[{"available":true,"c_guid":"c30cb5aa-79e1-47bf-9d33-b9d2d900bf91","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A vérhígítóként is használt aszpirin Covid–19 elleni hatását is vizsgálja az eddigi egyik legnagyobb olyan brit kutatás, amely a betegség potenciális gyógymódjait akarja feltárni.","shortLead":"A vérhígítóként is használt aszpirin Covid–19 elleni hatását is vizsgálja az eddigi egyik legnagyobb olyan brit...","id":"20201106_aszpirin_koronavirus_gyogyszer_kiserlet_recovery","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c30cb5aa-79e1-47bf-9d33-b9d2d900bf91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f196e8e-9f6f-4c7e-9d86-028a20cfc768","keywords":null,"link":"/tudomany/20201106_aszpirin_koronavirus_gyogyszer_kiserlet_recovery","timestamp":"2020. november. 06. 17:03","title":"Újabb gyógyszer jött be a képbe, ami segíthet a koronavírusos betegek kezelésében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"117da58b-d367-42e1-9df9-eacb5d15878c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Megvolt a szokásos szombati számhúzás. ","shortLead":"Megvolt a szokásos szombati számhúzás. ","id":"20201107_Az_otos_lotto_szamait_is_kihuztak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=117da58b-d367-42e1-9df9-eacb5d15878c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d486b24d-5fd0-43aa-8388-e5136673df35","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201107_Az_otos_lotto_szamait_is_kihuztak","timestamp":"2020. november. 07. 19:54","title":"Az ötös lottó számait is kihúzták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"acac8853-dbda-40b4-9ed3-e132b5935ca3","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Erre figyelmeztetett az osztrák közegészségügyi intézet. Az osztrák egészségügyi miniszter szerint pedig mindenkinek csökkentenie kell kontaktusai számát.","shortLead":"Erre figyelmeztetett az osztrák közegészségügyi intézet. Az osztrák egészségügyi miniszter szerint pedig mindenkinek...","id":"20201106_koronavirus_ausztria_intenziv_agyak_betelnek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=acac8853-dbda-40b4-9ed3-e132b5935ca3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d3d39fc-454f-41a8-8cce-4afbc25068fc","keywords":null,"link":"/vilag/20201106_koronavirus_ausztria_intenziv_agyak_betelnek","timestamp":"2020. november. 06. 18:01","title":"November közepére telítődhetnek koronavírus-fertőzöttekkel az intenzív ágyak Ausztriában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84f5c888-9bfe-4b18-ab3c-fd70049e48c3","c_author":"Fekő Ádám","category":"itthon","description":"Az ellenzék tavasszal azért nem szavazta meg a felhatalmazási törvényt, mert nem volt benne időkorlát. Ez most belekerült, így ők is máshogy állnak hozzá. Igaz, erős garanciákat is kértek a kormánytól. A hvg.hu az összes ellenzéki pártot megkereste.","shortLead":"Az ellenzék tavasszal azért nem szavazta meg a felhatalmazási törvényt, mert nem volt benne időkorlát. Ez most...","id":"20201106_Kritikakkal_de_tamogatja_az_ellenzek_a_veszhelyzet_90_napos_meghosszabbitasat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=84f5c888-9bfe-4b18-ab3c-fd70049e48c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17edf6ed-2703-49bf-adf1-4f440cd5cc5c","keywords":null,"link":"/itthon/20201106_Kritikakkal_de_tamogatja_az_ellenzek_a_veszhelyzet_90_napos_meghosszabbitasat","timestamp":"2020. november. 06. 13:24","title":"Kritikákkal, de támogathatja az ellenzék a vészhelyzet 90 napos meghosszabbítását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"037d155f-8fba-4232-9c95-643a532b3d99","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem intenzíves betegeket kezelnek.","shortLead":"Nem intenzíves betegeket kezelnek.","id":"20201106_Semmelweis_Egyetem_Nem_a_lelegeztetogepekkel_dolgoznak_a_pszichiaterek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=037d155f-8fba-4232-9c95-643a532b3d99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d7e9827-6d57-40f2-8d1d-5953965b253f","keywords":null,"link":"/itthon/20201106_Semmelweis_Egyetem_Nem_a_lelegeztetogepekkel_dolgoznak_a_pszichiaterek","timestamp":"2020. november. 06. 11:53","title":"Semmelweis Egyetem: Nem a lélegeztetőgépekkel dolgoznak a pszichiáterek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed58497f-5f50-43f0-a82d-77a829278cff","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nemrég jelent meg a Samsung Galaxy S20 jóárasított változata, a Galaxy S20 Fan Edition (rajongói kiadás) névre keresztelt készülék. Lehet, hogy a Galaxy Note20-nak is lesz hasonló változata?","shortLead":"Nemrég jelent meg a Samsung Galaxy S20 jóárasított változata, a Galaxy S20 Fan Edition (rajongói kiadás) névre...","id":"20201106_samsung_galaxy_note20_fe_olcsobb_kiadas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ed58497f-5f50-43f0-a82d-77a829278cff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70b390ec-4468-428a-8911-736f7dabf20f","keywords":null,"link":"/tudomany/20201106_samsung_galaxy_note20_fe_olcsobb_kiadas","timestamp":"2020. november. 06. 18:03","title":"Véletlen? Elírás? Van itt valami egy olcsóbbnak tűnő Samsung csúcsmobilról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d13d927-3d61-4ba7-a1ae-3039fa7f6df7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az amerikai gazdaságban 636 ezerrel nőtt azoknak a száma, akik októberben munkát kaptak. ","shortLead":"Az amerikai gazdaságban 636 ezerrel nőtt azoknak a száma, akik októberben munkát kaptak. ","id":"20201107_Lassan_ugyan_de_valamicsket_javult_a_helyzet_az_amerikai_munkaeropiacon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9d13d927-3d61-4ba7-a1ae-3039fa7f6df7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c1aa0b4-0d22-4cc7-9843-03331b946346","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201107_Lassan_ugyan_de_valamicsket_javult_a_helyzet_az_amerikai_munkaeropiacon","timestamp":"2020. november. 07. 14:01","title":"Lassan ugyan, de javul a helyzet az amerikai munkaerőpiacon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c8711bc-ce86-49a5-a73b-3d1843a58c7c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nem biztosíthatók az oktatás feltételei, ezért február 1-ig nem folytatható oktatási tevékenység az egyetemen - áll egy pénteki levélben. Az épületek november 9-től \"oktatási tevékenység és kollégiumi lakhatás tekintetében\" zárva tartanak.","shortLead":"Nem biztosíthatók az oktatás feltételei, ezért február 1-ig nem folytatható oktatási tevékenység az egyetemen - áll...","id":"20201106_szfe_szinhaz_es_filmmuveszeti_egyetem_szarka_gabor_kancellar_megtiltotta_az_oktatast","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3c8711bc-ce86-49a5-a73b-3d1843a58c7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fb6f0bb-5b04-442d-9ee8-e4d1b1248fbc","keywords":null,"link":"/kultura/20201106_szfe_szinhaz_es_filmmuveszeti_egyetem_szarka_gabor_kancellar_megtiltotta_az_oktatast","timestamp":"2020. november. 06. 19:23","title":"Megtiltotta az oktatást az SZFE-n az el nem ismert kuratórium","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]