Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a00599ba-c7b5-4180-a27e-05dff92da2ce","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hol volt, hol nem volt, voltak olyan idők, amikor a Sony Ericsson olyan eszközöket készített, amelyek messze megelőzték korukat. Ilyen volt például a VAIO márkájú okostelefon, amelyről csak pletykáltak annak idején, nemrégiben viszont törölt prototípusként került napvilágra.","shortLead":"Hol volt, hol nem volt, voltak olyan idők, amikor a Sony Ericsson olyan eszközöket készített, amelyek messze megelőzték...","id":"20201108_sony_ericsson_vaio_telefon_torolt_prototipus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a00599ba-c7b5-4180-a27e-05dff92da2ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33330bab-bd6a-42c6-a494-398d6050df2d","keywords":null,"link":"/tudomany/20201108_sony_ericsson_vaio_telefon_torolt_prototipus","timestamp":"2020. november. 08. 08:03","title":"Óriási siker lehetett volna, mégsem küldték piacra a VAIO telefont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ee61f95-8902-4e38-82eb-a7862249434b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az emberierőforrás-miniszter elrendelte, hogy keddtől minden halasztható műtétet fel kell függeszteni és az összes kórháznak fogadnia kell a koronavírusos betegeket. Emellett a kórházi ágyak 40 százalékát a fertőzöttek gyógyítására kell felhasználni vagy fenntartani.","shortLead":"Az emberierőforrás-miniszter elrendelte, hogy keddtől minden halasztható műtétet fel kell függeszteni és az összes...","id":"20201107_Keddtol_minden_korhaz_fogad_covidos_betegeket_az_osszes_halaszthato_mutetet_felfuggesztik","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7ee61f95-8902-4e38-82eb-a7862249434b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b10682ce-3a16-4665-9271-f9709aef6c8b","keywords":null,"link":"/itthon/20201107_Keddtol_minden_korhaz_fogad_covidos_betegeket_az_osszes_halaszthato_mutetet_felfuggesztik","timestamp":"2020. november. 07. 11:52","title":"Keddtől szinte minden kórház fogad covidos betegeket, az összes halasztható műtét elvégzését felfüggesztik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"117da58b-d367-42e1-9df9-eacb5d15878c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Megvolt a szokásos szombati számhúzás. ","shortLead":"Megvolt a szokásos szombati számhúzás. ","id":"20201107_Az_otos_lotto_szamait_is_kihuztak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=117da58b-d367-42e1-9df9-eacb5d15878c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d486b24d-5fd0-43aa-8388-e5136673df35","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201107_Az_otos_lotto_szamait_is_kihuztak","timestamp":"2020. november. 07. 19:54","title":"Az ötös lottó számait is kihúzták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90e9b113-d330-4155-8167-ba2c3c90be07","c_author":"Dobos Emese","category":"gazdasag.zhvg","description":"A hazai közétkeztetés igen kevés pénzből gazdálkodik, ám a szakértők szerint ennek nem kellene megakadályoznia azt, hogy egészségesebb, akár bioélelmiszereket használjanak fel az ételek elkészítésénél. Ehhez elsősorban a beszerzési módokon kellene változtatni, de jó lenne átalakítani a fogyasztók ízlését is.","shortLead":"A hazai közétkeztetés igen kevés pénzből gazdálkodik, ám a szakértők szerint ennek nem kellene megakadályoznia azt...","id":"20201107_okomenza_kozetkeztetes_fenntarthatosag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=90e9b113-d330-4155-8167-ba2c3c90be07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74c0c1d7-6d9a-4a85-8aec-1a59136da957","keywords":null,"link":"/zhvg/20201107_okomenza_kozetkeztetes_fenntarthatosag","timestamp":"2020. november. 07. 11:00","title":"Kőbe van vésve, hogy a menza csak egészségtelen lehet?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45ce8073-db56-46cf-8040-306694f72bc5","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A miniszterelnök a vasárnapot a gazdasági kamara elnökével indította. ","shortLead":"A miniszterelnök a vasárnapot a gazdasági kamara elnökével indította. ","id":"20201108_Orban_Viktor_a_jarvany_elleni_vedekezes_gazdasagi_vonatkozasairol_targyalt_Parragh_Laszloval","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=45ce8073-db56-46cf-8040-306694f72bc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e77e9e21-43f9-43c1-8b97-ca5ca0c0eaef","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201108_Orban_Viktor_a_jarvany_elleni_vedekezes_gazdasagi_vonatkozasairol_targyalt_Parragh_Laszloval","timestamp":"2020. november. 08. 09:40","title":"Orbán Viktor a járvány elleni védekezés gazdasági vonatkozásairól tárgyalt Parragh Lászlóval","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a085d65-f05f-4929-a4eb-981f5af8337a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelek szerint a Huawei-nek megtetszett az iPhone 12 – iparági pletykákban már nagyon régóta keringő – dizájnja. Legalábbis erre enged következtetni azt, hogy épp akkor készítettek szögletes telefont, amikor az Apple is áttért a régi-új dizájnra.","shortLead":"A jelek szerint a Huawei-nek megtetszett az iPhone 12 – iparági pletykákban már nagyon régóta keringő – dizájnja...","id":"20201106_huawei_nova_8_se_telefon_specifikacio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7a085d65-f05f-4929-a4eb-981f5af8337a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11955873-ea89-4d61-9d53-8025527b3761","keywords":null,"link":"/tudomany/20201106_huawei_nova_8_se_telefon_specifikacio","timestamp":"2020. november. 06. 14:10","title":"Lemásolta a Huawei az iPhone 12-t: itt a Nova 8 SE","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0c11fd7-19d2-4527-921b-a31961acf176","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szegedi férfit különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés bűntettével gyanúsítják.","shortLead":"A szegedi férfit különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés bűntettével gyanúsítják.","id":"20201107_Letartoztattak_a_ferfit_aki_a_terhes_feleseget_olte_meg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e0c11fd7-19d2-4527-921b-a31961acf176&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f6fb2a9-ac18-49b4-b051-9e8d8fb78817","keywords":null,"link":"/itthon/20201107_Letartoztattak_a_ferfit_aki_a_terhes_feleseget_olte_meg","timestamp":"2020. november. 07. 15:46","title":"Letartóztatták a férfit, aki a terhes feleségét ölte meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0a38389-ea9b-48eb-ac73-5423aa749709","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az elmúlt 24 órában több mint 37 ezer új fertőzöttet találtak Olaszországban, a gócpont most is Lombardia.","shortLead":"Az elmúlt 24 órában több mint 37 ezer új fertőzöttet találtak Olaszországban, a gócpont most is Lombardia.","id":"20201106_milano_korhaz_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a0a38389-ea9b-48eb-ac73-5423aa749709&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5cdc83af-e9ed-4fc6-ae98-75308cc4d800","keywords":null,"link":"/vilag/20201106_milano_korhaz_koronavirus","timestamp":"2020. november. 06. 20:56","title":"Milánóban megteltek a kórházak a koronavírusos betegekkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]