[{"available":true,"c_guid":"ee8cd874-f0cc-4084-b87b-ace8630fb308","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A középiskolások, még mindig inkább a hagyományos, tantermi vizsgához ragaszkodnak.","shortLead":"A középiskolások, még mindig inkább a hagyományos, tantermi vizsgához ragaszkodnak.","id":"20210206_Kevesebb_a_nyelvvizsgazo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ee8cd874-f0cc-4084-b87b-ace8630fb308&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0af1234-5bc5-4fb2-b7e0-74ae74c1341a","keywords":null,"link":"/itthon/20210206_Kevesebb_a_nyelvvizsgazo","timestamp":"2021. február. 06. 20:39","title":"Kevesebb a nyelvvizsgázó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"074a64b4-820a-4ec4-97bd-4c45ed5c0ef5","c_author":"Kőrösi Boglárka","category":"360","description":"Egyszerű „otthoni kiegészítőket” készít a budapesti MOME-n végzett vajdasági formatervező Szalai Bálint társával, Király Adrienn-nel, hogy lendületbe hozzák az egykoron ígéretes adai kézművesipart.","shortLead":"Egyszerű „otthoni kiegészítőket” készít a budapesti MOME-n végzett vajdasági formatervező Szalai Bálint társával...","id":"202105__szalai_balint_es_kiraly_adrienn__kezmuvessegrol_tudatossagrol__kezdeti_fazis","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=074a64b4-820a-4ec4-97bd-4c45ed5c0ef5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33b9485e-233d-4bda-b189-971746a375c2","keywords":null,"link":"/360/202105__szalai_balint_es_kiraly_adrienn__kezmuvessegrol_tudatossagrol__kezdeti_fazis","timestamp":"2021. február. 06. 10:00","title":"Tömegtermékek helyett kézműves munka és tudatosság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2aff6751-e0b6-4866-94e5-e78141df7125","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A zenészek és a vendéglátósok járvány miatti nehéz helyzetéről, meg a nekik küldött érzéketlen kommentekről szól a Junkies együttes új dala és klipje, az El lehet menni dolgozni.","shortLead":"A zenészek és a vendéglátósok járvány miatti nehéz helyzetéről, meg a nekik küldött érzéketlen kommentekről szól...","id":"20210205_junkies_el_lehet_menni_dolgozni_klip_vendeglatos_zenesz_jarvany_korlatozas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2aff6751-e0b6-4866-94e5-e78141df7125&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84823806-d051-474c-9b90-e20a185e7a05","keywords":null,"link":"/kultura/20210205_junkies_el_lehet_menni_dolgozni_klip_vendeglatos_zenesz_jarvany_korlatozas","timestamp":"2021. február. 05. 21:25","title":"Egy zenész ma annyit ér, mint a Monopoly-pénz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bab60470-d5eb-449a-9ae0-dabe480f31da","c_author":"Farkas Zoltán","category":"gazdasag","description":"Julian Gewirtz a kínai reformok tanulmányozása közben fedezte fel magának Kornai János életművét, és könyvében külön is méltatta a magyar professzor hozzájárulását az ázsiai ország gazdasági reformjaihoz. Az ifjú kutató, aki jól ismeri a magyarországi viszonyokat is, az amerikai elnök vezető tanácsadója lett.","shortLead":"Julian Gewirtz a kínai reformok tanulmányozása közben fedezte fel magának Kornai János életművét, és könyvében külön is...","id":"20210206_Kornai_Janos_tiszteloje_ad_tanacsokat_Joe_Bidennek_Kinarol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bab60470-d5eb-449a-9ae0-dabe480f31da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c43277f-6dba-4ac3-a49e-2eaa66fd08a5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210206_Kornai_Janos_tiszteloje_ad_tanacsokat_Joe_Bidennek_Kinarol","timestamp":"2021. február. 06. 10:00","title":"Kornai János tisztelője ad tanácsokat Joe Bidennek Kínáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d86591c3-1b91-47c5-ae30-d5841486a19d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nincs könnyű helyzetben Fabrice Leggeri, az EU határait védő ügynökség, a Frontex vezetője, miután az Európai Unió Csalás Elleni Hivatala vizsgálódik a szervezeténél, amely viszont éppen a növekvő migrációs nyomás miatt kér több pénzt Brüsszeltől.","shortLead":"Nincs könnyű helyzetben Fabrice Leggeri, az EU határait védő ügynökség, a Frontex vezetője, miután az Európai Unió...","id":"20210206_Sotet_felhok_a_Frontex_folott_csalasokrol_zaklatasokrol_szolnak_a_vadak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d86591c3-1b91-47c5-ae30-d5841486a19d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee1456da-7bd0-49c8-a132-41f318642b1b","keywords":null,"link":"/vilag/20210206_Sotet_felhok_a_Frontex_folott_csalasokrol_zaklatasokrol_szolnak_a_vadak","timestamp":"2021. február. 06. 13:15","title":"Sötét felhők a Frontex fölött, csalásokról, zaklatásokról szólnak a vádak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b95c7ef-87b7-4bb0-888a-67f29db11db9","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Szombat reggel elhunyt Szilágyi István özvegye, Humenyánszky Jolán - írja a Blikk.","shortLead":"Szombat reggel elhunyt Szilágyi István özvegye, Humenyánszky Jolán - írja a Blikk.","id":"20210206_Blikk_elhunyt_Szilagyi_Istvan_ozvegye","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2b95c7ef-87b7-4bb0-888a-67f29db11db9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14dd7104-4d21-45f4-bcaa-c54c8baa7f0b","keywords":null,"link":"/kultura/20210206_Blikk_elhunyt_Szilagyi_Istvan_ozvegye","timestamp":"2021. február. 06. 15:45","title":"Blikk: elhunyt Szilágyi István özvegye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29d9331c-c121-4eac-9898-e7d0d7be24dd","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A tulajdonosok nem tudnak bejutni, így az alkalmazottak kifizetése is nehézkessé vált.","shortLead":"A tulajdonosok nem tudnak bejutni, így az alkalmazottak kifizetése is nehézkessé vált.","id":"20210205_Gyor_Arkad_Freshland","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=29d9331c-c121-4eac-9898-e7d0d7be24dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6187d29a-8e32-43a8-93bc-dafb5a4f6188","keywords":null,"link":"/kkv/20210205_Gyor_Arkad_Freshland","timestamp":"2021. február. 05. 21:44","title":"A győri Árkádban is lefalazták a Freshland éttermét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"688e42c6-9575-41ff-8128-b2c15812a0f1","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"itthon","description":"Bizakodó közleményt tett közzé az emberi erőforrások minisztériuma, de egyelőre csak annyi bizonyos, hogy apa és fia nyugszik a lepoglavai pálos kolostorban.","shortLead":"Bizakodó közleményt tett közzé az emberi erőforrások minisztériuma, de egyelőre csak annyi bizonyos, hogy apa és fia...","id":"20210206_Megvannak_a_Hunyadiak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=688e42c6-9575-41ff-8128-b2c15812a0f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d6f414f-f527-4cec-9e94-85d166145f18","keywords":null,"link":"/itthon/20210206_Megvannak_a_Hunyadiak","timestamp":"2021. február. 06. 18:55","title":"Megvannak a Hunyadiak?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]