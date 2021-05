Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"96b82acf-efc8-47c9-a04f-9bac72d27495","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Baranyi Krisztina szerint odadobták a Diákváros területét a kínai egyetemnek.\r

","shortLead":"Baranyi Krisztina szerint odadobták a Diákváros területét a kínai egyetemnek.\r

","id":"20210512_Karacsony_Gergely_fovaros_Diakvaros_Baranyi_Krisztina_Fudan_Egyetem","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=96b82acf-efc8-47c9-a04f-9bac72d27495&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0dea3c0-726c-495c-9d76-a930875c7f8d","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210512_Karacsony_Gergely_fovaros_Diakvaros_Baranyi_Krisztina_Fudan_Egyetem","timestamp":"2021. május. 12. 18:45","title":"Karácsony: A főváros nem adja a Diákváros egyetlen négyzetcentiméterét sem a Fudan Egyetemnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c448c28-cd85-4f08-993e-a161fae7b055","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Egy másik kormánydöntés szerint Magyarország 6000 adag AstraZeneca oltóanyagot ajándékoz Észak-Macedóniának.","shortLead":"Egy másik kormánydöntés szerint Magyarország 6000 adag AstraZeneca oltóanyagot ajándékoz Észak-Macedóniának.","id":"20210512_Kozel_tiz_millliard_forint_ujjaepitesre_a_horvatorszagi_foldrenges_utan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4c448c28-cd85-4f08-993e-a161fae7b055&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d63cd6c8-19a3-4d13-b8a2-9c5b339f5927","keywords":null,"link":"/itthon/20210512_Kozel_tiz_millliard_forint_ujjaepitesre_a_horvatorszagi_foldrenges_utan","timestamp":"2021. május. 12. 07:27","title":"Közel tíz milliárd forintot ad a horvátországi földrengés utáni újjáépítésre a magyar kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5bbfa940-578d-4e60-ad8a-4d28b822c762","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Az uniós intézménynek két hónapja van, hogy értékelje a tervet.","shortLead":"Az uniós intézménynek két hónapja van, hogy értékelje a tervet.","id":"20210512_Az_Europai_Bizottsag_megkapta_a_magyar_helyreallitasi_tervet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5bbfa940-578d-4e60-ad8a-4d28b822c762&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc822695-76ca-4ff2-b620-16abda8897ca","keywords":null,"link":"/eurologus/20210512_Az_Europai_Bizottsag_megkapta_a_magyar_helyreallitasi_tervet","timestamp":"2021. május. 12. 10:00","title":"Az Európai Bizottság megkapta a magyar helyreállítási tervet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27c5d19f-d464-4aed-8a74-a89a582808e4","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Hadd lássuk a kezeket! című riportfilmben zenészek, koncert-és fesztiválszervezők beszélnek arról, mennyire szeretnék, ha újraindulna az élet. Abban is egyetértenek, hogy ehhez a minél nagyobb áltoltottság a kulcs.","shortLead":"A Hadd lássuk a kezeket! című riportfilmben zenészek, koncert-és fesztiválszervezők beszélnek arról, mennyire...","id":"20210513_Hadd_lassuk_a_kezeket_riportfilm","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=27c5d19f-d464-4aed-8a74-a89a582808e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e44a5b5a-5f82-4f4b-b9fe-e1c6f31b9216","keywords":null,"link":"/kultura/20210513_Hadd_lassuk_a_kezeket_riportfilm","timestamp":"2021. május. 13. 10:17","title":"Oltásra buzdít ByeAlex, Majka, Fluor, Marsalkó Dávid és a Tankcsapda is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6dcb77f7-65c6-473e-b6d6-a33e3e9df345","c_author":"Balla Györgyi","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Ha az Országgyűlés elfogadja, jelentős kedvezménnyel juthatnak lakáshoz azok, akik most önkormányzati bérlakásban laknak, függetlenül attól, hogy egy penészes, nyirkos ingatlanról van-e szó, vagy egy műemlékről a Budai Várban. ","shortLead":"Ha az Országgyűlés elfogadja, jelentős kedvezménnyel juthatnak lakáshoz azok, akik most önkormányzati bérlakásban...","id":"20210512_Rabloprivatizacio__befektetoi_korok_felvasarlasat_hozhatja_az_uj_lakastorveny","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6dcb77f7-65c6-473e-b6d6-a33e3e9df345&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2827604e-cb2c-405c-aa1f-f08a4cc6e42f","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210512_Rabloprivatizacio__befektetoi_korok_felvasarlasat_hozhatja_az_uj_lakastorveny","timestamp":"2021. május. 12. 16:45","title":"\"Rablóprivatizáció\" – felvásárlási hullámot is hozhat az új lakástörvény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce14c093-9fe9-409c-ba7f-f056c246a288","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"360","description":"A koronavírus okozta válság sokkal rosszabbul érinti a nőket, mint a férfiakat, egyre mélyebb a nemek közötti szakadék – állapította meg több felmérés is. Miért? És miként hatottak a korábbi válságok a nemek közötti egyenlőtlenségre? Ezt mutatjuk be a közgazdasági elméletekkel foglalkozó sorozatunk mostani részében.","shortLead":"A koronavírus okozta válság sokkal rosszabbul érinti a nőket, mint a férfiakat, egyre mélyebb a nemek közötti szakadék...","id":"20210512_Egy_masik_kozgazdasag_valsagok_nemek_kozotti_kulonbseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ce14c093-9fe9-409c-ba7f-f056c246a288&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55e8e81d-99a3-49b0-a8a6-17dc2a7f4f72","keywords":null,"link":"/360/20210512_Egy_masik_kozgazdasag_valsagok_nemek_kozotti_kulonbseg","timestamp":"2021. május. 12. 07:00","title":"A korábbi válságok csökkentették a nemek közti egyenlőtlenséget, a mostani növeli","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"916fe645-59ae-4f9b-afd6-50c4c236ca3f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A legutolsó alkalommal, május 10-én egy használtan megvásárolt mentőautóban vittek 10 külföldit.","shortLead":"A legutolsó alkalommal, május 10-én egy használtan megvásárolt mentőautóban vittek 10 külföldit.","id":"20210513_embercsempeszek_illegalis_bevandorlas_rendorseg_elfogas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=916fe645-59ae-4f9b-afd6-50c4c236ca3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45fb0bca-e034-4595-b34a-415fb577b53b","keywords":null,"link":"/itthon/20210513_embercsempeszek_illegalis_bevandorlas_rendorseg_elfogas","timestamp":"2021. május. 13. 05:48","title":"Több száz embert Nyugat-Európába juttató embercsempész bandán ütött rajta a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71d07a32-2229-4762-bc25-d6c4b8aac91b","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A csapattárs Péni István egy biztonsági kamerás felvételt küldött a sportlövők szövetségének az esetről.","shortLead":"A csapattárs Péni István egy biztonsági kamerás felvételt küldött a sportlövők szövetségének az esetről.","id":"20210512_sidi_peter_versenyengedely_india","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=71d07a32-2229-4762-bc25-d6c4b8aac91b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f13ca6a0-7aa8-44ba-874a-b6b3062c0874","keywords":null,"link":"/sport/20210512_sidi_peter_versenyengedely_india","timestamp":"2021. május. 12. 16:29","title":"Felfüggesztették Sidi Péter versenyengedélyét, mert behatolhatott a csapattársa szobájába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]