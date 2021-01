Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f4f3f281-4ed9-4d59-a58d-cf6164df9de0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy HírTV-s műsorvezető és Orbán Viktor Facebook-videóinak korábbi készítője is feltűnik a nevek között.","shortLead":"Egy HírTV-s műsorvezető és Orbán Viktor Facebook-videóinak korábbi készítője is feltűnik a nevek között.","id":"20210116_szfe_uj_tanarok_neve_szivaroghatott_ki","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f4f3f281-4ed9-4d59-a58d-cf6164df9de0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30900634-62ba-4c00-bb9e-31cc692862e0","keywords":null,"link":"/itthon/20210116_szfe_uj_tanarok_neve_szivaroghatott_ki","timestamp":"2021. január. 16. 11:42","title":"Kiszivároghatott az SZFE új tanárainak névsora","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"230eaa17-896d-4ad0-99e4-c2e8fbf68352","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A természetben és az állatkertekben is meglehetősen ritka hermelint választotta 2021-ben az év emlősének a Vadonleső program, amelyet az Agrárminisztérium (AM) és a Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft. működtet a Magyar Természettudományi Múzeum közreműködésével.","shortLead":"A természetben és az állatkertekben is meglehetősen ritka hermelint választotta 2021-ben az év emlősének a Vadonleső...","id":"20210116_A_hermelin_a_rejtozkodes_nagymestere_lett_az_ev_emlose","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=230eaa17-896d-4ad0-99e4-c2e8fbf68352&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7697c69a-eb66-4800-9c13-8c0c4fb9e5a8","keywords":null,"link":"/elet/20210116_A_hermelin_a_rejtozkodes_nagymestere_lett_az_ev_emlose","timestamp":"2021. január. 16. 21:00","title":"A hermelin, a rejtőzködés nagymestere lett az év emlőse","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d6fbaea-b2a4-4e1e-baa2-3684a359ff67","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"4 445 koronavírusos beteget ápolnak kórházban","shortLead":"4 445 koronavírusos beteget ápolnak kórházban","id":"20210118_koronavirus_magyarorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8d6fbaea-b2a4-4e1e-baa2-3684a359ff67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08d69fa2-75ce-4de5-a1e9-308e026a7447","keywords":null,"link":"/itthon/20210118_koronavirus_magyarorszag","timestamp":"2021. január. 18. 08:47","title":"Koronavírus: 68 beteg meghalt, 875 új fertőzöttet találtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a4c61bd-63fd-4393-8063-e249f3a026bf","c_author":"Dezső András","category":"360","description":"A külügyi tárca tizenhét fős sajtóosztályán felül, közvetlenül Szijjártó Péternek is dolgozik egy tíz emberből álló sajtós stáb, amelyben fotós, vágó és több operatőr is van. Valószínűleg ennek köszönhető, hogy a miniszterek közül Szijjártó jelenléte a legerősebb a közösségi médiában: a tavaly tavasszal még csak nyolcvanezer fős követői tábort néhány hónap alatt sikerült több mint kétszázezresre feltornásznia.","shortLead":"A külügyi tárca tizenhét fős sajtóosztályán felül, közvetlenül Szijjártó Péternek is dolgozik egy tíz emberből álló...","id":"20210118_Egy_kisebb_szerkesztoseg_dolgozik_Szijjartonak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1a4c61bd-63fd-4393-8063-e249f3a026bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f664fe0-a5d4-4dd7-9906-16b466ac02a3","keywords":null,"link":"/360/20210118_Egy_kisebb_szerkesztoseg_dolgozik_Szijjartonak","timestamp":"2021. január. 18. 06:30","title":"Egy kisebb szerkesztőség dolgozik azon, hogy Szijjártó Pétert nagyon fontos embernek lássuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"746a02b9-7ee2-4e23-a382-ea64444c84cd","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Több mint tízezer ősi érmét találtak a közép-kínai Hunan tartományban – közölték helyi illetékesek.","shortLead":"Több mint tízezer ősi érmét találtak a közép-kínai Hunan tartományban – közölték helyi illetékesek.","id":"20210116_kina_osi_ermek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=746a02b9-7ee2-4e23-a382-ea64444c84cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f610ac9-0e3d-4d91-938a-46328724ed3d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210116_kina_osi_ermek","timestamp":"2021. január. 16. 10:03","title":"800-1000 éves érméket találtak Kínában, tízezernél is többet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f67ea98d-fc38-46e8-9f40-3c7c0695ca14","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az Egyesült Államokban visszaszorult a tekintélyelvűség, Lengyelországban viszont továbbra is megmaradt Duda elnök alatt, aki Orbán Viktor bűntársa, így Varsó a Brexit után a következő súlyos gondot jelenti az EU számára. Ezt a spanyol El Paisnak mondta Anne Applebaum, világhírű történész-publicista.","shortLead":"Az Egyesült Államokban visszaszorult a tekintélyelvűség, Lengyelországban viszont továbbra is megmaradt Duda elnök...","id":"20210117_Anne_ApplebaumTrump_elete_hatralevo_reszet_birosagokon_tolti","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f67ea98d-fc38-46e8-9f40-3c7c0695ca14&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f94245d8-ef1f-441b-958e-9b92de5bd286","keywords":null,"link":"/360/20210117_Anne_ApplebaumTrump_elete_hatralevo_reszet_birosagokon_tolti","timestamp":"2021. január. 17. 09:00","title":"Anne Applebaum: Trump az élete hátralévő részét bíróságokon tölti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b76c950b-adc5-429b-b089-6b434514cac3","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Armin Laschetnek szóló gratulációt a Miniszterelnöki Sajtóiroda tolmácsolta, bár azt látszólag a Fidesz elnökeként fogalmazta Orbán Viktor.","shortLead":"Az Armin Laschetnek szóló gratulációt a Miniszterelnöki Sajtóiroda tolmácsolta, bár azt látszólag a Fidesz elnökeként...","id":"20210116_orban_armin_laschet_cdu_elnok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b76c950b-adc5-429b-b089-6b434514cac3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e21a2715-38e0-4cde-a9e1-f149591e72e3","keywords":null,"link":"/itthon/20210116_orban_armin_laschet_cdu_elnok","timestamp":"2021. január. 16. 16:10","title":"Orbán is gratulált a német CDU új elnökének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f75284d7-9a2f-417d-aa20-04cbe70ff005","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"A világszerte legismertebb kínai milliárdos, Jack Ma eltűnése a nyilvánosság elől, és a cégbirodalma elleni vizsgálatok jelzik, hogy Hszi Csin-ping kínai pártfőtitkár-államfő a techcégeket és azok vezetőit is figyelmezteti: a kommunista párt hatalmát tilos megkérdőjelezni.","shortLead":"A világszerte legismertebb kínai milliárdos, Jack Ma eltűnése a nyilvánosság elől, és a cégbirodalma elleni vizsgálatok...","id":"202102__jack_ma_eltunese__kinai_techcegek_a_celkeresztben__lecsap_apart__statualas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f75284d7-9a2f-417d-aa20-04cbe70ff005&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6752fdc7-cf78-4422-8894-faa5f3c058df","keywords":null,"link":"/360/202102__jack_ma_eltunese__kinai_techcegek_a_celkeresztben__lecsap_apart__statualas","timestamp":"2021. január. 17. 16:00","title":"A kommunista párt leckézteti a legismertebb kínai milliárdost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]