Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b22dd3b7-d5a5-4a39-a2da-955f68dfce39","c_author":"Gécs Dániel","category":"tudomany","description":"Ismét új időszámítás kezdődik a játékkonzolok piacán, hiszen sok év után a Sony és a Microsoft is új, gyorsabb masinákat állít forgalomba. A japánok a korábbi modellekre szinte semmiben nem hasonlító PlayStation 5-tel vennék be a nappalikat. Na, meg a különleges DualSense kontrollerrel, amit még nagyon szoknunk kell.","shortLead":"Ismét új időszámítás kezdődik a játékkonzolok piacán, hiszen sok év után a Sony és a Microsoft is új, gyorsabb...","id":"20201115_sony_playstation_5_ps5_teszt_velemeny_konzol_konzoljatek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b22dd3b7-d5a5-4a39-a2da-955f68dfce39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b02d24b-e8cc-456d-ac05-10da3642a542","keywords":null,"link":"/tudomany/20201115_sony_playstation_5_ps5_teszt_velemeny_konzol_konzoljatek","timestamp":"2020. november. 15. 20:00","title":"Előttünk a PlayStation 5: nagy, gyors, futurisztikus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60a6ed08-7b8a-4240-a833-839430c6b254","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Megfogyatkozik az ismeretterjesztő műsorairól ismert Discovery portfóliója. Nem csak Magyarországon, a csatornákat december 31. után egy az egyben megszünteti a vállalat.","shortLead":"Megfogyatkozik az ismeretterjesztő műsorairól ismert Discovery portfóliója. Nem csak Magyarországon, a csatornákat...","id":"20201116_discovery_fine_living_showcase_hd_megszunes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=60a6ed08-7b8a-4240-a833-839430c6b254&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11202edf-6965-4e24-a020-611f9a13a775","keywords":null,"link":"/tudomany/20201116_discovery_fine_living_showcase_hd_megszunes","timestamp":"2020. november. 16. 00:03","title":"Megszűnik két tévécsatorna sugárzása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a306d7e1-0fc1-447f-bf8f-baaee17b94b5","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Hét évig jár 50 százalékos adókedvezmény Görögországban azoknak a helyieknek, akik hazaköltöznek, illetve azoknak a külföldieknek, akik a home office-t a görög tengerparton képzelik el. Erről nyilatkozott a Reuters hírügynökségnek a görög miniszterelnök pénzügyi tanácsadója.","shortLead":"Hét évig jár 50 százalékos adókedvezmény Görögországban azoknak a helyieknek, akik hazaköltöznek, illetve azoknak...","id":"20201116_Valsagkezeles_mashogy_Gorogorszag_50_szazalekos_adokedvezmennyel_csabit","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a306d7e1-0fc1-447f-bf8f-baaee17b94b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fc45e1f-2d0c-4e3a-b4c6-da5dda680d31","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201116_Valsagkezeles_mashogy_Gorogorszag_50_szazalekos_adokedvezmennyel_csabit","timestamp":"2020. november. 16. 12:30","title":"Válságkezelés máshogy: Görögország 50 százalékos adókedvezménnyel csábít bárkit, aki ott dolgozna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bec1bc06-dce5-427f-b0c6-add06f94884e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Eddig az orvosi és egészségtudományi területen tanuló hallgatók önkéntesen vehettek részt a koronavírus-tesztelésekben és a többi járványügyi feladatban, ám egy friss államtitkári levél szerint most már vezénylésről van szó – írta az index.hu.","shortLead":"Eddig az orvosi és egészségtudományi területen tanuló hallgatók önkéntesen vehettek részt a koronavírus-tesztelésekben...","id":"20201115_Index_egyetemistak_vezenyelhetok_tesztvegzesre_es_mas_jarvanyugyi_feladatokra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bec1bc06-dce5-427f-b0c6-add06f94884e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8807c72-f5b2-4d3e-9ab3-c985a47152af","keywords":null,"link":"/itthon/20201115_Index_egyetemistak_vezenyelhetok_tesztvegzesre_es_mas_jarvanyugyi_feladatokra","timestamp":"2020. november. 