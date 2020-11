Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ff022038-ec95-4de3-ab91-abbe63c29912","c_author":"Herczeg Eszter - Tóta W. Árpád","category":"nagyitas","description":"Sok minden történt november hetedikéken, kezdve a Nagy Októberivel, és aztán ahhoz igazítva jött a többi. 1951. november hetedikén veszi fel Sztálin nevét az első magyar mesterséges város, megfeszített építőmunka után, illetve a sűrűjében. A település tíz évvel később, kevésbé ünnepélyes keretek között szabadul meg a szovjet diktátor nevétől, és azóta Dunaújvárosként ismerjük. A HVG az oFFTOURS szervezésében ismerkedett meg a várossal.","shortLead":"Sok minden történt november hetedikéken, kezdve a Nagy Októberivel, és aztán ahhoz igazítva jött a többi. 1951...","id":"20201107_Dunaujvaros_nagyitas_kepgaleria","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ff022038-ec95-4de3-ab91-abbe63c29912&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2adfc188-3c94-4ccb-bebb-295a99bf7b19","keywords":null,"link":"/nagyitas/20201107_Dunaujvaros_nagyitas_kepgaleria","timestamp":"2020. november. 07. 14:00","title":"Sztálin halott, a város él – Nagyítás képgaléria","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a806878d-8a4b-41e1-8436-a14916bf263d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Mintegy 3000 tesztelési helyet állítottak fel. ","shortLead":"Mintegy 3000 tesztelési helyet állítottak fel. ","id":"20201107_Elindult_a_teszteles_masodik_kore_Szlovakiaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a806878d-8a4b-41e1-8436-a14916bf263d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1415f5c9-341b-46d5-aab2-8041f164faff","keywords":null,"link":"/itthon/20201107_Elindult_a_teszteles_masodik_kore_Szlovakiaban","timestamp":"2020. november. 07. 18:41","title":"Elindult az országos tesztelés második köre Szlovákiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d13d927-3d61-4ba7-a1ae-3039fa7f6df7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az amerikai gazdaságban 636 ezerrel nőtt azoknak a száma, akik októberben munkát kaptak. ","shortLead":"Az amerikai gazdaságban 636 ezerrel nőtt azoknak a száma, akik októberben munkát kaptak. ","id":"20201107_Lassan_ugyan_de_valamicsket_javult_a_helyzet_az_amerikai_munkaeropiacon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9d13d927-3d61-4ba7-a1ae-3039fa7f6df7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c1aa0b4-0d22-4cc7-9843-03331b946346","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201107_Lassan_ugyan_de_valamicsket_javult_a_helyzet_az_amerikai_munkaeropiacon","timestamp":"2020. november. 07. 14:01","title":"Lassan ugyan, de javul a helyzet az amerikai munkaerőpiacon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"274bbd9c-1fcb-44ec-9264-05527bd3b2d5","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A hirado.hu-n mások most a hírek, mint bárhol máshol a világban. ","shortLead":"A hirado.hu-n mások most a hírek, mint bárhol máshol a világban. ","id":"20201108_Ha_csak_a_kozmedia_portaljarol_tajekozodik_tovabbra_sem_fogja_megtudni_kit_valasztottak_meg_elnoknek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=274bbd9c-1fcb-44ec-9264-05527bd3b2d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d497d45-8218-47e6-8de2-63ca279d34ff","keywords":null,"link":"/kkv/20201108_Ha_csak_a_kozmedia_portaljarol_tajekozodik_tovabbra_sem_fogja_megtudni_kit_valasztottak_meg_elnoknek","timestamp":"2020. november. 08. 13:38","title":"A közmédia portálján Orbán gratulációja a legerősebb hír Biden győzelméről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07bf5d60-f479-4154-9c89-c66250734bae","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hol máshol, mint a Twitteren jelentette meg. ","shortLead":"Hol máshol, mint a Twitteren jelentette meg. ","id":"20201107_Ezzel_a_videoval_koszont_be_az_uj_amerikai_elnok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=07bf5d60-f479-4154-9c89-c66250734bae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec8849be-ea86-40dd-80bf-e47ef8a98489","keywords":null,"link":"/elet/20201107_Ezzel_a_videoval_koszont_be_az_uj_amerikai_elnok","timestamp":"2020. november. 07. 18:07","title":"Ezzel a videóval köszönt be az új amerikai elnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"117da58b-d367-42e1-9df9-eacb5d15878c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Megvolt a szokásos szombati számhúzás. ","shortLead":"Megvolt a szokásos szombati számhúzás. ","id":"20201107_Az_otos_lotto_szamait_is_kihuztak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=117da58b-d367-42e1-9df9-eacb5d15878c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d486b24d-5fd0-43aa-8388-e5136673df35","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201107_Az_otos_lotto_szamait_is_kihuztak","timestamp":"2020. november. 07. 19:54","title":"Az ötös lottó számait is kihúzták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d6039db-4b63-4f27-af5c-baab93db7a14","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Átalakítani tervezik a kórházi ellátást az országban. A döntés előtt érvénytelenített több tucat, a nyár végén, kora ősszel meghirdetett kórházigazgatói és gazdasági vezetői pályázatot a szaktárca az elmúlt napokban - értesült a Népszava.","shortLead":"Átalakítani tervezik a kórházi ellátást az országban. A döntés előtt érvénytelenített több tucat, a nyár végén, kora...","id":"20201107_Nepszava_ervenytelenitettek_a_korhazigazgatoi_palyazatokat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0d6039db-4b63-4f27-af5c-baab93db7a14&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"891005bf-b2e0-46c1-89da-79fec8811886","keywords":null,"link":"/itthon/20201107_Nepszava_ervenytelenitettek_a_korhazigazgatoi_palyazatokat","timestamp":"2020. november. 07. 13:20","title":"Népszava: érvénytelenítették a kórházigazgatói pályázatokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"864f20b4-6ca1-4550-877e-a73564547a62","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Orbán Viktor miniszterelnök és Rogán Antal miniszter vasárnap tárgyalt a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnökével, Parragh Lászlóval. ","shortLead":"Orbán Viktor miniszterelnök és Rogán Antal miniszter vasárnap tárgyalt a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnökével...","id":"20201108_Orban_Most_egeszsegugyi_dontesek_majd_gazdasagi_intezkedesek_jonnek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=864f20b4-6ca1-4550-877e-a73564547a62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a4b8682-c6f1-4d51-8fcc-7d3fa69aecfc","keywords":null,"link":"/kkv/20201108_Orban_Most_egeszsegugyi_dontesek_majd_gazdasagi_intezkedesek_jonnek","timestamp":"2020. november. 08. 12:13","title":"Orbán: Most egészségügyi döntések, majd gazdasági intézkedések jönnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]