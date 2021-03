Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"98b3a625-62ef-4687-9868-89d3174f5360","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kijött a rendelet a járványügyi szigorítás részletekről. Az egészségügy nem áll le.","shortLead":"Kijött a rendelet a járványügyi szigorítás részletekről. Az egészségügy nem áll le.","id":"20210305_kozlony_szigoritas_kozegeszsegugy_home_office","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=98b3a625-62ef-4687-9868-89d3174f5360&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fb2c3cb-b20e-446e-aeac-b40a822765e0","keywords":null,"link":"/itthon/20210305_kozlony_szigoritas_kozegeszsegugy_home_office","timestamp":"2021. március. 05. 16:43","title":"Az új rendelet home office-t ír elő a közigazgatásban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51bbb1e0-d2b8-43d9-b2e8-79404d5be71c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Fliegauf Bence Rengeteg – Mindenhol látlak című filmjének színésze, Kizlinger Lilla elnyerte a legjobb mellékszereplőnek járó Ezüst Medve-díjat a Berlinalén. Ez a második magyar Ezüst Medve a fesztiválon, miután Nagy Dénes megkapta a legjobb rendezőnek járó díjat a Természetes fényért.","shortLead":"Fliegauf Bence Rengeteg – Mindenhol látlak című filmjének színésze, Kizlinger Lilla elnyerte a legjobb...","id":"20210305_Dijeso_Fliegauf_Bence_filmjenek_szinesze_is_Ezust_Medvet_kapott_a_Berlinalen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=51bbb1e0-d2b8-43d9-b2e8-79404d5be71c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"731c1fb9-ebc3-4105-895c-6cfa084acee8","keywords":null,"link":"/kultura/20210305_Dijeso_Fliegauf_Bence_filmjenek_szinesze_is_Ezust_Medvet_kapott_a_Berlinalen","timestamp":"2021. március. 05. 12:45","title":"Díjeső: Fliegauf Bence filmjének színésze is Ezüst Medvét kapott a Berlinalén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7622a426-e06b-4ef5-9fd8-0d1df6c9c9d1","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"A viszonylag fiatalnak számító pozitív pszichológia azt szeretné elérni, hogy a lélektan tudománya ne csak az élet legrosszabb dolgainak a kijavításán fáradozzon. A pszichológia legalább olyan mértékben legyen az erő és az emberi kiválóság tudománya, amilyen mértékben a gyógyításé. ","shortLead":"A viszonylag fiatalnak számító pozitív pszichológia azt szeretné elérni, hogy a lélektan tudománya ne csak az élet...","id":"20210304_Egy_pszichologiai_iranyzat_ami_csupa_jo_dologrol_szol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7622a426-e06b-4ef5-9fd8-0d1df6c9c9d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6daba35e-4bc6-4722-8ce4-6d7f5879670c","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20210304_Egy_pszichologiai_iranyzat_ami_csupa_jo_dologrol_szol","timestamp":"2021. március. 04. 19:30","title":"Egy pszichológiai irányzat, ami csupa jó dologról szól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79e3b61d-0049-4465-a830-b079b24ebbdc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Anthony Fauci, Joe Biden egészségügyi főtanácsadója a jól alakuló amerikai járványügyi adatokat látva kiadott egy listát, hogy milyen helyeket kerüljenek el nagy ívben az amerikaiak. A felsorolásban több olyan helyszín is szerepel, melyet Magyarországon eleve zárva tartat a kormány.","shortLead":"Anthony Fauci, Joe Biden egészségügyi főtanácsadója a jól alakuló amerikai járványügyi adatokat látva kiadott...","id":"20210305_anthony_fauci_koronavirus_jarvany_fertozes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=79e3b61d-0049-4465-a830-b079b24ebbdc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83b0df13-925f-44fd-99fe-4c580e455ffc","keywords":null,"link":"/tudomany/20210305_anthony_fauci_koronavirus_jarvany_fertozes","timestamp":"2021. március. 05. 09:03","title":"Fauci: Ezt a 9 helyet kerüljük el a koronavírus-járvány idején","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"002fd9f8-e2d3-4813-a4e9-4eeef9935c61","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A helyszín ellenőrzése során súlyos higiéniai hiányosságokat tártak fel a szakemberek.","shortLead":"A helyszín ellenőrzése során súlyos higiéniai hiányosságokat tártak fel a szakemberek.","id":"20210304_nebih_felfuggesztes_street_food_etkezde","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=002fd9f8-e2d3-4813-a4e9-4eeef9935c61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3274006-d4aa-4f38-888c-515c0c434d40","keywords":null,"link":"/kkv/20210304_nebih_felfuggesztes_street_food_etkezde","timestamp":"2021. március. 04. 11:12","title":"Budapesti street food helyet záratott be a Nébih","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"591b6ea3-b547-410a-a8d2-63c7b3222cd2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A különleges négykerekű külsejét a 70-es évek Le Mans-i versenyautó ihlették. ","shortLead":"A különleges négykerekű külsejét a 70-es évek Le Mans-i versenyautó ihlették. ","id":"20210304_910_millio_forintot_kernek_ezert_az_egyetlen_peldanyban_keszult_sportkocsiert_ec_onlyone_p8","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=591b6ea3-b547-410a-a8d2-63c7b3222cd2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"677e20b0-f109-4464-abfc-f782d1b27d52","keywords":null,"link":"/cegauto/20210304_910_millio_forintot_kernek_ezert_az_egyetlen_peldanyban_keszult_sportkocsiert_ec_onlyone_p8","timestamp":"2021. március. 04. 11:21","title":"910 millió forintot kérnek ezért az egyetlen példányban készült sportkocsiért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9ff2364-e2af-4c61-a398-38681872b50a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Bugnyár Zoltán ellen eljárást indított a svéd rendőrség.","shortLead":"Bugnyár Zoltán ellen eljárást indított a svéd rendőrség.","id":"20210304_hir_tv_svedorszag_tudosito_orizetbe_vetel_keses_tamadas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b9ff2364-e2af-4c61-a398-38681872b50a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24552a60-afc2-4196-9ebe-25459985b6ee","keywords":null,"link":"/vilag/20210304_hir_tv_svedorszag_tudosito_orizetbe_vetel_keses_tamadas","timestamp":"2021. március. 04. 16:25","title":"Őrizetbe vették a Hír Tv svédországi tudósítóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e4d1f34-c558-4a2e-82bd-5abad5abf584","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kultura","description":"Nagy Dénes filmjének keddi bemutatója után, szerdán a másik magyar versenyfilmet, Fliegauf Bence Rengeteg – Mindenhol látlak című alkotását is levetítették a Berlinalén.



","shortLead":"Nagy Dénes filmjének keddi bemutatója után, szerdán a másik magyar versenyfilmet, Fliegauf Bence Rengeteg – Mindenhol...","id":"20210304_Bemutattak_a_masodik_magyar_versenyfilemt_is_a_Berlinalen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4e4d1f34-c558-4a2e-82bd-5abad5abf584&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9944409-16ab-41c3-951b-762f34082b71","keywords":null,"link":"/kultura/20210304_Bemutattak_a_masodik_magyar_versenyfilemt_is_a_Berlinalen","timestamp":"2021. március. 04. 09:26","title":"Bemutatták a második magyar versenyfilmet is a Berlinalén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]