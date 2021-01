Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"59f6f1cb-c580-488f-8393-19fb9e5f12ad","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A beszámolók szerint sok kisgyerekes család is van a tömegben, amit könnygázzal és gumibotokkal próbáltak meg feltartóztatni.","shortLead":"A beszámolók szerint sok kisgyerekes család is van a tömegben, amit könnygázzal és gumibotokkal próbáltak meg...","id":"20210118_bevandorlok_guatemala_honduras","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=59f6f1cb-c580-488f-8393-19fb9e5f12ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8431ad99-f850-46f4-9ebb-0017a8c048f3","keywords":null,"link":"/vilag/20210118_bevandorlok_guatemala_honduras","timestamp":"2021. január. 18. 13:43","title":"Több ezer hondurasi bevándorló rekedt Guatemalában, összecsaptak a rendőrökkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81a2be68-3df2-402f-8077-52144057340d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A Főpolgármesteri Hivatal tájékoztató plakátkampányt indít, ezzel szeretné felhívni arra a választók figyelmét arra, hogy a kormány súlyos összegeket von el a fővárostól.","shortLead":"A Főpolgármesteri Hivatal tájékoztató plakátkampányt indít, ezzel szeretné felhívni arra a választók figyelmét arra...","id":"20210118_kampany_Karacsony_Fovaros","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=81a2be68-3df2-402f-8077-52144057340d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbcc3780-7298-41c1-8912-c30839088b48","keywords":null,"link":"/itthon/20210118_kampany_Karacsony_Fovaros","timestamp":"2021. január. 18. 18:35","title":"Karácsony: A városaink kifosztása nem kormányzás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11ca1cea-50a8-43ec-89fd-116ac76c2b4d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ügyészség súlyosabb ítéletért, a védők felmentésért fellebbeztek az Állami Egészségügyi Központ vezetőinek ügyében.","shortLead":"Az ügyészség súlyosabb ítéletért, a védők felmentésért fellebbeztek az Állami Egészségügyi Központ vezetőinek ügyében.","id":"20210119_ugyeszseg_Allami_Egeszsegugyi_Kozpont_birsag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=11ca1cea-50a8-43ec-89fd-116ac76c2b4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ff3623a-88b7-4e32-89b9-65bf4da2d94e","keywords":null,"link":"/itthon/20210119_ugyeszseg_Allami_Egeszsegugyi_Kozpont_birsag","timestamp":"2021. január. 19. 11:28","title":"Nem tetszik az ügyészségnek, hogy az Állami Egészségügyi Központ volt főigazgatóját csak pénzbírságra ítélték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e8e7250-9fbf-413c-99cc-31cde8c0e663","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kásler Miklós szerint a koronavírus elleni vakcina nem pártpolitikai kérdés, a DK szerint csak olyan vakcinával kellene oltani az időseket, amelyet az Európai Gyógyszerügynökség is jóváhagy.","shortLead":"Kásler Miklós szerint a koronavírus elleni vakcina nem pártpolitikai kérdés, a DK szerint csak olyan vakcinával kellene...","id":"20210117_Erosodik_a_politikai_vita_a_kinai_vakcina_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6e8e7250-9fbf-413c-99cc-31cde8c0e663&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f8b8d8e-c2a5-4687-a1fc-5933ed398a16","keywords":null,"link":"/itthon/20210117_Erosodik_a_politikai_vita_a_kinai_vakcina_miatt","timestamp":"2021. január. 17. 13:54","title":"Erősödik a politikai vita a kínai vakcina miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a1cb863-9392-4ca2-9027-e86abdbf4081","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Több nemzetközi civil szervezet indított kiemelkedő jelentőségű pert a francia kormány ellen, amiért nem tettek eleget a klímaváltozás ügyében.","shortLead":"Több nemzetközi civil szervezet indított kiemelkedő jelentőségű pert a francia kormány ellen, amiért nem tettek eleget...","id":"20210119_Kezdodik_a_francia_kormany_tortenelmi_pere","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6a1cb863-9392-4ca2-9027-e86abdbf4081&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af395fa0-65ef-409d-9e02-b8af444c4c33","keywords":null,"link":"/zhvg/20210119_Kezdodik_a_francia_kormany_tortenelmi_pere","timestamp":"2021. január. 19. 10:26","title":"Kezdődik a francia kormány klímavédelmi pere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e08f2e2-985d-4e97-b52b-4b8708b059af","c_author":"Dezső András","category":"gazdasag","description":"Több mint félezer ember dolgozik a Nemzeti Védelmi Szolgálatnál, annál a titkosszolgálatnál, amelyen belül egy ötven fős csapat kizárólag a hálapénzt elfogadó orvosokra utazik majd márciustól. Azzal, hogy az egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló orvosok is bekerülnek ebbe a körbe, több tízezerrel nő az NVSZ “ügyfeleinek” száma. A lépés Pintér Sándor belügyminiszter keze nyomát viseli. ","shortLead":"Több mint félezer ember dolgozik a Nemzeti Védelmi Szolgálatnál, annál a titkosszolgálatnál, amelyen belül egy ötven...","id":"20210118_Titkosszolgalattal_vadasznak_majd_a_halapenzes_orvosokra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1e08f2e2-985d-4e97-b52b-4b8708b059af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e82e35e-847b-44ba-9d3e-0be8e77b3e58","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210118_Titkosszolgalattal_vadasznak_majd_a_halapenzes_orvosokra","timestamp":"2021. január. 18. 17:25","title":"Titkosszolgálattal vadásznak majd a hálapénzes orvosokra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0aa22f79-bea7-4f70-b0f2-77bf5cb11363","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Csernai Mihály helyét Podlovics Laura veszi át. ","shortLead":"Csernai Mihály helyét Podlovics Laura veszi át. ","id":"20210118_Lemond_tisztsegerol_az_SZFE_HOK_elnoke","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0aa22f79-bea7-4f70-b0f2-77bf5cb11363&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67116675-ca65-49ab-b131-29507810ab32","keywords":null,"link":"/kultura/20210118_Lemond_tisztsegerol_az_SZFE_HOK_elnoke","timestamp":"2021. január. 18. 09:51","title":"Lemond az SZFE HÖK elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fbb5712-624d-4c5a-a72c-89b8f6e42649","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Digital Chat Station becenevű szivárogtató szerint 6000 mAh-s akkumulátor kerül majd az Asus ROG Phone 4-be, pont akkora, amekkora a 2020-as ROG Phone 3-ba került.","shortLead":"A Digital Chat Station becenevű szivárogtató szerint 6000 mAh-s akkumulátor kerül majd az Asus ROG Phone 4-be, pont...","id":"20210118_asus_rog_phone_4_gamer_telefon_akkumulatora","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6fbb5712-624d-4c5a-a72c-89b8f6e42649&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0b15a6f-4d21-41b0-8cfc-32f4d5d1ff8c","keywords":null,"link":"/tudomany/20210118_asus_rog_phone_4_gamer_telefon_akkumulatora","timestamp":"2021. január. 18. 17:03","title":"Kiszivárgott fotón az Asus játékosoknak szánt csúcsmobilja, a ROG Phone 4","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]