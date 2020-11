Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"35c41104-d025-48b2-8d6b-202478d0c5c9","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Várhatóan ugyanúgy 20 dollár lesz a koronavírus elleni vakcina, mint az influenzaoltás.","shortLead":"Várhatóan ugyanúgy 20 dollár lesz a koronavírus elleni vakcina, mint az influenzaoltás.","id":"20201106_koronavirus_vakcina_uzlet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=35c41104-d025-48b2-8d6b-202478d0c5c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fdccabdf-3b6c-4b38-af59-f7d03181feb4","keywords":null,"link":"/kkv/20201106_koronavirus_vakcina_uzlet","timestamp":"2020. november. 06. 17:43","title":"Tízmilliárd dolláros üzlet a koronavírus elleni vakcina","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a228823-2f48-4b42-8835-d335813e2da9","c_author":"Balla Györgyi","category":"gazdasag","description":"Az elektorok december 14-én szavaznak. Addig mehet a politikai purparlé.","shortLead":"Az elektorok december 14-én szavaznak. Addig mehet a politikai purparlé.","id":"20201107_Fulke_Legkesobb_december_14en_lesz_elnoke_Amerikanak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5a228823-2f48-4b42-8835-d335813e2da9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0c98bd6-aebe-40e2-9290-0638b5e267b0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201107_Fulke_Legkesobb_december_14en_lesz_elnoke_Amerikanak","timestamp":"2020. november. 07. 16:00","title":"Fülke: Hosszú az út még az elnökválasztás után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abb43e53-c3b1-4310-8fe4-b4767400a451","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"vilag","description":"Eldőlni látszik: Joe Biden a levélszavazatokkal ledolgozta a hátrányát Pennsylvaniában, és az ottani 20 elektorral túljut a győzelemhez szükséges 270-es határon. A hivatalos eredményekre azért még várni kell.","shortLead":"Eldőlni látszik: Joe Biden a levélszavazatokkal ledolgozta a hátrányát Pennsylvaniában, és az ottani 20 elektorral...","id":"20201106_Joe_Biden_Pennsylvania_amerikai_elnok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=abb43e53-c3b1-4310-8fe4-b4767400a451&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6596e41b-5558-4d93-9a6e-f7b8b3be0a18","keywords":null,"link":"/vilag/20201106_Joe_Biden_Pennsylvania_amerikai_elnok","timestamp":"2020. november. 06. 14:54","title":"Joe Biden vezet Pennsylvaniában is, ő lehet a következő amerikai elnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e56a5afe-28a2-4f0d-aef3-534e4c1b3fc0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Miközben azt is nehéz eldönteni, ki a háziorvosa egy hajléktalannak, aki mintavételre küldheti. ","shortLead":"Miközben azt is nehéz eldönteni, ki a háziorvosa egy hajléktalannak, aki mintavételre küldheti. ","id":"20201107_Ket_negativ_koronavirusteszttel_lehet_csak_atmeneti_szallokra_bekerulni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e56a5afe-28a2-4f0d-aef3-534e4c1b3fc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7bd05c57-3e4e-4030-a433-2356bb6a8aab","keywords":null,"link":"/itthon/20201107_Ket_negativ_koronavirusteszttel_lehet_csak_atmeneti_szallokra_bekerulni","timestamp":"2020. november. 07. 21:18","title":"Két negatív koronavírusteszttel lehet csak az átmeneti szállókra bekerülni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75fcafdc-e783-4d5d-aa47-a79afac8536d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A városban három háziorvos kapta el a koronavírust. Egy kollégájuk nemrég elhunyt, így nagyon nehéz megszervezni a helyiek ellátását.","shortLead":"A városban három háziorvos kapta el a koronavírust. Egy kollégájuk nemrég elhunyt, így nagyon nehéz megszervezni...","id":"20201107_Csornan_harom_orvos_koronavirusos_egy_meghalt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=75fcafdc-e783-4d5d-aa47-a79afac8536d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d1db07d-3c56-4be3-8936-e12f15482334","keywords":null,"link":"/itthon/20201107_Csornan_harom_orvos_koronavirusos_egy_meghalt","timestamp":"2020. november. 07. 12:51","title":"Csornán három orvos koronavírusos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c057ca13-8eb4-4355-a8f5-6bdde628d324","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kórházban 5612 koronavírusos beteget ápolnak.\r

","shortLead":"Kórházban 5612 koronavírusos beteget ápolnak.\r

","id":"20201107_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19_halalos_aldozatok_statisztika","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c057ca13-8eb4-4355-a8f5-6bdde628d324&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8dea649e-e496-4103-9ca5-fe33e9dfa882","keywords":null,"link":"/itthon/20201107_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19_halalos_aldozatok_statisztika","timestamp":"2020. november. 07. 09:30","title":"107 újabb áldozata van a járványnak, több mint 5 ezer új fertőzöttet találtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6670a2c-71b4-4f3c-8b4d-060e67289afb","c_author":"Murányi Gábor","category":"360","description":"1950-től 1988-ig a nagy október kitörésének évfordulóján Magyarország úgy tett, mintha „szabad köztársaságként” szintén részese lett volna a nagy Oroszország kovácsolta – a szovjet himnuszban megénekelt – frigynek.","shortLead":"1950-től 1988-ig a nagy október kitörésének évfordulóján Magyarország úgy tett, mintha „szabad köztársaságként” szintén...","id":"202045__november_7__kitarto_unnepnap__bevasaroltak__kezdet_es_vegelgyengules","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a6670a2c-71b4-4f3c-8b4d-060e67289afb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88a6e9fa-8ade-4be3-a10c-c9cfbe8d15e1","keywords":null,"link":"/360/202045__november_7__kitarto_unnepnap__bevasaroltak__kezdet_es_vegelgyengules","timestamp":"2020. november. 07. 13:30","title":"Gorenje-turizmus, használtautó-piac: végképp karikatúra lett az utolsó \"ünnepi\" november 7.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de39147a-bc53-4a5c-8795-4126bfa922c5","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Donald Trump nem akarja elismerni a vereséget. ","shortLead":"Donald Trump nem akarja elismerni a vereséget. ","id":"20201107_Trump_visszatert_a_Feher_Hazba_de_nem_azert_hogy_Bidennel_talalkozzon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=de39147a-bc53-4a5c-8795-4126bfa922c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"977d6270-91f0-436e-8f8f-dcb4e6ee9801","keywords":null,"link":"/vilag/20201107_Trump_visszatert_a_Feher_Hazba_de_nem_azert_hogy_Bidennel_talalkozzon","timestamp":"2020. november. 07. 21:55","title":"Trump visszatért a Fehér Házba, de nem azért, hogy Bidennel találkozzon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]