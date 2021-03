A Kamatmentes Újraindítási Gyorskölcsön 10 millió forint értékű hitelfelvételt biztosít a gazdasági károk miatt legnagyobb veszteséget elszenvedő vállalkozásoknak. A program első körében a turizmust, vendéglátást és szabadidős tevékenységeket szolgáltató vállalkozásoknak lett elérhető, március 16-tól viszont számos kiskereskedelmi, kölcsönzési és javítási ágazatban működő vállalkozás is igénybe veheti a kedvezményes kölcsönt. Hiába széles viszont az ágazatok listája, néhány tevékenységi kör így is kimaradt a programból.

A program keretein belül a koronavírus-járvány miatt legnagyobb veszteséget szenvedő cégek igényelhetnek legfeljebb 10 millió forintos kölcsönt az MFB Pontokon, melynek visszafizetését ráadásul három évig nem kell megkezdeni.

A hiteltípus már március 8. óta elérhető a turizmus, vendéglátás és szabadidős tevékenységek területein aktív cégeknek. A Magyar Fejlesztési Bank a március elején meghirdetett lezárások miatt már egy szélesebb kör számára is elérhetővé tette a Kamatmentes Újraindítási Kölcsönt március 16-tól. Így már 55 főtevékenység esetében van lehetőség a kedvezményes kölcsön felvételére.

A lezárások vesztesei vehetik igénybe

A kedvező hitelajánlat akár 10 millió forintos hitellel segítheti ki a bajba jutott vállalkozásokat és egyéni vállalkozókat. A hitelt felvehető vállalkozások között találjuk a szálláshelyet biztosítókat, a kempingektől a szállodákig, illetve a vendéglátó helyiségeket is, legyenek azok kocsmák vagy éttermek. Bekerültek a kedvezményezett körbe a kulturális, szórakoztató és sport szolgáltatást nyújtó egységek, így a múzeumok, testedzési szolgáltatások, a mozik és masszázsszalonok is.

A március elején elrendelt szigorú lezárásokra reagálva a program a kereskedelem, illetve a kölcsönzési és javítási szolgáltatásokat kínáló üzletek számára is megnyílt. Így például a cipőboltok, bútoráruházak, kulcsmásolók mellett a fodrászok és az egyéb szépségápolásban működő vállalkozások is felvehetik már az Újraindítási Kölcsönt. Vannak azonban olyan vállalkozások is, akiket bár sújt a lezárás gazdasági terhe, mégis mindeddig kimaradtak a programból.

Ezek a kereskedők nem vehetik fel a hitelt

A kedvezményes vállalkozói hitelt azok az üzletek vehetik fel, amelyek nem tarthatnak nyitva a lezárások miatt. Így nem meglepetés, hogy az élelmiszer, gyógyszer, drogéria vagy benzinkutak nem részesülnek a hitelből, hiszen ezek az üzletek változatlanul nyitva tarthatnak. Ugyanakkor vannak olyan kereskedelmi egységek, amik nem is tarthatnak nyitva, de a hitel segítségét sem vehetik igénybe. Például a piacon eladók közül senki sem jogosult a kölcsön felvételére, nyitva viszont csak az élelmiszert és italt, gyógyszert, illatszert, virágot és tisztálkodási szert árusítók lehetnek. Így azok a piaci árusok, akik ruhát, cipőt, játékot, vagy szőnyeget, egyéb kézműves terméket árulnak, nem nyithatnak ki, de a hitelt sem vehetik fel.

Turisztikai szolgáltatók közül sem veheti fel mindenki

A turisztikai szolgáltatásokat és a vendéglátást már hónapok óta érinti a lezárás. Bár a program második köre már a korábban kihagyott jegyértékesítők és idegenvezetők számára is elérhetővé tette a hitelt, mégis, a több hónapos várakozás után még mindig vannak kimaradók. A turizmust segítő közúti közlekedés, turistabuszok üzemeltetői bekerültek a programba, a vízi szállítással foglalkozók viszont kimaradtak, így a kirándulóhajók és városnéző hajók üzemeltetői sem vehetik fel a kedvező hitelt. A taxisok szintén nem részesülhetnek a kölcsönben.

Az Egyéb vendéglátás esetében csak az iskolai menzák és büfék üzemeltetői vehetik fel a hitelt, más nem. Ugyan ebbe a kategóriába tartoznak a még most is nyitva tartható üzemi étkezdék, de számos olyan étteremnek, kávézónak is ez a főtevékenysége, akiknek már 4 hónapja zárva kell tartaniuk – a kiszállítás kivételével. Ők továbbra sem jogosultak felvenni a kölcsönt.

Akiket nem érintenek lezárások, azok nem kapnak hitelt?

A turisztikai szektor egyébként sem önmagában létezik, sok beszállítója van olyan különböző szakmákból, mint a takarítási-tisztítási szolgáltatások, turisztikai termékek készítése.

“Ezeknek a szektoroknak a működését bár hivatalosan nem akadályozzák a lezárások, a gyakorlatban mégis nagy bevételkiesést kénytelenek elkönyvelni a legfőbb megrendelőik kényszerszünete vagy forgalomcsökkenése miatt. Kedvezményes hitel oda jut, ahol a legnagyobb szükség van rá, de ez nem jelenti azt, hogy ne lenne más vállalkozásoknak is szüksége a támogatott gyorskölcsönre” – közölte Varga Zsombor.

Mivel a járvány így vagy úgy, de szinte az egész gazdaságot rosszul érintette, az Újraindítási Kölcsönből kimaradók listája természetesen még sokáig folytatható lenne.

Ezeknek kell megfelelni jogosultság esetén

Emlékeztetőül: a tevékenységi korlátokon túl – egyebek mellett –, nem igényelhetik a kamatmentes gyorskölcsönt azok a vállalkozások sem, amelyek nem rendelkeznek teljes, lezárt üzleti évvel 2019-re vonatkozóan vagy a 2019-es üzemi eredményük negatív volt.

Szintén nem vehetik fel a hitelt azok a vállalkozások, melyek 2020. március 16. után legalább 50 százalék mértékű tulajdonosváltáson estek át, kivéve, ha a meglévő tulajdonosi körön belül történt tulajdonosváltás vagy öröklés miatt történt tulajdonszerzés.