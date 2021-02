Háromszor is sztrájkoltak a Continental cégcsoport makói egységében. Azért csak itt, mert a csoportnak csak ebben a gyárában mondták fel a kollektív szerződést tavaly nyáron. Három szakszervezet is van az üzemben, hónapok óta egyeztettek már, amikor a Makói Gumiipari Szakszervezet megelégelte az egy helyben topogást. Egy kétórás figyelmeztető, egy 8 és egy 24 órás sztrájkon vannak túl a makói Contitech Fluid Kft üzemében, amelynek van Vácott is telephelye, de ott csak kevés tagja van a sztrájkot hirdető Makói Gumiipari Szakszervezetnek. A Continentál többi cégénél, Veszprémben, Budapesten, Szegeden és Nyíregyházán megmaradt a kollektív szerződés, csak a Contitech-hez tartozó váci és makói munkásoknak mondta fel a menedzsment a kollektív szerződést azzal, hogy az elavult. A Continentál AG kommunikációs vezetője korábban azt hangsúlyozta, hogy elkötelezettek egy új, versenyképes kollektív szerződésben való megállapodás mellett.

„Kérjük vissza azokat a megszerzett jogainkat, amelyeket a kollektív szerződéssel elveszítettünk. Ha nem is a kollektív szerződés kereteiben, akkor más formában” – mondta Hajdú Roland, az MGSz titkára, aki szerint nem lehet elavult az a megállapodás, amit rendre évente egyeztettek.

Már tavaly elkezdődtek az egyeztető tárgyalások Makón a kollektív szerződés nyári felmondása után, a gyárvezetéssel három szakszervezet ült le, mivel Makón a Gumiipari Szakszervezet mellett másik kettő is működik. Az egyiket, a Contitech Dolgozók Független Szakszervezetét nem sokkal az után kezdték el szervezni, miután a Makói Gumiipari Szakszervezet megalakult, riválisukról az MGSZ-ben úgy tartják, hogy ők lényegében a cégvezetés támogatása mellett, nem pedig alulról szerveződve alakultak meg. A harmadik egy egészen új, a Mérnökök és Technikusok Szabad Szakszervezete. Tavaly még együtt kezdték meg a tárgyalásokat, de az MGSZ ősszel kiszállt, és külön kezdték a sztrájk szervezését. Amióta ez tart, csak ebben az ügyben sikerült egyeztetniük a cégvezetéssel, a kollektív szerződés fő elemeinek a visszaállításáról, illetve más követelésekről még szó sem esett, amelyek többsége benne volt a felmondott kollektív szerződésben:

Ne emeljék a normát, legfeljebb technológiai változtatás miatt

A munkaidő feletti, rendkívüli túlórákért 100 százalék pluszt fizessenek

A törvényes felmondás és végkielégítés felett is biztosítsanak juttatást

Kor szerint biztosítsanak pótszabadságot

Számos más vonatkozásban is szeretnének elérni eredményeket a makói üzemi szakszervezet képviselői, de a korábban már élvezett munkavállalói jogaik visszaszerzése az elsődleges. Ebben egyébként támogatja az MGSz-t a Mérnökök és Technikusok Szabad Szakszervezete is, a szolidaritásukról írásban is biztosították őket. Így tettek a Dunaferr dolgozói is, és amire talán most égetően szükségük volt az az, hogy az Audi Hungária Független Szakszervezet egymillió forintot is utalt a szervezetnek, hogy adott esetben sztrájksegélyalapot tudjanak létrehozni.

Hajdú Roland, szakszervezeti titkár 15 éve dolgozik a makói üzemben. Saját bőrén is tapasztalta a tavaly tavasszal kezdődő járványügyi intézkedéseket. Hiába kérték, hogy a cég fizesse az állásidőt, ne a szabadságokat kelljen az utolsó napig kivenniük. Amikor pedig elindult a munka, akkor az üzem rögtön élt a rabszolgatörvény adta lehetőségekkel, és kétéves munkaidőkeretre álltak át. Ennek következtében időszakosan hetente rengeteg túlóra halmozódott egyes munkavállalókra, és nehezen lehetett a feltorlódó mínusznapokat, vagy éppen a plusznapokat kiegyenlíteni a dolgozók között. A kollektív szerződés főbb elemeinek visszaállításával a kizsigerelés visszaszorítását, más újakkal pedig az idősebb, a gyárban régóta dolgozók megbecsülését szeretnék elérni.