15. 19:32","title":"Index: Egyetemisták vezényelhetők tesztvégzésre és más járványügyi feladatokra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fd2a0f8-7398-44c0-a685-e4042052da2a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az intézményben összesen 23 lakónál és 6 dolgozónál igazolták a fertőzést.","shortLead":"Az intézményben összesen 23 lakónál és 6 dolgozónál igazolták a fertőzést.","id":"20201116_Koronavirus_kecskemeti_idosotthon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7fd2a0f8-7398-44c0-a685-e4042052da2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"944c9753-9bff-4cbc-b0ae-84a808716ba7","keywords":null,"link":"/itthon/20201116_Koronavirus_kecskemeti_idosotthon","timestamp":"2020. november. 16. 14:47","title":"Hárman meghaltak koronavírusban egy kecskeméti idősotthonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd0519a2-60b8-4976-adce-cb83bd18a093","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egy nógrádi falucska családi házában berendezett csúcslaboratórium rendkívül fontos antitesteket állít elő a koronavírus elleni vakcinakutatás számára.","shortLead":"Egy nógrádi falucska családi házában berendezett csúcslaboratórium rendkívül fontos antitesteket állít elő...","id":"20201115_Magyarok_a_vakcinakutatas_elvonalaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bd0519a2-60b8-4976-adce-cb83bd18a093&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65da6966-a49b-4f25-af42-14157137b3e9","keywords":null,"link":"/kkv/20201115_Magyarok_a_vakcinakutatas_elvonalaban","timestamp":"2020. november. 15. 15:15","title":"A Reuters is beszámolt a magyar cégről, amely a vakcinakutatásban jeleskedik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19034707-0947-4a23-a179-40a30833dde6","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Régóta működik, éveken át viselte a \"megbízható bolt\" plecsnit, most viszont elérhetetlenné vált a Turbado nevű webáruház. Amelyről kevesen tudták, de valójában nem is webáruház volt: az eszközök eladása helyett – egy saját megfogalmazása szerint \"forradalmian új\" modellt alkalmazva – sokszor csak bérbe adta a készülékeket. Emiatt aztán sokan kerülhetnek most bajba azok közül is, akiknek már hónapok óta a zsebükben van a megrendelt telefon, asztalukon a laptop, szobájukban a tévé.","shortLead":"Régóta működik, éveken át viselte a \"megbízható bolt\" plecsnit, most viszont elérhetetlenné vált a Turbado nevű...","id":"20201116_turbado_csod_webaruhaz_bezaras_berles_mnb","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=19034707-0947-4a23-a179-40a30833dde6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"835d974f-2a89-49da-9795-482a09668518","keywords":null,"link":"/tudomany/20201116_turbado_csod_webaruhaz_bezaras_berles_mnb","timestamp":"2020. november. 16. 08:03","title":"Bedőlhetett az egyik legnépszerűbb mobilbolt – igazából nem is adták el a termékeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57278ea8-2cd9-408f-a4be-0f481c421d1d","c_author":"HVG","category":"360","description":"A fenntarthatóságot középpontba helyező, fiatal divatmárka kapott 15 millió forintos állami befektetést: Vetlényi Alma a tőkét elsődlegesen két területre, a gyártásra és a marketingre fordítja.","shortLead":"A fenntarthatóságot középpontba helyező, fiatal divatmárka kapott 15 millió forintos állami befektetést: Vetlényi Alma...","id":"202046_timeless_design_tokevonzo_divat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=57278ea8-2cd9-408f-a4be-0f481c421d1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed586f62-4c9b-4744-a50f-c6f53825f995","keywords":null,"link":"/360/202046_timeless_design_tokevonzo_divat","timestamp":"2020. november. 15. 16:20","title":"Az új divat: hulladékmentes és etikus ruhákba fektet az állam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]