A kecskeméti Mercedes-Benz gyár hétfőn jelentette be, hogy 2021-től a magyarországi üzemben készül majd egy tisztán elektromos modell EQB néven. A gyártó ehhez 50 milliárd forintos fejlesztéseket hajt végre, amelyhez 15 milliárd forintos támogatást biztosít a magyar kormány is.

A Mercedes a többi nagy autógyártóval együtt teljes erővel elindult az elektromos átállás irányába, amely hatalmas összegeket emészt fel az iparágban. Pár nappal ezelőtti hír volt, hogy a Mercedes anyacége, a Daimler 70 milliárd eurót költ el öt év alatt elektromos autók fejlesztésére és a hozzájuk fontos infrastruktúra kialakítására.

A Mercedes stratégiai céljait „Ambition 2039” néven foglalták össze, amely leginkább a karbonsemleges működésről szól, és része a 2022-ben induló teljes pályás villanyautós letámadás is. Minden fontos méretosztályban kínálnak majd elektromos autót, a villanyautóik közt legkisebb B-osztálytól – amelyben a magyarországi EQB is tartozni fog – egészen az EQS, nagyméretű limuzinig és szabadidő-autókig. A Mercedes-Benznél az EQ előtag jelöli az elektromos hajtást, és hasonlóan a megszokott besoroláshoz A-tól, S-ig jelzik a méretet. Érdemes megemlíteni a márka EQC modelljét, amely az első volt és a gyártása 2019-ben indult el.

Jövőre érkezik tehát a számunkra legfontosabb modell, az EQB a márka legkisebb elektromos szabadidő-autója lesz egyelőre. A világpiacot közel teljes egészében innen fogják kiszolgálni, míg Kína saját gyártásban oldja meg előállítását. Kecskeméten egyébként jelenleg plug-in hibrideket már gyártanak, a CLA és a CLA Shooting Brake konnektoros autók formájában.

A nálunk készülő EQB modell a legegyszerűbben a jelenlegi GLB-osztály kapcsán fogható meg, amely kompakt méretű szabadidő-autó. Ennek megfelelője lesz tisztán elektromos hajtással az EQB. Ami a hajtásláncát illeti, a modellben egy 60 kWh-s akkumulátorcsomag lehet alapból, nagyjából 400 kilométeres hatótávval, de természetesen több szintű teljesítményopcióval lehet majd rendelni, amelyek közül vélhetően a leggyengébb 204 lóerős lesz, míg a legerősebb 335 lóerős.

Elektromos modellként az egyik legfontosabb paraméter a töltési teljesítmény, amely maximálisan 11 kW-os lesz váltóáramról és 110 kW az egyenáramú villámtöltő-oszlopokról. Az elektromos variánsban a padlólemezben lesznek az akkumulátorok, emiatt lehetséges, hogy valamivel magasabb ülőhelyzetet kínál majd az utastérben. Mint a Mercedes-Benz kecskeméti tájékoztatóján hivatalosan is elhangzott, a modell világpremierje csak jövőre esedékes. Konkurensei a Volvo XC40 Recharge, a Lexus UX elektromos változata vagy akár a francia DS3 Crossback E-Tense lesznek.

A kecskeméti mellett összesen öt elektromos modell gyártása indul még el két éven belül a Mercedesnél. Ezek közt a legnagyobb presztízsű az EQS modell, az S-osztály megfelelője, amelynek gyártása 2021-ben a márka legnagyobb hagyományokkal rendelkező üzemében, a németországi Sindelfingenben indul. Az elektromos luxuslimuzin természetesen kiemelt helyet kap a márka kínálatában, ez lesz az első, amely a felsőkategóriás modellek számára kifejlesztett platformra épül.

A gyártása azonos soron készül a hagyományos hajtású vadonatúj S-Mercedes-szel, valamint a luxuskategóriás Mercedes-Maybach limuzinokkal és SUV-kkal. A Mercedes hagyományosan legfontosabb szegmensében az üzleti autók között, az E-osztályban érkezik majd az EQE nevű modell és annak SUV formátuma is, amelyet az Egyesült Államokban, Németországban Brémában és Pekingben egyaránt gyártani fognak.

2020-ra összesen nyolctagúvá bővülhet a stuttgartiak elektromos kínálata, amelyeket hét különböző helyszínen gyártanak majd. Mindehhez érdemes azt is hozzátenni, hogy az elektromos autók legfontosabb komponensét az akkumulátort és annak ellátási láncát is globálisan helyezte el a Mercedes. Európában három akkumulátorgyárat építenek, Kamentzben és Untertürkheimben és lengyelországi Jaworban. Ezeken a gyártóhelyeken túl készülnek akkumulátorok Pekingben és jelenlege építés alatt áll az amerikai Tuscaloosa-üzemnél is egy ilyen üzemegység kialakítása is.

