa-96b8-06fa1a212406","keywords":null,"link":"/360/202021__hvgcimlap__alkotmanybirosag__ekes__nagy_haracsony","timestamp":"2020. május. 25. 14:00","title":"Újra téma az Alkotmánybíróságon a HVG 2014-es Nagy Harácsony-címlapja ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"607cafc0-6d23-43f1-8a87-13c1d7819400","c_author":"Samsung","category":"brandchannel","description":"A világjárvány miatti korlátozásokon ugyan már lazítottak hazánkban is, ám ennek ellenére jelentősen felértékelődött az otthoni szórakoztató-elektronikai gépparkunk. A korlátozások időszakában ez jelenti a kulcsot a tanuláshoz, a kikapcsolódáshoz, de a barátainkkal, családtagjainkkal való „találkozáshoz” is. Lássuk, milyen lehetőségek közül válogathatunk.\r

","shortLead":"A világjárvány miatti korlátozásokon ugyan már lazítottak hazánkban is, ám ennek ellenére jelentősen felértékelődött...","id":"samsungbch_20200508_karanten_koronavirus_jarvany_otthon_szorakozas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=607cafc0-6d23-43f1-8a87-13c1d7819400&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1166e54a-0486-4438-8cb9-1223a784bd96","keywords":null,"link":"/brandchannel/samsungbch_20200508_karanten_koronavirus_jarvany_otthon_szorakozas","timestamp":"2020. május. 25. 12:30","title":"Aranykorukat élik az online játékok, de másra is hatott a világjárvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Samsung Electronics Magyar Zrt.","c_partnerlogo":"2c0ec50a-f6ed-4bd1-95d8-7983a8d77fc7","c_partnertag":"Samsung"},{"available":true,"c_guid":"136334ab-2fa8-4553-abfb-d36ec9588fff","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ha megszűnik a veszélyhelyzet, akkor lehet menni a lejárt személyiket vagy forgalmi engedélyeket megújíttatni.","shortLead":"Ha megszűnik a veszélyhelyzet, akkor lehet menni a lejárt személyiket vagy forgalmi engedélyeket megújíttatni.","id":"20200526_veszelyhelyzet_varga_judit","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=136334ab-2fa8-4553-abfb-d36ec9588fff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e36aec0-3e4a-459d-a206-bb7ca818cd4d","keywords":null,"link":"/itthon/20200526_veszelyhelyzet_varga_judit","timestamp":"2020. május. 26. 14:44","title":"Varga Judit: Június 20-án szűnhet meg a veszélyhelyzet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a63d802-abfa-4bf0-8695-1d3c0e5f8fe0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Június 2-tól újra szerveznek elsősegélyvizsgákat és felkészítő tanfolyamokat.","shortLead":"Június 2-tól újra szerveznek elsősegélyvizsgákat és felkészítő tanfolyamokat.","id":"20200525_jogositvany_elsosegely_vizsga_voroskereszt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9a63d802-abfa-4bf0-8695-1d3c0e5f8fe0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8dd4f40-a6c2-4ac4-8918-9b6889cde74d","keywords":null,"link":"/itthon/20200525_jogositvany_elsosegely_vizsga_voroskereszt","timestamp":"2020. május. 25. 18:12","title":"Újraindulnak a jogosítványhoz szükséges elsősegélynyújtó vizsgák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2243fb85-30de-4cbf-adcd-3ebe0febf961","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A cég tulajdonosának 10 ezer lejes (nagyjából 723 ezer forintos) büntetést kell fizetnie a történtek miatt.","shortLead":"A cég tulajdonosának 10 ezer lejes (nagyjából 723 ezer forintos) büntetést kell fizetnie a történtek miatt.","id":"20200525_koronavirus_romania_ceg_fagylalt_fagyasztott_zoldseg_vedofelszereles_birsag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2243fb85-30de-4cbf-adcd-3ebe0febf961&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3696e782-422c-4151-ab0f-b5d47acc4f86","keywords":null,"link":"/kkv/20200525_koronavirus_romania_ceg_fagylalt_fagyasztott_zoldseg_vedofelszereles_birsag","timestamp":"2020. május. 25. 06:45","title":"Koronavírusos lett egy romániai cég 27 alkalmazottja, mert nem viselték a védőfelszerelést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]