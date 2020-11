Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7692dff9-2f4a-4f3d-8849-4bf4fb48a9b0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Papp László arról számolt be, hogy nincsenek tünetei.","shortLead":"Papp László arról számolt be, hogy nincsenek tünetei.","id":"20201110_koronavirus_debrecen_polgarmester","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7692dff9-2f4a-4f3d-8849-4bf4fb48a9b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e57ba4c-4fc9-43ca-802e-98f261bca54b","keywords":null,"link":"/itthon/20201110_koronavirus_debrecen_polgarmester","timestamp":"2020. november. 10. 08:59","title":"Koronavírusos Debrecen polgármestere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3d5607c-4cdb-404e-9ce9-f97183cc815c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több műholdat, köztük egy kísérleti 6G-s technológiával felszerelt szerkezetet is az űrbe küldött Kína. A tervek szerint az 6G az 5G-nél is százszor gyorsabb adattovábbításra lesz képes.","shortLead":"Több műholdat, köztük egy kísérleti 6G-s technológiával felszerelt szerkezetet is az űrbe küldött Kína. A tervek...","id":"20201110_6g_halozat_muhold_kina_hordozoraketa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f3d5607c-4cdb-404e-9ce9-f97183cc815c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9b9726c-4461-45d4-891f-777a86668fd9","keywords":null,"link":"/tudomany/20201110_6g_halozat_muhold_kina_hordozoraketa","timestamp":"2020. november. 10. 12:03","title":"Milyen 5G? Kína Föld körüli pályára állította a világ első 6G-s műholdját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73089d7d-b091-499f-aab4-dc7596b1cd82","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Érdemi korlátozó intézkedéseket hoztak az orvosi kamara szerint.","shortLead":"Érdemi korlátozó intézkedéseket hoztak az orvosi kamara szerint.","id":"20201109_magyar_orvosi_kamara_mok_korlatozo_intezkedesek_orban_viktor_koronavirus_jarvany_kijarasi_tilalom","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=73089d7d-b091-499f-aab4-dc7596b1cd82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29cb08c9-0ee2-4488-b165-484de3b0aa57","keywords":null,"link":"/itthon/20201109_magyar_orvosi_kamara_mok_korlatozo_intezkedesek_orban_viktor_koronavirus_jarvany_kijarasi_tilalom","timestamp":"2020. november. 09. 17:51","title":"A MOK: \"Több mint időszerű\" az Orbán által bejelentett korlátozás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8f10ebe-fd61-49b6-88fb-c17df2e4b127","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az Egyesült Államokban él az igazoltan fertőzöttek ötöde.","shortLead":"Az Egyesült Államokban él az igazoltan fertőzöttek ötöde.","id":"20201109_koronavirus_jarvany_fertozes_egyesult_allamok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d8f10ebe-fd61-49b6-88fb-c17df2e4b127&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35747fb6-1cbd-44e8-b6b9-9121a497c4f2","keywords":null,"link":"/vilag/20201109_koronavirus_jarvany_fertozes_egyesult_allamok","timestamp":"2020. november. 09. 07:43","title":"Már legalább 50 millióan koronavírusosak világszerte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02ab9711-d27a-406e-ac32-ca2a46a6e0e5","c_author":"HVG360","category":"360","description":"\"Fel lehet újítani a templomokat pályázati pénzből, attól még nem telnek meg\" – vezeti fel Lukácsi a külsőségeken túlmutató szellemi megújulás szükségességét. A KDNP-ből kiábrándult, majd kilépett hitoktató-politikus M. Kiss Csabának mesél arról, milyen szerepe volt Ferenc pápának, a Népszabadságnak és a CEU-nak abban, hogy leszámolt a \"hivatalos\" magyar kereszténydemokráciával. ","shortLead":"\"Fel lehet újítani a templomokat pályázati pénzből, attól még nem telnek meg\" – vezeti fel Lukácsi a külsőségeken...","id":"20201109_Lukacsi_Katalin_a_HVG_Teraszon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=02ab9711-d27a-406e-ac32-ca2a46a6e0e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b596093d-bdac-4f05-894a-4bb085b7fc33","keywords":null,"link":"/360/20201109_Lukacsi_Katalin_a_HVG_Teraszon","timestamp":"2020. november. 09. 11:00","title":"\"Ez a fajta kereszténység az üres templomokhoz vezet\" -–Lukácsi Katalin a HVG Teraszon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Felsorolni is nehéz az éjféltől életbe lépő különböző korlátozásokat, gyorstesztekkel gyorsul a tesztelés, látóhatáron a vakcina, lehallgatásba \"futott bele\" a miniszter. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Felsorolni is nehéz az éjféltől életbe lépő különböző korlátozásokat, gyorstesztekkel gyorsul a tesztelés, látóhatáron...","id":"20201110_Radar360","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"360111c9-1313-434b-acd1-cc818804fba5","keywords":null,"link":"/360/20201110_Radar360","timestamp":"2020. november. 10. 08:00","title":"Radar360: Mindenkinek újra kell szerveznie életét az új tilalmak miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a9cb920-c5cf-4083-aba5-74334f925a49","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A leendő alelnök nemcsak szavakkal üzent.","shortLead":"A leendő alelnök nemcsak szavakkal üzent.","id":"20201109_Miert_pont_feher_ruhaban_allt_szinpadra_Kamala_Harris","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6a9cb920-c5cf-4083-aba5-74334f925a49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b957825-0f33-4bc9-aa57-2824b53f8972","keywords":null,"link":"/elet/20201109_Miert_pont_feher_ruhaban_allt_szinpadra_Kamala_Harris","timestamp":"2020. november. 09. 12:03","title":"Miért pont fehér ruhában állt színpadra Kamala Harris?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bc7eb5d-b386-4f91-9c04-2b1c763c56ff","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Mindkét országban három hete vezettek be korlátozó intézkedéseket. A kórházakban azonban még mindig nagyon sok beteget ápolnak.","shortLead":"Mindkét országban három hete vezettek be korlátozó intézkedéseket. A kórházakban azonban még mindig nagyon sok beteget...","id":"20201109_Hollandia_Belgium_fertozottek_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3bc7eb5d-b386-4f91-9c04-2b1c763c56ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b24be98-f5d9-4b24-b91b-7966d7f7b4ea","keywords":null,"link":"/vilag/20201109_Hollandia_Belgium_fertozottek_koronavirus","timestamp":"2020. november. 09. 18:59","title":"Hollandiában és Belgiumban közel a felére csökkent az új fertőzöttek száma egy hét alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]