Mi egy munkaadó célja, amikor standot foglal egy online állásbörzére? Minél több releváns önéletrajz begyűjtése, kapcsolatfelvétel az ígéretes jelöltekkel és a munkaadói márka építése. Akad olyan kiállító a HVG online állásbörzéjének résztvevői közül, akinek most minimális a toborzási igénye, de mégsem hagyja ki. Nem akar eltűnni az álláskeresők radarjáról, mert akkor számára a későbbi (a Covid-járvány utáni) nagyobb létszámú szakemberkeresés is nehezebb lesz.

Mi is az az online állásbörze? Az online vagy virtuális állásbörze ötvözi az internetes állásportálok és a hagyományos állásbörzék előnyeit. Az állásoldalakhoz képest interaktívabb és gyorsabb. Az álláskeresők a virtuális standoknál élőben chaten kérdezhetnek, a cégek képviselői azonnal válaszolhatnak, sőt helyben videóinterjú is megbeszélhető. Ezen kívül a céges toborzók előadásokat tarthatnak, valamint videókkal és más multimédiás tartalommal erősíthetik munkaadói márkájukat. A koronavírusjárvány lökést adott ennek a műfajnak. Tavaly ősszel – több mint 90 ezer látogatójával – a HVG Online Állásbörze vonzotta a legtöbb munkáltatót és álláskeresőt egyaránt.

A tavaly őszi online állásbörze egyik fontos tapasztalata: minél alaposabban készül egy cég, minél aktívabbak a vállalati toborzók, annál több jó jelöltet talál a meghirdetett pozíciókra. Volt példa arra, hogy valaki több száz önéletrajzot gyűjtött. Ám nem a mennyiség a legfontosabb, hanem a pályázatok minősége. Nehezen betölthető, speciális munkaköröknél már 5-10 releváns CV is nagy érték. Nézzük, hogyan lehet mindezt az állásbörze eszköztárával elérni.

Legyen vonzó és informatív a stand

Az állásbörzén minden résztvevő cég egyedi virtuális standon jelenik meg. Fontos, hogy az álláskeresők könnyen és gyorsan megtalálják az állásajánlatokat és könnyen leadhassák önéletrajzukat. Megjelentethető saját videóanyag, a stand hátterében poszter és cégbemutató egyaránt. Lehetőség van még az esemény előtt tesztelni a stand kinézetét is. Azért is tanácsos minél több információt megadni, mert a tapasztalatok szerint akkor jobb minőségű pályázati anyagok érkeznek, melyek jobban megfelelnek a cégek elvárásainak.

Proaktívan a chaten

Nagy a potenciál a chat funkcióban, amelyben újítás történt. Már a munkaadók is megszólíthatják az állásbörze felületére belépett álláskeresőket, tehát az első kapcsolatfelvételt nem kell az álláskeresőnek kezdeményeznie. A toborzó cég az álláskereső profiladataiból láthatja, hogy a jelölt mely területen keres munkát, így „ráírva” máris elkezdődhet a párbeszéd. Érdemes több HR-es munkatársat bevonni a chatelésbe, akár egymást váltva is. Egy cég akár 8 HR-es munkatárssal lehet jelen, akár egyszerre is.

Lényeges az is, hogy milyen reakciót kap kérdéseire az álláskereső. A leggyakoribb negatív visszajelzés a részükről, hogy előfordul, hogy a „Nézze meg a weboldalunkon” formulát olvashatják a standra látogatók. Próbáljunk személyre szabott választ adni, kérdezzünk vissza, ha kevés az információ, nézzük meg, hogy állásajánlataink közül melyik jöhet szóba. Ha nagyon ígéretes a jelölt, ne habozzunk, akár online interjúidőpontot is megbeszélhetünk. Tartsuk szem előtt, hogy itt a többi kiállító is harcol a legjobbakért.

Céges webinárium és előadást

A jelöltek elcsábítása mellett a munkaadói image építésében is fontos eszköz a céges webinárium. A HVG a 3 napos állásbörze alatt webelőadás-sorozatot szervez, amelyen 20-30 perces kiselőadásokban mutatkozhatnak be a munkaadók. Ebből akkor hozható ki a legtöbb, ha pontosan tudjuk, kiket keresünk és számukra mi a legfontosabb hívószó. Ez lehet szakmai vagy a munkahelyi környezetet, vagy épp a cégen belüli előrelépési lehetőségeket, alkalmazott technológiákat bemutató webinárium. Kell hozzá egy figyelmet felkeltő cím, egy hiteles előadó és nyitottság az álláskeresők legkülönfélébb kérdései iránt.

