[{"available":true,"c_guid":"49340145-f589-4f1d-9236-0fd1851e98b0","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Az utolsó pillanatban nyújtotta be az Európai Bírósághoz a magyar és a lengyel kormány azt a keresetet, amelyben megtámadják a jogállamisági mechanizmus néven ismert, hivatalos nevén “az uniós költségvetés védelmét szolgáló általános feltételrendszerről” szóló jogszabályt.","shortLead":"Az utolsó pillanatban nyújtotta be az Európai Bírósághoz a magyar és a lengyel kormány azt a keresetet, amelyben...","id":"20210311_A_vegsokig_kivart_a_magyar_kormany_a_jogallamisagi_mechanizmus_megtamadasaval","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=49340145-f589-4f1d-9236-0fd1851e98b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9fc7ffb-ba42-4e31-872a-a271e93a97bf","keywords":null,"link":"/eurologus/20210311_A_vegsokig_kivart_a_magyar_kormany_a_jogallamisagi_mechanizmus_megtamadasaval","timestamp":"2021. március. 11. 13:31","title":"A végsőkig kivárt a magyar kormány, de megtámadta a jogállamisági mechanizmust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc7fa7c4-263f-4b4d-ba91-d57b928fb302","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Talán nem szívesen látják egy hírben a híres modell és a budapesti főpolgármester nevét, akinek az újdonsült férj dolgozik.","shortLead":"Talán nem szívesen látják egy hírben a híres modell és a budapesti főpolgármester nevét, akinek az újdonsült férj...","id":"20210309_ferjhez_ment_mihalik_eniko_koranyi_david_karacsony_gergely_kormanysajto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cc7fa7c4-263f-4b4d-ba91-d57b928fb302&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0604b712-fa23-4180-adf8-b13097bc5c81","keywords":null,"link":"/elet/20210309_ferjhez_ment_mihalik_eniko_koranyi_david_karacsony_gergely_kormanysajto","timestamp":"2021. március. 09. 18:52","title":"Férjhez ment Mihalik Enikő, de a kormánymédia hallgat arról, kihez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8036c6e-8c48-43f8-990c-2d91b88daf35","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Szellőztetni nyitották ki a lerobbant kocsi csomagtartóját, így lépett meg a négy kölyökkutya.","shortLead":"Szellőztetni nyitották ki a lerobbant kocsi csomagtartóját, így lépett meg a négy kölyökkutya.","id":"20210311_elszokott_kiskutyak_m44_ut_mentes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c8036c6e-8c48-43f8-990c-2d91b88daf35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1531c35-ce79-4ba4-9043-a29b8461c91b","keywords":null,"link":"/cegauto/20210311_elszokott_kiskutyak_m44_ut_mentes","timestamp":"2021. március. 11. 16:50","title":"Száguldó autók között mentettek a rendőrök szökött kiskutyákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dfa7f550-4d72-4b9f-bbc4-f6b8a6078c48","c_author":"Bihari Ádám","category":"itthon","description":"Vidéken és Budapesten is alig van már szabad kórházi ágy a Covid-betegeknek – állítják egybehangzóan kórházi forrásaink. A kórházi személyzet rendkívül leterhelt, aki nem covidosokat lát el, az olt. Sokszor olyan orvosoknak kell a halálhírt közölni a családdal, akiknek a szakterületén eddig szinte egyáltalán nem volt dolguk kezelés során elhunyt beteggel.","shortLead":"Vidéken és Budapesten is alig van már szabad kórházi ágy a Covid-betegeknek – állítják egybehangzóan kórházi...","id":"20210311_Korhaz_intenziv_osztaly_lelegeztetogep_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dfa7f550-4d72-4b9f-bbc4-f6b8a6078c48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01802e29-6e39-4e5c-9438-53f38e75598b","keywords":null,"link":"/itthon/20210311_Korhaz_intenziv_osztaly_lelegeztetogep_koronavirus","timestamp":"2021. március. 11. 17:17","title":"\"A legmegterhelőbb emberileg megélni a szenvedést, tehetetlenséget\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23c214ca-a03d-40a5-b720-1006dac3cb42","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"A gazdag országoknak jutó vakcina 3-5 százalékát kérte Emmanuel Macron francia elnök azoknak az országoknak, melyek nem tudják megfizetni az oltóanyagok árát. ","shortLead":"A gazdag országoknak jutó vakcina 3-5 százalékát kérte Emmanuel Macron francia elnök azoknak az országoknak, melyek nem...","id":"20210310_Franciaorszag_500_ezer_vakcinat_ad_szegeny_orszagoknak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=23c214ca-a03d-40a5-b720-1006dac3cb42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fe7a383-54bb-4bb7-85a2-7c3b0ff126c6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210310_Franciaorszag_500_ezer_vakcinat_ad_szegeny_orszagoknak","timestamp":"2021. március. 10. 14:25","title":"Franciaország 500 ezer vakcinát ad szegény országoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee485b2c-9b20-4a32-8c56-e407ac041c60","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Egy fékhiba okozhatta a balesetet, amelyben a sofőr is életét vesztette.","shortLead":"Egy fékhiba okozhatta a balesetet, amelyben a sofőr is életét vesztette.","id":"20210311_Szakadek_busz_Java_Indonezia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ee485b2c-9b20-4a32-8c56-e407ac041c60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a201bed8-976d-42fc-9209-740fa4994cb2","keywords":null,"link":"/vilag/20210311_Szakadek_busz_Java_Indonezia","timestamp":"2021. március. 11. 07:47","title":"Szakadékba zuhant egy iskolásokat szállító busz Indonéziában, 27-en meghaltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5a5151f-ba58-4e10-81c4-fe88bbdb6da9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A baleset Albertirsánál történt, a ceglédi vonalon késnek a vonatok.","shortLead":"A baleset Albertirsánál történt, a ceglédi vonalon késnek a vonatok.","id":"20210310_vasut_gazolas_albertirsa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b5a5151f-ba58-4e10-81c4-fe88bbdb6da9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77213add-7fcf-4d89-999e-d15d1149e668","keywords":null,"link":"/cegauto/20210310_vasut_gazolas_albertirsa","timestamp":"2021. március. 10. 07:01","title":"Halálra gázolt egy embert a Debrecenből Budapestre tartó sebesvonat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5c84e21-cb83-4ee3-8438-a1f7fd93cf35","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az EU vezetőinek ki kell tartaniuk az eddigi vakcinapolitika mellett, mert különben veszélybe kerülnek az eddigi eredmények. Erre figyelmeztet az amerikai kézben lévő Politico hírportál európai kiadása.","shortLead":"Az EU vezetőinek ki kell tartaniuk az eddigi vakcinapolitika mellett, mert különben veszélybe kerülnek az eddigi...","id":"20210310_Politico_Nem_inoghat_meg_az_EU_oltasi_strategiaja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c5c84e21-cb83-4ee3-8438-a1f7fd93cf35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e9e3599-385e-4967-94c1-8d8206b71b82","keywords":null,"link":"/360/20210310_Politico_Nem_inoghat_meg_az_EU_oltasi_strategiaja","timestamp":"2021. március. 10. 07:22","title":"Politico: Nem inoghat meg az EU oltási stratégiája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]